Горецка может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Леон Горецка может покинуть «Баварию».
В подписании футболиста, который потерял место в основном составе мюнхенцев, заинтересованы «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед».
Полузащитник Леон Горецка может покинуть «Баварию».
В подписании футболиста, который потерял место в основном составе мюнхенцев, заинтересованы «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед».
Вот увидишь они ещё переплатят чтобы Горецка не ушёл в Вест Хэм )
А так конечно жаль, что МЮ не конкурирует с МС и Реалом на трансферном рынке.
Вот увидишь они ещё переплатят чтобы Горецка не ушёл в Вест Хэм )
А так конечно жаль, что МЮ не конкурирует с МС и Реалом на трансферном рынке.