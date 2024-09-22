«Штутгарт» одержал крупную победу над дортмундской «Боруссией»

«Штутгарт» выиграл у дортмундской «Боруссии» в матче 4-го тура Бундеслиги (5:1).
На 4-й минуте хозяева поля повели после гола Дениза Ундава. Эрмедин Демирович на 21-й удвоил преимущество команды. Энцо Мийо на 62-й сделал счёт более крупным. Сехру Гирасси на 75-й сократил отставание гостей в счёте. Эль-Билаль Туре на 80-й забил четвёртый мяч «швабов». На 90+1-й Ундав сделал дубль.
«Штутгарт» занимает 6-е место в чемпионате Германии. «Боруссия» идёт 8-й. У обеих команд по 7 очков.
в Штутгарте на поле была одна команда, и это, увы, не Боруссия.
разгромное поражение, причем абсолютно по делу.
забавно, в летом лучших игроков Штутгарта забрали,
а они снова накидали полное ведро БД))))
Гирасси примеру, из Щтутгарта в Дортмунде.
еще случилось невероятное.
ультрас Боруссии Дортмунд демонстративно перестали поддерживать свою команду после пятого пропущенного мяча.
но жаль, что Штутгарт так не напихал Реалу))
ну а Боруссия....
думаю, если пару таких игр, и Шахина действительно оправит в аут.
так как игры нет от слова совсем.
хороший вариант - Томас Тухель.
жесткий, идейный, и опытный тренер.
и имеет что доказать и показать Баварию.
в Штутгарте на поле была одна команда, и это, увы, не Боруссия.
разгромное поражение, причем абсолютно по делу.
забавно, в летом лучших игроков Штутгарта забрали,
а они снова накидали полное ведро БД))))
Гирасси примеру, из Щтутгарта в Дортмунде.
еще случилось невероятное.
ультрас Боруссии Дортмунд демонстративно перестали поддерживать свою команду после пятого пропущенного мяча.
но жаль, что Штутгарт так не напихал Реалу))
ну а Боруссия....
думаю, если пару таких игр, и Шахина действительно оправит в аут.
так как игры нет от слова совсем.
хороший вариант - Томас Тухель.
жесткий, идейный, и опытный тренер.
и имеет что доказать и показать Баварию.