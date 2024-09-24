Серхио Рико продолжит карьеру в Катаре

Экс-голкипер ПСЖ Серхио Рико продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Гарафа».
Футболист подпишет договор в ближайшее время. За этот коллектив также выступают Хоселу и Родриго.
Ранее Рико вылечился от аневризмы головного мозга.
Экс-голкипер ПСЖ Серхио Рико продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Гарафа».
Футболист подпишет договор в ближайшее время. За этот коллектив также выступают Хоселу и Родриго.
Ранее Рико вылечился от аневризмы головного мозга.
получил серьезную травму, чудом остался в живых.
и снова поиграть в футбол.
получил серьезную травму, чудом остался в живых.
и снова поиграть в футбол.