«Байер» в добавленое время вырвал победу во встрече с «Вольфсбургом»

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вчера, 18:28

«Байер» выиграл у «Вольфсбурга» в матче 4-го тура Бундеслиги (4:3).

На 5-й минуте автогол Норди Мукиеле позволил гостям выйти вперёд. Флориан Вирц на 14-й восстановил равенство. На 32-й леверкузенцы повели после гола Джонатана Та. На 37-й «волки» отыгрались усилиями Себастьяна Борно. На 45+1-й «автозаводцы» повели — мяч забил Маттиас Сванберг. Пьеро Инкапье на 49-й сравнял счёт. На 88-й гости остались в меньшинстве после удаления Янника Герхардта. Победный в составе хозяев поля гол провёл Виктор Бонифац на 90+3-й.

«Байер» занимает 2-е место в чемпионате Германии (9 очков). «Вольфсбург» идёт 13-м (3 балла).