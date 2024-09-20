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Анчелотти: «Нужно играть меньше матчей»

вчера, 15:41

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о необходимости уменьшить число матчей.

Жалобы не изменят календарь нынешнего сезона. Нужно подумать об этом, понять, что футболисты устали. Календарь этого сезона не изменится, но игроки думают о том, как изменить футбол в будущем.

Футболу следует обратить на это внимание, ведь, чтобы избежать травм, нужно играть меньше матчей. Футболисты готовы уменьшить свои зарплаты, если будут играть меньше.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:48
забастовка или бойкот изменит ситуацию))
игроки и тренера давно говорят, что календарь слишком перегружен.
обвиняют что ФИФА и УЕФА действуют и принимают в одностороннем порядке свои решения. прямо говорят, что вирус FIFA как и ковид, захватил все лиги и турниры.
но....тогда почему Лигам бы самим подсуетиться с количеством команд?
помню, что Серии А в 80-е годы было 16 клубов!
АПЛ и Ла Лига можно 18 команд выставлять без провисания аутсайдеров.
французы ушли от 20, и правильно сделали.
Вещий
Вещий
вчера в 17:05
Многие говорят об этом ... а воз и ныне там.
drug01
drug01
вчера в 16:54
Наоборот надо больше играть и иметь два состава!!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:50
Хотя Анчелотти говорит о необходимости изменений, важно, чтобы это не осталось просто на уровне слов. Все заинтересованные стороны — клубы, лиги, ассоциации — должны объединиться и действительно начать работу над оптимизацией календаря, чтобы улучшить условия для игроков и повысить качество футбола.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:15
С таким составом можно играть в пол ноги и в любое время.
Glosser
Glosser
вчера в 16:03
Когда им предложат уменьшить зарплату, они все откажутся от такой затеи.
3ycbv476gycr
3ycbv476gycr
вчера в 16:03
Для этого надо иметь два состава
Гость
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