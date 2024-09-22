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«Реал» интересуется защитником «РБ Лейпциг»

вчера, 13:26

«Реал» наблюдает за защитником «РБ Лейпциг» и олимпийской сборной Франции Кастелло Люкеба. Скауты мадридцев просматривали игрока во время матча Лиги чемпионов против «Атлетико».

Сообщается, что «Реал» находится в поиске молодого перспективного защитника, но не намерен спешить с трансфером. «Сливочные» продолжат собирать информацию о Люкеба.

21-летний центральный защитник перешёл в «РБ Лейпциг» из «Лиона» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне Люкеба сыграл 5 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает француза ангольского происхождения в 40 миллионов евро.

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95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:30
Посмотрим, как всё закончится...
shlomo
shlomo
вчера в 13:46
Присмотрятся и купят другого...:))))
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