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«Ростов» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

вчера, 18:29
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

«Ростов» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ (0:0).

Хозяева поля занимают 7-е место в чемпионате России (12 очков). Дагестанская команда идёт 9-й (10 баллов).

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Все комментарии
протон
протон ответ gorets004 (раскрыть)
сегодня в 00:46
Ту игру, которую в Д. Мах. Ставил КББ, внедрял и ГМГ в Анжи. Это тренеры оборонительного характера. КББ и саму Барсу на куски растаскал в свое время. А с учетом того, что Д. Махачкала темной лошадкой казалась для всех в РПЛ, то естественно было играть от обороны, с учетом философии тренеров и бюджета клуба. то играет на руку им. ГМГ - тренер умный. К сожалению, в Анжи расстались с тренером, ссылаясь на некие проблемы со здоровьем у тренера, но у клуба были другие амбиции на тот период. А то, что ГМГ вмешивается в тренировочный процесс, нужно прислушиваться тренеру, который выстроил такую теорию и практику, что по учебникам нужно изучать направление этого тренера. Человек просто глыба, пропитанный видением поля. Спасибо, что он есть!
gorets004
gorets004 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:49
По своему он тоже прав,Биджиев не стал перестраивать игру которую поставил КББ а лишь добавил он говорит " некоторую свободу действий", да и ГМГ вмешивается в тренировочный процесс.( все нормально,без обид и присвоения полномочий,а для успеха общего дела.). ,у него схожая с КББ концепция.
gorets004
gorets004 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:41
было бы конечно лучше по домашней победе и по 3 очка)) но это футбол ,тем он и хорош. Ещё хорошо что судьи в целом не испортили матч
протон
протон
вчера в 23:14
A-league: Если на сайте до сих пор не поправили тренерский состав коллектива, то подкорректирую Д. Махачкала тренирует Хасанби Биджиев.
Соглашусь, что он исповедует оборонительный футбол. У команды Д. Махачкала есть другой философ  ГМГ исповедующий аналогию КББ и господин Беджиев думаю прислушивается магистру футбола ГМГ который является ген. директором клуба.  Не думаю, что КББ получает до сих пор ЗП за консультации, которых нет в Д. Мах. КББ тренирует азербайджанский клуб если моя память еще не изменчива.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:51
Ростов так и не смог справиться с махачкалинцами.
stanichnik
stanichnik ответ gorets004 (раскрыть)
вчера в 20:42, ред.
Доброго Здоровья gorets!
Матч не видел, смотрел старейшее дерби, но если, как вы говорите была интересная игра с кучей моментов, то для команд было бы лучше одержать победы при своих болельщиках, и очков заработано больше и доставили положительные эмоции своим фанатам. Но что есть, то есть, смотрим продолжение противостояния во втором круге.
Болейте за своих, а не против чужих!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 20:03
После первого круга,посмотрим,кто-чего стоит.Ещë,не со всеми сыграли.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ a-league (раскрыть)
вчера в 19:27
Плюс всё же есть, Одоевский отстоял на ноль.
a-league
a-league
вчера в 19:22
Нету у Валеры методов против Бердыевского футбола
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 18:59
Не плохой матч. Спартак как обычно оказался транжирой, а динамики рук не опустили и наказали наших. Ну что сказать все молодцы бубёноть.....
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
вчера в 18:55, ред.
Сегодня был хороший матч м было бы жалко, того кто бы проиграл, история не терпит сослагательного наклонения!!!!
drug01
drug01
вчера в 18:51
Этот тур почти одни ничьи!!!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 18:47
Динамо Махачкала-!
Izmar
Izmar ответ gorets004 (раскрыть)
вчера в 18:45
Счет всегда на табло, а остальное всё домыслы.
4gadmx4ak7ff
4gadmx4ak7ff
вчера в 18:44
Если Ростов дома будет катать ничью с командой, только что вышедшей из первой лиге, то может сам там оказаться.
gorets004
gorets004
вчера в 18:43
Счёт вобше не по игре. интересная игра была с кучей моментов у обоих,но гол не состоялся. ничья наверно справедливо.
4275jcyudt4h
4275jcyudt4h
вчера в 18:39
Ростов разочаровал окончательно.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:35, ред.
Вот нормальное Динамо с Юга, а не с севера на юг привезённое и переименованное , которое первой лиге ныне, сегодня хороший матч был, я вчера почти такой наблюдал МЮ - Кристал Пэлас, тоже баранки на табло, за два дня 0 голов, Пятёрочка против Магнита сегодня сыграли вничью, кассиры этих магазинов когда видят такие цифры на чеке
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