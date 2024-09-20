Алексей Миранчук сделал свой выбор между Месси и Роналду

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Если честно, я не люблю эти сравнения. Я уважаю обоих футболистов. Лично мне больше импонирует игра Месси. Но это два великих игрока.
Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Если честно, я не люблю эти сравнения. Я уважаю обоих футболистов. Лично мне больше импонирует игра Месси. Но это два великих игрока.
Что касается Миранчука, то по его стилю игры, в принципе, ближе должен быть Рон, а не пистон, на которого, он так похож- как котёнок на льва. Поэтому, его сравнение явно неуместно и не по адресу. Вероятно, самому пистону, это сравнение пришлось по душе. Возможно, даже, при встрече, позволит сумку поднести до клубного автобуса...
Что касается Миранчука, то по его стилю игры, в принципе, ближе должен быть Рон, а не пистон, на которого, он так похож- как котёнок на льва. Поэтому, его сравнение явно неуместно и не по адресу. Вероятно, самому пистону, это сравнение пришлось по душе. Возможно, даже, при встрече, позволит сумку поднести до клубного автобуса...
Насчет знакомых сестры не знаю, не интересовался. Но она рассказывала, что знакома с очень приличными людьми, солидными в обществе, отстаивающими свои определенные взгляды. Не надо думать, что все активисты- это шпана, которым не на что жить и готовыми на любую работу. Да, возможно, многие из них, именно этим и занимаются, но далеко не все...
Насчет знакомых сестры не знаю, не интересовался. Но она рассказывала, что знакома с очень приличными людьми, солидными в обществе, отстаивающими свои определенные взгляды. Не надо думать, что все активисты- это шпана, которым не на что жить и готовыми на любую работу. Да, возможно, многие из них, именно этим и занимаются, но далеко не все...