Лео против всех. Наиболее скандальные выходки 8-кратного обладателя «Золотого мяча»

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вчера, 16:00

Выбрали несколько случаев, когда уроженец Росарио не сдерживал эмоций.

Мы склонны думать о Лионеле Месси как о тихом гении, который отвечает обидчикам только голами на поле. Якобы его извечный соперник Криштиану Роналду более скандально ведет себя на поле по сравнению с Лео. Может быть, это и так, но Месси тоже не без греха. Он не какой-то застенчивый мышонок, который играет в футбол на высшем уровне. В Месси сидят и свои демоны. И иногда они просыпаются.

Вут Вегхорст (сборная Нидерландов)

Четвертьфинал чемпионата мира 2022 года между Аргентиной и Нидерландами был очень жарким. Фолы, желтые карточки, голы и серия пенальти. Что еще нужно, чтобы футболисты на короткое время начали ненавидеть друг друга?

Нидерландцы разозлили некоторых аргентинских игроков предматчевыми комментариями, когда сказали, что сборной необходимо свести старые счеты с аргентинцами. Досталось и Месси – говорили, что планируют его обезмячить.

Когда на 70-й минуте Лео реализовал пенальти и довел счет до 2:0 в пользу Аргентины, он отпраздновал это событие, показав уши скамейке запасных голландцев и Луи ван Галу.

Примерно за десять минут до конца матча Нидерланды выпустили Вута Вегхорста, который уже получил желтую карточку сидя на скамейке запасных. Вегхорст вышел и забил, Леандро Паредес с близкого расстояния ударил мячом в сторону скамейки запасных нидерландской сборной, была настоящая бойня, 10 минут добавленного времени, еще один мяч Вегхорста и серия пенальти, которую выиграла Аргентина.

Во время интервью сразу после матча Месси заметил, как Вегхорст прошел мимо него, и сказал ему по-испански: «Que miras, bobo?» Это в переводе примерно означает: «Чего ты смотришь, тупица?» Вероятно, Вут ничего не понял, ведь по-испански он не разговаривает. После игры досталось и ван Галу с Эдгаром Давидсом.

Серхио Рамос («Реал»)

Во время ответного матча за Суперкубок Испании 2017 года (в котором «Барселона» проиграла «Реалу» со счетом 0:2, а по сумме двух матчей — 1:5) Месси попытался отобрать мяч у Серхио Рамоса, чтобы быстро пробить штрафной. Испанец протянул мяч Лео, а затем в последнюю секунду перебросил его над головой Месси.

Аргентинец, по-видимому, затем крикнул Рамосу такие слова, которые и на испанском мы не осмелимся здесь написать. Там были личные оскорбления не только в адрес самого Рамоса, но и его матери. Впрочем, спустя время эти парни стали играть вместе за ПСЖ и забыли обиды.

Джеймс Милнер («Ливерпуль»)

В 2019 году «Ливерпуль» совершил один из самых мощных камбэков за последние несколько десятилетий, когда «красным» удалось отыграться после поражения со счетом 0:3 на «Камп Ноу», Они смогли обыграть «Барселону» со счетом 4:0 на «Энфилде» и выйти в финал Лиги чемпионов.

В первом матче англичане сделали все возможное, чтобы закрыть Месси. В одном из игровых моментов Энди Робертсон слегка подтолкнул Лео в затылок, а Джеймс Милнер пару раз жестко вступал в единоборства с нападающим. Лео воспринял это не очень хорошо.

Милнер позже объяснил, что произошло:

Он был недоволен. Он много ругался со мной по-испански, когда мы шли по туннелю в перерыве. Он называл меня «ослом». Это переводится как осел, но, по-моему, в испанском футболе это также используется как общее название для человека, который только и делает, что бьет людей по ногам. Он думал, что я сфолил на нем, потому что ранее Лео издевательски обыгрывал меня. Но он имеет право так говорить, я не обижаюсь, ведь это великий игрок.

Айтор Каранка («Реал»)

В 2013 году в полуфинале Кубка Испании встретились «Реал» Жозе Моуриньо и «Барселона» Тито Вилановы. Первый матч закончился вничью 1:1, а затем помощник португальца Айтор Каранка, должно быть, сделал что-то, что разозлило Лео, потому что после игры Месси, по-видимому, назвал Каранку «марионеткой Моуриньо».

Об этом тогда рассказал нападающий мадридцев Хосе Кальехон. Но, должно быть, это подстегнуло «Реал», потому что они выиграли ответный матч со счетом 3:1 и вышли в финал (в котором проиграли «Атлетико»).

Джейми Каррагер («Ливерпуль»)

Когда Месси подписал контракт с ПСЖ в 2021 году, Джейми Каррагер открыто высказывал мнение, что это плохой шаг для аргентинца, который негативно скажется на его карьере. Оказывается, Лео Месси посмотрел это шоу Monday Night Football, поэтому он написал Каррагеру в личку и обозвал его ослом.

Родриго (сборная Бразилии)

Это случилось в ноябре прошлого года в матче между Бразилией и Аргентиной в отборе на ЧМ -2026. Фанаты сорвали старт игры — дрались с полицией, а Месси увел свою команду в раздевалку. Перед этим Лео схватил Родриго за шею и обвинил его в трусости. Мол, бразилец слишком испугался, чтобы поговорить с болельщиками и успокоить их.

И это только те конфликты, которые были зафиксированы на камеру. А сколько было слухов! Мол, обзывал Арбелоа на стоянке, был против приглашения Икарди в сборную Аргентины. Якобы по его просьбе отцепляли из сборной Тевеса, а в «Барселоне» Лео чуть ли не сам выбирал тренеров. Да и есть информация, что Давид Вилья и Алексис Санчес ушли из каталонского клуба не просто так.

Можно уверенно сказать, что у Лионеля непростой характер. Хотя кто из нас не совершал глупостей, Месси ведь человек, а не инопланетянин, верно?