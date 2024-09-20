Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2024/2025

Компани высказался о плотном игровом календаре

вчера, 16:35

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани дал комментарий на тему перегруженного игрового календаря.

В последние годы это уже часто обсуждается, я был членом профсоюза футболистов FIFPRO. Мы всегда очень серьёзно рассматривали данный вопрос. Дело не только в матчах, но и в поездках — в том числе со сборной. Это около 75-80 игр. Ещё будучи игроком, я требовал, чтобы для футболистов было установлено максимальное количество поединков, чтобы оно было ограничено. Это защищает их здоровье и интересы клубов. И тренеров, которым тоже непросто, в том числе. Это имеет смысл.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти: «Нужно играть меньше матчей»
Вчера, 15:41
Алексей Миранчук оценил переход своего брата Антона в «Сьон»
Вчера, 14:57
Дибала высказался об увольнении Де Росси с поста рулевого «Ромы»
Вчера, 09:54
Зиркзее рассказал, почему перешёл в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 08:33
Артета подвёл итоги матча с «Аталантой»
Вчера, 00:57
Флик оценил игру «Барселоны» в матче с «Монако»
Вчера, 00:42
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:09, ред.
То что матчей слишком много это точно
shlomo
shlomo
вчера в 17:02
Ну а кто то наоборот хочет чтобы матчей было больше и придумывают всякую ерунду.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:48
Здоровье игроков должно быть на первом месте. Лимиты на количество матчей — это не только способ защитить физическое состояние футболистов, но и повысить качество игры. Устойчивый уровень нагрузки поможет избежать переутомления и сохранить конкурентоспособность команд на протяжении всего сезона.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 