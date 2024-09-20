Компани высказался о плотном игровом календаре

Главный тренер «Баварии» дал комментарий на тему перегруженного игрового календаря.

В последние годы это уже часто обсуждается, я был членом профсоюза футболистов FIFPRO. Мы всегда очень серьёзно рассматривали данный вопрос. Дело не только в матчах, но и в поездках — в том числе со сборной. Это около 75-80 игр. Ещё будучи игроком, я требовал, чтобы для футболистов было установлено максимальное количество поединков, чтобы оно было ограничено. Это защищает их здоровье и интересы клубов. И тренеров, которым тоже непросто, в том числе. Это имеет смысл.