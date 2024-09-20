Анчелотти: «Нужно играть меньше матчей»

Главный тренер «Реала» высказался о необходимости уменьшить число матчей.

Жалобы не изменят календарь нынешнего сезона. Нужно подумать об этом, понять, что футболисты устали. Календарь этого сезона не изменится, но игроки думают о том, как изменить футбол в будущем.

Футболу следует обратить на это внимание, ведь, чтобы избежать травм, нужно играть меньше матчей. Футболисты готовы уменьшить свои зарплаты, если будут играть меньше.