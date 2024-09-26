«Барселона» хочет подписать нападающего «Астон Виллы»

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран может перейти в «Барселону».
Как сообщается, каталонский клуб хочет подписать колумбийца, который забил 5 голов за 7 матчей в нынешнем сезоне.
Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран может перейти в «Барселону».
Как сообщается, каталонский клуб хочет подписать колумбийца, который забил 5 голов за 7 матчей в нынешнем сезоне.
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Комментарии отключаются на усмотрение администрации в любое время и по его прошествии. Правила написания комментариев в случае открытой новости при этом не отменяются, даже с учётом, что новость закрыли в последствии.
В новости про Пьянича я получил жк за, якобы, флуд. Но я обсуждал то, что было описано в новости. Стало быть, не флуд. Потом (а надо было сразу) Вы подумали и отключили комменты. Таким образом признав свою ошибку. Сейчас Вы, как всегда, можете заблочить меня за критику, а можете отменить жк. Мне, честно, плевать на жк. Тут важно, как Вы себя поведете!
Всего хорошего!
В новости про Пьянича я получил жк за, якобы, флуд. Но я обсуждал то, что было описано в новости. Стало быть, не флуд. Потом (а надо было сразу) Вы подумали и отключили комменты. Таким образом признав свою ошибку. Сейчас Вы, как всегда, можете заблочить меня за критику, а можете отменить жк. Мне, честно, плевать на жк. Тут важно, как Вы себя поведете!
Всего хорошего!