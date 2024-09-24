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Щесны может возобновить карьеру и перейти в «Барселону»

вчера, 19:39

«Барселона» контактирует с представителями экс-голкипера «Ювентуса» Войцеха Щесного, который ранее завершил карьеру.

Причиной интереса каталонцев к вратарю стала серьезная травмы Марка-Андре тер Штегена.

В списке каталонцев есть и другие варианты.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:10
Пускай ставят Астралагу в ворота и всё))
Я если серьёзно, то вполне себе рабочий вариант для Барсы, на сезон взять Войцеха
Думаю картины не испортит
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 04:48, ред.
Нормальный есть, но для топа этого недостаточно. Нужен тёртый калач не только для Ла Лиги, но и ЛЧ..., поэтому кандидатура поляка сейчас как раз в кон.
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:08
Кейлор Навас мне нравился в Мадриде, не знаю почему от него отказались, но он мне сразу на ум пришёл, когда Барселона начала вратаря искать.
Но молодому есть что доказать. Когда-то и Касильяс также оказался на воротах и надолго за собой закрепил первый номер.
__AgamagA__
__AgamagA__
сегодня в 00:04
Ради Барселоны и Буффон готов возобновить карьеру.
sihafazatron
sihafazatron ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 22:59
Когда Щесны родился уже многие на этом сайте не были девственниками)) тут немало взрослых людей, ты что-то путаешь
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:56
А чё у барсы второго вратаря нормального нету? Лучше уж своему дать шанс, ну если он не совсем ребенок там))
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:13
Щенсны тоже победитель,в Юве сколько трофеев взял,да и опыта побольше,он в Арсенале играл когда большинство тут были еще девственниками)а навас кто? Лишь благодаря чм 2014 узнали его
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 22:11
Щенсны хороший человек и вратарь тоже топовый,уж получше браво и наваса на данный момент, если он согласится буду немного топить за Барсу,как за Кьезу в Ливерпуле, хотя оба клуба мне не нравятся.
Брулин
Брулин
вчера в 21:17
В принципе, эта сделка вин-вин
Щестны сезон на топ-уровне отыграть сможет, и по зп вряд ли захочет много.
Да и ради вызова в Барсу многие будут непрочь возобновить карьеру
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:43
жаль, Лунин продлил контракт с Реалом))
бесплатно забрали бы из Мадрида.
временно конечно.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:28
Так себе выбор то! Почему тогда Браво не взять? У него думаю и аппетиты поменьше на зарпплату!И опыт тоже есть"!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:26
только не Войцеха.
Навас пригодится. У него и характер победителя присутствует, да и в целом уверенно будет действовать.
за него помимо 3-х побед в ЛЧ в составе Реала, еще и более 150 игр в ЛаЛиге...такой опыт ни за какие деньги не купишь.
Но...если Флик и его команда сделает из второго вратаря Барселоны Пеньи в топ вратаря, достолйного уровны Барсы, тогда Лапорта точно угалал с выбором тренера)))
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 19:56
Мне 73 года,с 7 лет я болею за Спартак,сам играл до 32 лет на любительском уровне.Может я мало что понимаю в футболе,но хочу поделиться своими соображениями по поводу состава.Мой 1 состав:Максименко,Мангаш,Бабич,Абена,Хлусевич,Медина,Умяров,Зорин,Барко,Шамар,Угальде.И,второй состав:Довбня,Рябчук,Чернов,Литвинов,Зобнин,Пруцев,Мартинс,Бонгонда,Маркиньес,Жозе(Игнатов),Игнатов(Зиньковский)
6ahuh9x5642k
6ahuh9x5642k
вчера в 19:45
Щесны слабый вратарь,не справиться
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