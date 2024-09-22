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«Байер» в добавленое время вырвал победу во встрече с «Вольфсбургом»

вчера, 18:28
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)4 : 3Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

«Байер» выиграл у «Вольфсбурга» в матче 4-го тура Бундеслиги (4:3).

На 5-й минуте автогол Норди Мукиеле позволил гостям выйти вперёд. Флориан Вирц на 14-й восстановил равенство. На 32-й леверкузенцы повели после гола Джонатана Та. На 37-й «волки» отыгрались усилиями Себастьяна Борно. На 45+1-й «автозаводцы» повели — мяч забил Маттиас Сванберг. Пьеро Инкапье на 49-й сравнял счёт. На 88-й гости остались в меньшинстве после удаления Янника Герхардта. Победный в составе хозяев поля гол провёл Виктор Бонифац на 90+3-й.

«Байер» занимает 2-е место в чемпионате Германии (9 очков). «Вольфсбург» идёт 13-м (3 балла).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:25
думаю, за чемпионство будут бороться 2 команды.
Бавария и Байер.
Дортмунд, Лейпциг и Штутгарт пока нестабильны))
особенно Дортмунд.
5-1 разгром только что
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:33
выгрызли аспириновые эту победу.
но и волки были хороши.
первый тайм просто космос, хотя тренеры обоих команд, думаю, злы за пропущенные голы))) столько мячей пропускать за 1 тайм не айс.
Байер конечно, потерял Станишича в качестве обороны.
напомню, Бавария сразу вернула защитника.
но рад, что сборка Хави Алонсо все еще работает.
и команда все еще способна на камбэки, и даже на победные голы в доб.минутах.
потрясающие чувства когда вот так побеждают!
так же хочу отметить шикарную хореографию от ультрас Байера!!!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:05
У болельщиков Байера либо железные нервы, либо они живут на антидепрессантах...
Michail Slavnov
Michail Slavnov
вчера в 18:47
Результативная игра, Байер с победой!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:31
Байер как обычно))) молодцы!))
Но в обороне так играть нельзя, а то баварцы накидают ещё больше)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:30
Какой упорный был матч !!!
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