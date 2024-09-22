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«Штутгарт» одержал крупную победу над дортмундской «Боруссией»

вчера, 20:23
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт5 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Штутгарт» выиграл у дортмундской «Боруссии» в матче 4-го тура Бундеслиги (5:1).

На 4-й минуте хозяева поля повели после гола Дениза Ундава. Эрмедин Демирович на 21-й удвоил преимущество команды. Энцо Мийо на 62-й сделал счёт более крупным. Сехру Гирасси на 75-й сократил отставание гостей в счёте. Эль-Билаль Туре на 80-й забил четвёртый мяч «швабов». На 90+1-й Ундав сделал дубль.

«Штутгарт» занимает 6-е место в чемпионате Германии. «Боруссия» идёт 8-й. У обеих команд по 7 очков.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
3ybcw96g6szf
3ybcw96g6szf
вчера в 20:46
И Штутгарт может удивить иногда.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:39
матч супер.
в Штутгарте на поле была одна команда, и это, увы, не Боруссия.
разгромное поражение, причем абсолютно по делу.
забавно, в летом лучших игроков Штутгарта забрали,
а они снова накидали полное ведро БД))))
Гирасси примеру, из Щтутгарта в Дортмунде.
еще случилось невероятное.
ультрас Боруссии Дортмунд демонстративно перестали поддерживать свою команду после пятого пропущенного мяча.
но жаль, что Штутгарт так не напихал Реалу))
ну а Боруссия....
думаю, если пару таких игр, и Шахина действительно оправит в аут.
так как игры нет от слова совсем.
хороший вариант - Томас Тухель.
жесткий, идейный, и опытный тренер.
и имеет что доказать и показать Баварию.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:34
Какая интересная игра с кучей забитых мячей.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:25
Немцы весело играют!!))
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