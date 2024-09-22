«Ростов» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

«Ростов» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ (0:0).
Хозяева поля занимают 7-е место в чемпионате России (12 очков). Дагестанская команда идёт 9-й (10 баллов).
«Ростов» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ (0:0).
Хозяева поля занимают 7-е место в чемпионате России (12 очков). Дагестанская команда идёт 9-й (10 баллов).
Матч не видел, смотрел старейшее дерби, но если, как вы говорите была интересная игра с кучей моментов, то для команд было бы лучше одержать победы при своих болельщиках, и очков заработано больше и доставили положительные эмоции своим фанатам. Но что есть, то есть, смотрим продолжение противостояния во втором круге.
Болейте за своих, а не против чужих!
Матч не видел, смотрел старейшее дерби, но если, как вы говорите была интересная игра с кучей моментов, то для команд было бы лучше одержать победы при своих болельщиках, и очков заработано больше и доставили положительные эмоции своим фанатам. Но что есть, то есть, смотрим продолжение противостояния во втором круге.
Болейте за своих, а не против чужих!