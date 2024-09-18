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Терзич может возглавить «Милан»

вчера, 19:50

Экс-тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич имеет шансы возглавить «Милан».

Нынешний наставник «россонери» Паулу Фонсека близок к уходу из клуба, с Терзичем уже общался советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович.

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Все комментарии
Fantazista_555
Fantazista_555 ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 22:04
Увольнение Пиоли было абсолютно верным. Тренер и игроки устали друг от друга. Дед уже ничего не мог дать команде. Играли чисто на классе отдельных игроков. Чисто тактические поражения в дерби, против Юве, а также Роме в ЛЕ.
Другое дело, что менять на никакущего Фонсеку полный бред.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 21:26
Пиоли ничем не хуже таких тренеров как Спалетти, и уж точно лучше Фонсеки. его назначение напомнило мне недолгое пребывание у руля Милана Фатиха Терима, источника чуть ли не анекдотов из-за своей чудаковатости.
Ведь после Терима Берлускони позвал - Анчелотти и дела пошли в гору.
А менять шило не было или назначать слабого Фонсеку после сильного Пиоли - это безумие какое-то. В пролом сезоне Пиоле реально половину матчей провел без основных защитников аля МЮ Тен Хага, но это была серия побед с нового года около 10 матчей... Его увольнение - это большая ошибка.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:35
для Фонсеки все поставлено на карту в дерби.
до увольнения остался всего один шаг.
Интер для прикола сольет игру, чтобы весь сезон потом не напрягаться и видит как мучится Милан с Фонсекой.
а если серьезно, зачем ждать до дерби?
если тренер не справляется с работой, его надо уволить.
всем было очевидно, что это не тренер для Топ-клуба.
это руководство должно вместе с Фонсекой на вокзал.
могут одно купе снять для экономии - они же любят экономить.
как раз для Фонсеки, Ибры, Фурлани и Моканды 4 места.
был же отличный вариант с Консейсау из Порту.
вроде без работы тренер.
а мы еще помним, как интересно играл его Порту.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:59
Что Ибрагимович может посоветовать?
Эта должность в Милане для него возможность заниматься самолюбованием.
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