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Алексей Миранчук сделал свой выбор между Месси и Роналду

вчера, 17:07

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Если честно, я не люблю эти сравнения. Я уважаю обоих футболистов. Лично мне больше импонирует игра Месси. Но это два великих игрока.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ iIIiada (раскрыть)
вчера в 23:49
    НЕ Э Г О ИСТ
    НЕ Э Г О ИСТ
    вчера в 21:10
    Выбрал лучшего.. Хотя чего выбирать - это и так ясно.. ☝️😄
    Capral
    Capral ответ iIIiada (раскрыть)
    вчера в 20:52
    А многие из них, именно этим и занимаются на испанских пляжах. Я много раз бывал в Испании, вечером ходят по пляжу- собирают мусор, а утром митингуют. Но не все, есть среди них очень продвинутые люди. Они конечно в дома не вламываются, так грубо, и ничего не крушат, но польностью задействованы в этих разборках...
    memphis
    memphis
    вчера в 20:48
    Просто футболку хочет
    iIIiada
    iIIiada ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:44
    Понимаю, какой он великодушный. Я бы 1 млн минимум запросил, чтобы другим даже в голову не пришло портить чужое имущество. Вообще, по ним тюрьма плачет. Лучше бы мусор на пляже собирали, а не чужие дома портили. Вот реальная польза.
    112910415
    112910415
    вчера в 20:42
    Скоро закончатся эти типовые вопросы
    Capral
    Capral ответ iIIiada (раскрыть)
    вчера в 20:30
    Кстати, ты вообще понимаешь, что значит, для такого дворца как у Месси, 50тыс., на ремонт? Это деньги- на один винтик, чтобы дверную ручку в туалете прикрутить... Вот и делай выводы, про своего кумира.)))
    Capral
    Capral ответ iIIiada (раскрыть)
    вчера в 20:19, ред.
    Он просил деньги, чтобы на них ремонт сделать?! Ах, да, я совсем забыл- он бедный несчастный миллиардер Корейка Александр Иванович, который скрывается под именем Месси...

    Насчет знакомых сестры не знаю, не интересовался. Но она рассказывала, что знакома с очень приличными людьми, солидными в обществе, отстаивающими свои определенные взгляды. Не надо думать, что все активисты- это шпана, которым не на что жить и готовыми на любую работу. Да, возможно, многие из них, именно этим и занимаются, но далеко не все...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 20:12
    Ну почему тупой. Футболиста спросили, кто ему больше импонирует своей игрой. Ответил.
    iIIiada
    iIIiada ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:10
    Он попросил деньги, чтобы на них ремонт сделать. Если твое жилье обольют краской или разобьют стекла, кто должен платить?

    Многого добились активисты, знакомые твоей сестры?
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 20:09
    Спросили - ответил. Вполне корректно. Не выходя за рамки приличия. Никакого криминала ни в вопросе, ни в ответе я не увидел.
    Capral
    Capral ответ iIIiada (раскрыть)
    вчера в 19:45
    Мы говорим сейчас не про активистов и об их деятельности, тем более, как ты заметил, я их точно не защищаю, но мы говорим про Месси, как про человека- мелочного, жадного и скупого. Закон должен быть и активисты должны понести справедливое наказание, но требовать от них эти копейки, которые, Месси даже в кармане не носит- скупердяйство последней стадии. Мелочность пистона давно известна. И не надо всех активистов сравнивать с этой девчонкой, все люди разные, среди активистов, далеко не все бездельники... Мне кузина рассказывала, а живет она, как ты знаешь в Барселоне, что, она лично, знакома со многими активистами, которые не бездельники, люди, даже с высшим образованием и довольно идейные...
    iIIiada
    iIIiada ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:02
    Я бы больше потребовал за вандализм своего жилья. Все эти активисты просто лентяи, которые не хотят работать и прикрываются заботой о природе. Грета много сделала? Ничего.
    Capral
    Capral
    вчера в 18:57, ред.
    После того, как пистон потребовал 50тыс., с активистов, ни о каком уважении к нему речи быть не может. Человек- миллиардер, потребовал, от, наверняка небогатых людей 50тыс., зная, что для многих из них, возможно- это целое состояние. Да, никто не защищает этих людей- вторжение на частную собственность запрещено еще со времен Римского Права. Ну хорошо, накажи их по другому, подай на них в суд, заведи дело, только не требуй эти деньги, которые для тебя сущие гроши. Вот это и есть- мeлочная, гнилая, меркантильная натура. Правильно Андронов его назвал- "Гениальное животное"... Ему еще и аэропорт, тоже аукнится...

    Что касается Миранчука, то по его стилю игры, в принципе, ближе должен быть Рон, а не пистон, на которого, он так похож- как котёнок на льва. Поэтому, его сравнение явно неуместно и не по адресу. Вероятно, самому пистону, это сравнение пришлось по душе. Возможно, даже, при встрече, позволит сумку поднести до клубного автобуса...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 18:30
    Сказал бы честно, что один уже на пенсии, что другой!)
    k8urgcbz6k2z
    k8urgcbz6k2z
    вчера в 18:22
    Как неприятно это даже читать.
    iIIiada
    iIIiada
    вчера в 18:05
    В семье Роналду запрещены некоторые слова на букву "М". Например, Месси, Мундиаль, Марокко, Майорга. Теперь в списке есть Миранчук. Зато любит слова на букву "П": Португалия, пенальти, подписчик, поклонник, понты, Палестина.
    Capral
    Capral
    вчера в 17:37
    Оно и понятно, вместе, в одной лиге- слесарей и гинекологов играют. Возможно, при встрече- ещё и руку пистону поцелует, жо...лиз.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:20
    фу, подлизнул
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 17:19
    А ему обязательно было делать этот выбор? Не сильно ли Миранчук ведётся на такого рода вопросы. Есть футбол, вот он пусть футболом занимается. Слава, на первый взгляд, так доступна, но она же очень опасна.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 17:08
    Как же достали эти журналюги тупыми вопросами
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