Анчелотти: «Нужно играть меньше матчей»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о необходимости уменьшить число матчей.
Жалобы не изменят календарь нынешнего сезона. Нужно подумать об этом, понять, что футболисты устали. Календарь этого сезона не изменится, но игроки думают о том, как изменить футбол в будущем.
Футболу следует обратить на это внимание, ведь, чтобы избежать травм, нужно играть меньше матчей. Футболисты готовы уменьшить свои зарплаты, если будут играть меньше.
игроки и тренера давно говорят, что календарь слишком перегружен.
обвиняют что ФИФА и УЕФА действуют и принимают в одностороннем порядке свои решения. прямо говорят, что вирус FIFA как и ковид, захватил все лиги и турниры.
но....тогда почему Лигам бы самим подсуетиться с количеством команд?
помню, что Серии А в 80-е годы было 16 клубов!
АПЛ и Ла Лига можно 18 команд выставлять без провисания аутсайдеров.
французы ушли от 20, и правильно сделали.
игроки и тренера давно говорят, что календарь слишком перегружен.
обвиняют что ФИФА и УЕФА действуют и принимают в одностороннем порядке свои решения. прямо говорят, что вирус FIFA как и ковид, захватил все лиги и турниры.
но....тогда почему Лигам бы самим подсуетиться с количеством команд?
помню, что Серии А в 80-е годы было 16 клубов!
АПЛ и Ла Лига можно 18 команд выставлять без провисания аутсайдеров.
французы ушли от 20, и правильно сделали.