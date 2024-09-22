«Штутгарт» одержал крупную победу над дортмундской «Боруссией»

1727025780

вчера, 20:23

«Штутгарт» выиграл у дортмундской «Боруссии» в матче 4-го тура Бундеслиги (5:1).

На 4-й минуте хозяева поля повели после гола Дениза Ундава. Эрмедин Демирович на 21-й удвоил преимущество команды. Энцо Мийо на 62-й сделал счёт более крупным. Сехру Гирасси на 75-й сократил отставание гостей в счёте. Эль-Билаль Туре на 80-й забил четвёртый мяч «швабов». На 90+1-й Ундав сделал дубль.

«Штутгарт» занимает 6-е место в чемпионате Германии. «Боруссия» идёт 8-й. У обеих команд по 7 очков.