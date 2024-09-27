ПСЖ с Сафоновым в составе выиграл у «Ренна» в чемпионате Франции

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вчера, 23:55

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Ренном» в матче 6-го тура Лиги 1 (3:1).

На 30-й минуте Брэдли Баркола вывел парижскую команду вперёд. Ли Канджин на 58-й удвоил преимущество хозяев поля. На 68-й Баркола сделал дубль. На 73-й Арно Муинга с пенальти забил единственный гол в составе гостей.

Ворота парижан защищал Матвей Сафонов.