Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСуды

Экс-футболиста сборной России Бугаева осудили на 9 лет и 6 месяцев

вчера, 11:38

Бывший игрок сборной России Алексей Бугаев осуждён за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Прикубанский районный суд Краснодара признал виновным экс-футболиста в совершении преступления. Согласно приговору суда, в октябре 2023 года Бугаев, получив смс-сообщение с координатами расположения «закладки» с наркотическими средствами, забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 грамма. Наркотики подсудимый приобрёл с целью дальнейшего незаконного сбыта, однако сделать это ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В своих показаниях Бугаев заявлял, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься. Однако после того, как его показания были оглашены в судебном заседании, бывший футболист полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Также вина подсудимого была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств. При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учёл наличие ребёнка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте.

Бывший форвард московских «Торпедо», «Локомотива», а также «Томи», «Химок» и «Краснодара» получил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноОпределена дата слушания по делу между «Динамо» и Норманном
19 сентября
Апелляционный процесс над Блаттером и Платини пройдёт в 2025 году
17 сентября
Начался судебный процесс по делу об обвинениях в адрес «Манчестер Сити»
16 сентября
Суд по делу о смерти Марадоны перенесли на 2025 год
13 сентября
Слушания по делу о возможных нарушениях «Ман Сити» начнутся в понедельник
12 сентября
Бывший капитан «Сельты» Мальо признан виновным в сексуальном насилии
12 сентября
Сортировать
Все комментарии
happy 50
happy 50
вчера в 18:42
Да помню я его.В Торпедо играл .
DAD81
DAD81
вчера в 18:15
Могу ошибаться, но, по моему, он играл защитником. Это к вопросу о футболе. )
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Дед и ушко (раскрыть)
вчера в 17:47
Тебе жаль наркоторговца?
Знатог
Знатог
вчера в 16:57
чета не помню такого игрока сборной.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:00
В каждой многоэтажке нарики кучкуются... и все в курсе, вплоть до участкового, который в доле и крышует сбыт.
Поэтому понятно, что Буга под раздачу попал - для галочки (отчётности).
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 15:24
Бугаева на десятку-это можно. Доченьку Малафеева с особо крупным размером с целью сбыта-4 года условно.. Страна чудес..
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:53
Зачем эта новость на спортивном сайте?
7cb5gxgb669q
7cb5gxgb669q
вчера в 13:35
хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься.
Не вышло у парня прослыть примерным тимуровцем
lotsman
lotsman
вчера в 13:26
Криминальные хроники на сайте. Я понимаю если бы футболист, игрок сборной, а этот уж давно к сборной отношения не имеет. 43 года.)
sihafazatron
sihafazatron ответ матос (раскрыть)
вчера в 13:08
С этим согласен конечно. Но тут и смс была и вес на руках...о чем вообще говорить?
матос
матос ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:05
если погоны захотят , мил человек , то и ты в убийстве Кеннеди сознаешься(если дух слаб). Там вывернут и обратно засунут при желании и команды , тут обсуждать некер Россия , не всегда но пытаются черный цвет в красный перекрасить...
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 12:43
Официально...Экс-игрок сборной России оказал сопротивление сотрудникам полиции..Бугаев, находящийся в СИЗО, подал иск на 5 миллионов рублей к ГУ МВД Кубани.. Тут, как в случае со Сперцяном и его агентом, однозначно проблема в адвокате парня. Случай, когда можно было выйти из ситуации с небольшими потерями, стал приговором на десятку. Жаль.
9ya7f3mx2ytc
9ya7f3mx2ytc
вчера в 12:31
Играл бы в спартаке, был бы как Промес.
bj6z5n7e7m5v
bj6z5n7e7m5v
вчера в 12:23
Мало дали, какой футболист был, такой и наркодилер.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:13
Все эти слова про помощь полиции выглядят смешно
sihafazatron
sihafazatron ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 12:10
Зачем тогда сознался?))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:06
А Промес тусуется в ОАЭ.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:57
Подставили товарища красиво...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:41
Крепенько он накосячил...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 