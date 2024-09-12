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Вратарь сборной Аргентины ударил по камере оператора после матча

вчера, 09:46
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия2 : 1Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес не сдержал эмоций после поражения в отборочном матче к чемпионату мира 2026 года с Колумбией (1:2).

После игры голкипер ударил по камере оператора, который его снимал.

Также в прошедшем матче несколько игроков аргентинской команды протестовали против назначенного в пользу колумбийцев пенальти.

Сообщается, что Колумбийская ассоциация спортивных обозревателей Acord потребовала от ФИФА санкций. Сам оператор Джони Джексон в видео, опубликованном журналистом Камило Поррасом, прокомментировал инцидент:

Это меня очень разозлило, так как он работает так же, как и я. Мы все проиграли какой-то матч в жизни, давай двигаться дальше, Дибу.

В ближайшие дни станет понятно, грозят ли санкции Мартинесу или нет.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 12:21, ред.
арги привыкли что пенальти назначаются только в их пользу причем липовые, вот и протестовали когда им пеналь назначили, а Мартинес просто просто поступает как быдло
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:06
ФИФА денно и нощно ратует за дисциплину и благопристойное поведение игроков...а по факту с одним умалишенцем бесконтрольным справиться не может...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ 52s84ybaptus (раскрыть)
вчера в 11:05
Но при этом есть разница между Эмилиано и Эммануилом.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:14
Да нет, просто "свет падал" не в нужную сторону и Эмилиано не хотел плохо выглядеть в кадре ...)
52s84ybaptus
52s84ybaptus
вчера в 09:48
Все Эмики они такие эмоциональные!
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