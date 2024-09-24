Щесны может возобновить карьеру и перейти в «Барселону»

«Барселона» контактирует с представителями экс-голкипера «Ювентуса» Войцеха Щесного, который ранее завершил карьеру.
Причиной интереса каталонцев к вратарю стала серьезная травмы Марка-Андре тер Штегена.
В списке каталонцев есть и другие варианты.
«Барселона» контактирует с представителями экс-голкипера «Ювентуса» Войцеха Щесного, который ранее завершил карьеру.
Причиной интереса каталонцев к вратарю стала серьезная травмы Марка-Андре тер Штегена.
В списке каталонцев есть и другие варианты.
Я если серьёзно, то вполне себе рабочий вариант для Барсы, на сезон взять Войцеха
Думаю картины не испортит
Я если серьёзно, то вполне себе рабочий вариант для Барсы, на сезон взять Войцеха
Думаю картины не испортит
Но молодому есть что доказать. Когда-то и Касильяс также оказался на воротах и надолго за собой закрепил первый номер.
Но молодому есть что доказать. Когда-то и Касильяс также оказался на воротах и надолго за собой закрепил первый номер.
Щестны сезон на топ-уровне отыграть сможет, и по зп вряд ли захочет много.
Да и ради вызова в Барсу многие будут непрочь возобновить карьеру
Щестны сезон на топ-уровне отыграть сможет, и по зп вряд ли захочет много.
Да и ради вызова в Барсу многие будут непрочь возобновить карьеру
бесплатно забрали бы из Мадрида.
временно конечно.
бесплатно забрали бы из Мадрида.
временно конечно.
Навас пригодится. У него и характер победителя присутствует, да и в целом уверенно будет действовать.
за него помимо 3-х побед в ЛЧ в составе Реала, еще и более 150 игр в ЛаЛиге...такой опыт ни за какие деньги не купишь.
Но...если Флик и его команда сделает из второго вратаря Барселоны Пеньи в топ вратаря, достолйного уровны Барсы, тогда Лапорта точно угалал с выбором тренера)))
Навас пригодится. У него и характер победителя присутствует, да и в целом уверенно будет действовать.
за него помимо 3-х побед в ЛЧ в составе Реала, еще и более 150 игр в ЛаЛиге...такой опыт ни за какие деньги не купишь.
Но...если Флик и его команда сделает из второго вратаря Барселоны Пеньи в топ вратаря, достолйного уровны Барсы, тогда Лапорта точно угалал с выбором тренера)))