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Горецка может перейти в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:17

Полузащитник Леон Горецка может покинуть «Баварию».

В подписании футболиста, который потерял место в основном составе мюнхенцев, заинтересованы «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:28, ред.
Так МЮ это уже уровень Вест Хэма )
Вот увидишь они ещё переплатят чтобы Горецка не ушёл в Вест Хэм )
А так конечно жаль, что МЮ не конкурирует с МС и Реалом на трансферном рынке.
STVA 1
STVA 1 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 12:55
Горецка давно не нужен Баварии. И уровень не тот
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:42, ред.
Горецка имеет все шансы начать новый этап в карьере и будет отличной возможностью для него. Отличный выбор для полузащиты МЮ. Уверен, что он сможет добавить глубины команде. Интересно, как это повлияет на Баварию, потерять игрока такого уровня - всегда риск.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:19
Только тебя не хватало в Юнайтед))) хороший футболист, но мутит интриги внутри команды
Гость
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