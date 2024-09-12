Вратарь сборной Аргентины ударил по камере оператора после матча

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес не сдержал эмоций после поражения в отборочном матче к чемпионату мира 2026 года с Колумбией (1:2).
После игры голкипер ударил по камере оператора, который его снимал.
Также в прошедшем матче несколько игроков аргентинской команды протестовали против назначенного в пользу колумбийцев пенальти.
Сообщается, что Колумбийская ассоциация спортивных обозревателей Acord потребовала от ФИФА санкций. Сам оператор Джони Джексон в видео, опубликованном журналистом Камило Поррасом, прокомментировал инцидент:
Это меня очень разозлило, так как он работает так же, как и я. Мы все проиграли какой-то матч в жизни, давай двигаться дальше, Дибу.
В ближайшие дни станет понятно, грозят ли санкции Мартинесу или нет.