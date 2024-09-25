Арбитр в Германии получит компенсацию после того, как его облили пивом

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вчера, 15:56

Арбитр матча третьего дивизиона чемпионата Германии получит 1500 евро компенсации за инцидент, произошедшей весной прошлого года.

23 апреля 2023-го перед перерывом в игре между «Цвиккау» и «Рот-Вайс Эссеном» один из зрителей с трибун облил рефери пивом. После этого игра была остановлена, а DFB вынесла решение в пользу команды гостей.

Винтер подал в суд на зрителя из-за серьёзного посягательства на неприкосновенность частной жизни и потребовал от него компенсацию в размере 25 тысяч евро, однако суд отклонил требуемую арбитром сумму как существенно чрезмерную, сославшись на аналогичные дела, в которых была присуждена компенсация в размере от 800 до 1500 евро.