Вратарь сборной Аргентины ударил по камере оператора после матча

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вчера, 09:46

Вратарь сборной Аргентины не сдержал эмоций после поражения в отборочном матче к чемпионату мира 2026 года с Колумбией (1:2).

После игры голкипер ударил по камере оператора, который его снимал.

Также в прошедшем матче несколько игроков аргентинской команды протестовали против назначенного в пользу колумбийцев пенальти.

Сообщается, что Колумбийская ассоциация спортивных обозревателей Acord потребовала от ФИФА санкций. Сам оператор Джони Джексон в видео, опубликованном журналистом Камило Поррасом, прокомментировал инцидент:

Это меня очень разозлило, так как он работает так же, как и я. Мы все проиграли какой-то матч в жизни, давай двигаться дальше, Дибу.

В ближайшие дни станет понятно, грозят ли санкции Мартинесу или нет.