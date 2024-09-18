Терзич может возглавить «Милан»

Экс-тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич имеет шансы возглавить «Милан».
Нынешний наставник «россонери» Паулу Фонсека близок к уходу из клуба, с Терзичем уже общался советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович.
Экс-тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич имеет шансы возглавить «Милан».
Нынешний наставник «россонери» Паулу Фонсека близок к уходу из клуба, с Терзичем уже общался советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович.
Другое дело, что менять на никакущего Фонсеку полный бред.
Другое дело, что менять на никакущего Фонсеку полный бред.
Ведь после Терима Берлускони позвал - Анчелотти и дела пошли в гору.
А менять шило не было или назначать слабого Фонсеку после сильного Пиоли - это безумие какое-то. В пролом сезоне Пиоле реально половину матчей провел без основных защитников аля МЮ Тен Хага, но это была серия побед с нового года около 10 матчей... Его увольнение - это большая ошибка.
Ведь после Терима Берлускони позвал - Анчелотти и дела пошли в гору.
А менять шило не было или назначать слабого Фонсеку после сильного Пиоли - это безумие какое-то. В пролом сезоне Пиоле реально половину матчей провел без основных защитников аля МЮ Тен Хага, но это была серия побед с нового года около 10 матчей... Его увольнение - это большая ошибка.
до увольнения остался всего один шаг.
Интер для прикола сольет игру, чтобы весь сезон потом не напрягаться и видит как мучится Милан с Фонсекой.
а если серьезно, зачем ждать до дерби?
если тренер не справляется с работой, его надо уволить.
всем было очевидно, что это не тренер для Топ-клуба.
это руководство должно вместе с Фонсекой на вокзал.
могут одно купе снять для экономии - они же любят экономить.
как раз для Фонсеки, Ибры, Фурлани и Моканды 4 места.
был же отличный вариант с Консейсау из Порту.
вроде без работы тренер.
а мы еще помним, как интересно играл его Порту.
до увольнения остался всего один шаг.
Интер для прикола сольет игру, чтобы весь сезон потом не напрягаться и видит как мучится Милан с Фонсекой.
а если серьезно, зачем ждать до дерби?
если тренер не справляется с работой, его надо уволить.
всем было очевидно, что это не тренер для Топ-клуба.
это руководство должно вместе с Фонсекой на вокзал.
могут одно купе снять для экономии - они же любят экономить.
как раз для Фонсеки, Ибры, Фурлани и Моканды 4 места.
был же отличный вариант с Консейсау из Порту.
вроде без работы тренер.
а мы еще помним, как интересно играл его Порту.
Эта должность в Милане для него возможность заниматься самолюбованием.
Эта должность в Милане для него возможность заниматься самолюбованием.