«Реал» интересуется защитником «РБ Лейпциг»

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вчера, 13:26

«Реал» наблюдает за защитником «РБ Лейпциг» и олимпийской сборной Франции . Скауты мадридцев просматривали игрока во время матча Лиги чемпионов против «Атлетико».

Сообщается, что «Реал» находится в поиске молодого перспективного защитника, но не намерен спешить с трансфером. «Сливочные» продолжат собирать информацию о Люкеба.

21-летний центральный защитник перешёл в «РБ Лейпциг» из «Лиона» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне Люкеба сыграл 5 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает француза ангольского происхождения в 40 миллионов евро.