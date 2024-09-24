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Серхио Рико продолжит карьеру в Катаре

вчера, 20:43

Экс-голкипер ПСЖ Серхио Рико продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Гарафа».

Футболист подпишет договор в ближайшее время. За этот коллектив также выступают Хоселу и Родриго.

Ранее Рико вылечился от аневризмы головного мозга.

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Все комментарии
happy 50
happy 50
вчера в 21:24
Ну и правильно. Он молодец!После того,что он пережил- можно и в Катаре поиграть .Вообще играть в футбол для него- победа. Учитывая,что он чуть не умер,то нужно понимать,что сильные европейские чемпионаты ему противопоказаны.Где высокие нагрузки и интенсивность .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:15
зачем рисковать?
получил серьезную травму, чудом остался в живых.
и снова поиграть в футбол.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:04
Значит предложили хорошие условия,можно и остаться.
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