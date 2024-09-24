Серхио Рико продолжит карьеру в Катаре

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вчера, 20:43

Экс-голкипер ПСЖ продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Гарафа».

Футболист подпишет договор в ближайшее время. За этот коллектив также выступают Хоселу и Родриго.

Ранее Рико вылечился от аневризмы головного мозга.