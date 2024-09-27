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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ с Сафоновым в составе выиграл у «Ренна» в чемпионате Франции

вчера, 23:55
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Ренном» в матче 6-го тура Лиги 1 (3:1).

На 30-й минуте Брэдли Баркола вывел парижскую команду вперёд. Ли Канджин на 58-й удвоил преимущество хозяев поля. На 68-й Баркола сделал дубль. На 73-й Арно Муинга с пенальти забил единственный гол в составе гостей.

Ворота парижан защищал Матвей Сафонов.

ПСЖ лидирует в чемпионате Франции (16 очков). «Ренн» идёт 8-м (7 баллов).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:46
Сафонов молодец,сыграл хорошо,а пенальти трудно взять и немногие могут.
288e9szgtjcn
288e9szgtjcn
сегодня в 08:26
В такой игре роль Сафонова не была значимой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:23
Матч с «Ренном» сложился гораздо лучше, но все равно без «сухаря». Матвей сделал четыре сейва, больше принимал участие в игре, но пропустил с пенальти. Муинга реализовал одиннадцатиметровый на 73-й минуте. К тому моменту «ПСЖ» уверенно вел со счетом 3:0. Получилось чуть хуже, но все равно без проблем — 3:1. Сафонов картины не испортил.
На 87-й минуте «Ренн» неожиданно отгрыз еще один мяч — защитник Алиду Сейду протаранил оборону «ПСЖ» с правого фланга и после неудачного прострела со второй попытки заколотил мяч в сетку с острого угла. У Сафонова было мало шансов среагировать — мяч летел с ближней дистанции с очень высокой скоростью. Однако мяч отменили — Сейду, прорываясь сквозь защитников, подыграл себе рукой.

Сафонов вновь не смог сохранить ворота в неприкосновенности, пропустив один мяч. На счету россиянина четыре сейва после достаточно острых ударов «Ренна» и неплохой показатель в 69 процентов точных передач, что ценится в команде Луиса Энрике.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:35
Сафонов растёт на глазах.
Каждый такой матч даёт опыта в десять раз больше чем матча против условного Динамо Махачкала
n6e3q7qsdrcz
n6e3q7qsdrcz
сегодня в 06:51
И снова пропустил... Дырка.
ABir
ABir
сегодня в 06:49
ПСЖ выиграл бы и без Сафонова
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:21
Пока Сафонов не блистал, просто не представилась возможность
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:11
За Ренн в воротах стоял Манданда.... Все ещё вратарь Республики )))
f4j42yp5tua3
f4j42yp5tua3
сегодня в 05:00
Красава Мотя, чехлит Долларруму помаленьку!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:23
Всё-таки получается конкурировать с Доннарумой...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:02
Володь. Давай поддержим соотечественника. Какой никакой - наш же сукин сын) ,как Рейган про Самосу речи вел...
Roger Young
Roger Young
сегодня в 01:00
Раньше каждый чих Захаряна обсуждали, теперь будут Сафонова обсуждать.

В данный момент у Сафонова нет ни одного серьезного повода для позитива.

1. Он не основной и речи об этом никто не ведет.
2. Он плохо знает язык и мало встроен в структуру команды. Защитники его либо не слушают, либо не понимают, поэтому страются играть по надежней и не отдают мяч без лишней необходимости.

То, что у Сафонова будут победы, никто не сомневался. ПСЖ сильнейшая команда в лиге даже без Мбаппе и Месси. Но будет ли Сафонов также хорошо стоять против сильных соперников из ЛЧ? И будет ли вообще в воротах на серьезных матчах?

Думаю, что как только Доннарумма поправится, Сафонов займет свое законное место не в раме, а на скамейке.

Но титул чемпиона Франции конечно возьмет. Только будет ли это поводом для гордости? Вопрос риторический.
allemz
allemz
сегодня в 00:49
Фактор Сафонова))) с ним в составе не будут проигрывать))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:47
Сафонов не провалил, но и не впечатлил.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:47
Раскатали практически в одну калитку...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:18, ред.
Тем, кто не смотрел, докладываю. До счёта 3:0 Матвей совершил только одно выдающееся спасение, когда, встав на колено, принял в свои объятия еле катившийся в его сторону мяч, нежно прижав его к своей груди. Пропустил два мяча: первый с пенальти, второй, на мой взгляд неберущийся, был отменён из-за нарушения со стороны игрока соперника. После указанного счёта команде пришлось немного поволноваться, т.к. соперник усилил давление и несколько раз потревожил защитные порядки "ПСЖ". Но выпады "Ренна" напоминали комариные укусы, не несущие никаких серьёзных угроз здоровью команде из славного города Парижа.
Добавлю, что перед началом второго тайма Матвей о чём - то беседовал на языке жестов с игроком своей команды. О чём они говорили, я не в курсе по причине незнания этого языка и отсутствия рядом со мной сурдопереводчика.
Anisovich
Anisovich
сегодня в 00:10
Сафонову пока прет, очень хорошо.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:02
Молодцы ребятушки. Сафонову отдельный респект.
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