Определена дата слушания по делу между «Динамо» и Норманном

Спортивный арбитражный суд проведёт слушание по делу между «Динамо», Матиасом Норманном и «Аль-Раэдом» 23 октября.
Ранее москвичи подали иск к своему бывшему игроку и саудовскому клубу.
В августе 2023 года норвежский хавбек перешёл в «Аль-Раэд», несмотря на то, что «Динамо» и «Ростов», у которого «бело-голубые» арендовали футболиста, не расторгали с ним договор. Позже клубы обратились в ФИФА, «Ростов» также подал иск на игрока в Спортивный арбитражный суд. В ноябре прошлого года трибунал ФИФА признал Норманна виновным по делу о разрыве соглашения с «Ростовом» и обязал его выплатить компенсацию российскому клубу. Норманн также обратился в CAS по поводу этих дел.
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