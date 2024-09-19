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Определена дата слушания по делу между «Динамо» и Норманном

вчера, 16:28

Спортивный арбитражный суд проведёт слушание по делу между «Динамо», Матиасом Норманном и «Аль-Раэдом» 23 октября.

Ранее москвичи подали иск к своему бывшему игроку и саудовскому клубу.

В августе 2023 года норвежский хавбек перешёл в «Аль-Раэд», несмотря на то, что «Динамо» и «Ростов», у которого «бело-голубые» арендовали футболиста, не расторгали с ним договор. Позже клубы обратились в ФИФА, «Ростов» также подал иск на игрока в Спортивный арбитражный суд. В ноябре прошлого года трибунал ФИФА признал Норманна виновным по делу о разрыве соглашения с «Ростовом» и обязал его выплатить компенсацию российскому клубу. Норманн также обратился в CAS по поводу этих дел.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 19:53
Как остановить этот, как Вы говорите, беспредел?
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:17, ред.
Почти три миллиона евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта Норман выплатил футбольному клубу Ростов, но на тот момент игрок должен был находится в аренде у московского Динамо и москвичи тоже предъявляют свои финансовые требования к норвежцу, а Норман в свою очередь утверждает, что он всем всё заплатил, в этом и кроется суть конфликта. Но кроме того бывшая пассия футболиста жительница города Ростова на Дону тоже предъявляет исковые требования к своему заморскому бойфренду, только уже по гражданскому иску. По слухам и сплетням именно она явилась поводом для ухода из Ростова сначала в Москву, а потом и бегством из России в Саудовскую Аравию, а не боевые действия на Украине, как заявляет сам спортсмен. А вот какие решения будут вынесены по делу Динамо и Виалетты пока остаётся под вопросом.
Болейте за своих, а не против чужих!
Вещий
Вещий
вчера в 16:58
Ничего путного у Динамо не получится... беспредел полнейший.
b4yj57auj6p2
b4yj57auj6p2
вчера в 16:37
Уже больше года норвег Динамо динамит
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:34
Короче Норман воспользовался политической ситуацией и "сквозанул" к арабам и судя тяжба по этому поводу будет тянутся до конца его карьеры....
Гость
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