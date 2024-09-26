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«Барселона» хочет подписать нападающего «Астон Виллы»

вчера, 19:04

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран может перейти в «Барселону».

Как сообщается, каталонский клуб хочет подписать колумбийца, который забил 5 голов за 7 матчей в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:34
Витор Роке получил травму лодыжки. Бетис наверно, откажется от игрока каталонского клуба....ну а Барса хочет Дурана.
la-respect0
la-respect0
вчера в 19:22
Вряд-ли найдут +50 лямов, но, главное , чтобы малой звездой себя не возомнил и не начал исполнять как ребенок.Перед т.о уже вел себя как глупый , требуя место в основе или уйду , ну-ну...а в дебюте забил гол команде , в которую собирался переходить)). Должен уже сезон отбегать последний , а там удачи ему.Хороший игрок .
alexgurzan
alexgurzan ответ Кэп 11 (раскрыть)
вчера в 19:17
Добрый день.
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Кэп 11
Кэп 11
вчера в 19:12, ред.
Обращаюсь к админу.
В новости про Пьянича я получил жк за, якобы, флуд. Но я обсуждал то, что было описано в новости. Стало быть, не флуд. Потом (а надо было сразу) Вы подумали и отключили комменты. Таким образом признав свою ошибку. Сейчас Вы, как всегда, можете заблочить меня за критику, а можете отменить жк. Мне, честно, плевать на жк. Тут важно, как Вы себя поведете!
Всего хорошего!
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