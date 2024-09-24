Экс-футболиста сборной России Бугаева осудили на 9 лет и 6 месяцев

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вчера, 11:38

Бывший игрок сборной России осуждён за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Прикубанский районный суд Краснодара признал виновным экс-футболиста в совершении преступления. Согласно приговору суда, в октябре 2023 года Бугаев, получив смс-сообщение с координатами расположения «закладки» с наркотическими средствами, забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 грамма. Наркотики подсудимый приобрёл с целью дальнейшего незаконного сбыта, однако сделать это ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В своих показаниях Бугаев заявлял, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься. Однако после того, как его показания были оглашены в судебном заседании, бывший футболист полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Также вина подсудимого была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств. При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учёл наличие ребёнка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте.

Бывший форвард московских «Торпедо», «Локомотива», а также «Томи», «Химок» и «Краснодара» получил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.