«Байер» в добавленое время вырвал победу во встрече с «Вольфсбургом»

«Байер» выиграл у «Вольфсбурга» в матче 4-го тура Бундеслиги (4:3).
На 5-й минуте автогол Норди Мукиеле позволил гостям выйти вперёд. Флориан Вирц на 14-й восстановил равенство. На 32-й леверкузенцы повели после гола Джонатана Та. На 37-й «волки» отыгрались усилиями Себастьяна Борно. На 45+1-й «автозаводцы» повели — мяч забил Маттиас Сванберг. Пьеро Инкапье на 49-й сравнял счёт. На 88-й гости остались в меньшинстве после удаления Янника Герхардта. Победный в составе хозяев поля гол провёл Виктор Бонифац на 90+3-й.
«Байер» занимает 2-е место в чемпионате Германии (9 очков). «Вольфсбург» идёт 13-м (3 балла).
Бавария и Байер.
Дортмунд, Лейпциг и Штутгарт пока нестабильны))
особенно Дортмунд.
5-1 разгром только что
Бавария и Байер.
Дортмунд, Лейпциг и Штутгарт пока нестабильны))
особенно Дортмунд.
5-1 разгром только что
но и волки были хороши.
первый тайм просто космос, хотя тренеры обоих команд, думаю, злы за пропущенные голы))) столько мячей пропускать за 1 тайм не айс.
Байер конечно, потерял Станишича в качестве обороны.
напомню, Бавария сразу вернула защитника.
но рад, что сборка Хави Алонсо все еще работает.
и команда все еще способна на камбэки, и даже на победные голы в доб.минутах.
потрясающие чувства когда вот так побеждают!
так же хочу отметить шикарную хореографию от ультрас Байера!!!
но и волки были хороши.
первый тайм просто космос, хотя тренеры обоих команд, думаю, злы за пропущенные голы))) столько мячей пропускать за 1 тайм не айс.
Байер конечно, потерял Станишича в качестве обороны.
напомню, Бавария сразу вернула защитника.
но рад, что сборка Хави Алонсо все еще работает.
и команда все еще способна на камбэки, и даже на победные голы в доб.минутах.
потрясающие чувства когда вот так побеждают!
так же хочу отметить шикарную хореографию от ультрас Байера!!!
Но в обороне так играть нельзя, а то баварцы накидают ещё больше)
Но в обороне так играть нельзя, а то баварцы накидают ещё больше)