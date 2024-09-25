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Арбитр в Германии получит компенсацию после того, как его облили пивом

вчера, 15:56

Арбитр матча третьего дивизиона чемпионата Германии Николас Винтер получит 1500 евро компенсации за инцидент, произошедшей весной прошлого года.

23 апреля 2023-го перед перерывом в игре между «Цвиккау» и «Рот-Вайс Эссеном» один из зрителей с трибун облил рефери пивом. После этого игра была остановлена, а DFB вынесла решение в пользу команды гостей.

Винтер подал в суд на зрителя из-за серьёзного посягательства на неприкосновенность частной жизни и потребовал от него компенсацию в размере 25 тысяч евро, однако суд отклонил требуемую арбитром сумму как существенно чрезмерную, сославшись на аналогичные дела, в которых была присуждена компенсация в размере от 800 до 1500 евро.

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Все комментарии
Кэп 11
Кэп 11
вчера в 17:37
Пивом? Компенсацию?)))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:25
Да, Дружище, именно так они и работают!!!!!!!))))))))))))))))))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:21, ред.
Две недели работают, две бастуют?)...
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:16
Для этого нужно стать арбитром в Германии как минимум)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:14
"Была присуждена компенсация в размере от 800 до 1500 евро" - Могли бы ещё пару бутылок "баварского" добавить , что бы прямо не отходя от кассы "залил" бы свой моральный ущерб..))).
Egorium19
Egorium19
вчера в 17:03
Впредь судья не будет расстраивать болельщиков.
112910415
112910415
вчера в 16:56
Вот если бы плохое пиво бросил...
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:56
1500 евро- это зарплата машиниста регионального поезда за две недели.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:35
Облейте меня пивом за такие деньги!)))
Capral
Capral
вчера в 16:30
Ничего удивительного. Вспоминаю, как еще до прихода Кураньи в Динамо, и играя в Штутгарте, он, уходя с поля, после неудачной игры, на оскорбление одного из фанатов соперника запустил в того бутылкой с водой, после чего, это случай стал главной фишкой на TV. Похожий случай был u у Супер Марио, когда он облил водой надоедливого фаната... Вообще же, не понимаю, за что подавать в суд, если пиво в Германии национальный продукт.Сколько раз приходилось видеть, как на пивном фесте, друзья обливают друг друга пивом.

Сами же немцы говорят: "пока у них будут пиво с сосисками- ничего другого им не нужно"...
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:21
Странная и неприятная ситуация. Бросать пиво в судью — это просто недопустимо и демонстрирует, как некоторые фанаты не понимают границы. Я понимаю, что эмоции на трибунах иногда могут зашкаливать, но такая агрессия должна быть осуждена. Интересно, какие конкретные меры примет DFB, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Компенсация — это хороший шаг, но важно также работать над воспитанием культуры уважения на стадионах.
bkzw5dh26h7q
bkzw5dh26h7q
вчера в 16:11
Это Вам на воблу и кириешки! - сказал судья в завершение приговора
gj89e49hubvj
gj89e49hubvj
вчера в 16:08
На эти деньги немецкий Коля сможет купить столько пива, чтобы найти обидчика и утопить его в целой ванне пенного напитка. Но есть ещё вариант поинтересней - можно договориться с друзьями и зарабатывать на каждом матче дополнительно по полтора килоевро
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:06
Денежная компенсация и только? Я бы ещё и на стадион запретил приходить этому человеку. А чтобы у нарушителя не возникало желание нарушить запрет, на время матча изолировать его, можно лекцию ему какую-нибудь прочитать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:03
Ну это не какие ворота,надо наказать хулигана.
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