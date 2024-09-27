ПСЖ с Сафоновым в составе выиграл у «Ренна» в чемпионате Франции

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Ренном» в матче 6-го тура Лиги 1 (3:1).
На 30-й минуте Брэдли Баркола вывел парижскую команду вперёд. Ли Канджин на 58-й удвоил преимущество хозяев поля. На 68-й Баркола сделал дубль. На 73-й Арно Муинга с пенальти забил единственный гол в составе гостей.
Ворота парижан защищал Матвей Сафонов.
ПСЖ лидирует в чемпионате Франции (16 очков). «Ренн» идёт 8-м (7 баллов).
На 87-й минуте «Ренн» неожиданно отгрыз еще один мяч — защитник Алиду Сейду протаранил оборону «ПСЖ» с правого фланга и после неудачного прострела со второй попытки заколотил мяч в сетку с острого угла. У Сафонова было мало шансов среагировать — мяч летел с ближней дистанции с очень высокой скоростью. Однако мяч отменили — Сейду, прорываясь сквозь защитников, подыграл себе рукой.
Сафонов вновь не смог сохранить ворота в неприкосновенности, пропустив один мяч. На счету россиянина четыре сейва после достаточно острых ударов «Ренна» и неплохой показатель в 69 процентов точных передач, что ценится в команде Луиса Энрике.
На 87-й минуте «Ренн» неожиданно отгрыз еще один мяч — защитник Алиду Сейду протаранил оборону «ПСЖ» с правого фланга и после неудачного прострела со второй попытки заколотил мяч в сетку с острого угла. У Сафонова было мало шансов среагировать — мяч летел с ближней дистанции с очень высокой скоростью. Однако мяч отменили — Сейду, прорываясь сквозь защитников, подыграл себе рукой.
Сафонов вновь не смог сохранить ворота в неприкосновенности, пропустив один мяч. На счету россиянина четыре сейва после достаточно острых ударов «Ренна» и неплохой показатель в 69 процентов точных передач, что ценится в команде Луиса Энрике.
Каждый такой матч даёт опыта в десять раз больше чем матча против условного Динамо Махачкала
Каждый такой матч даёт опыта в десять раз больше чем матча против условного Динамо Махачкала
В данный момент у Сафонова нет ни одного серьезного повода для позитива.
1. Он не основной и речи об этом никто не ведет.
2. Он плохо знает язык и мало встроен в структуру команды. Защитники его либо не слушают, либо не понимают, поэтому страются играть по надежней и не отдают мяч без лишней необходимости.
То, что у Сафонова будут победы, никто не сомневался. ПСЖ сильнейшая команда в лиге даже без Мбаппе и Месси. Но будет ли Сафонов также хорошо стоять против сильных соперников из ЛЧ? И будет ли вообще в воротах на серьезных матчах?
Думаю, что как только Доннарумма поправится, Сафонов займет свое законное место не в раме, а на скамейке.
Но титул чемпиона Франции конечно возьмет. Только будет ли это поводом для гордости? Вопрос риторический.
В данный момент у Сафонова нет ни одного серьезного повода для позитива.
1. Он не основной и речи об этом никто не ведет.
2. Он плохо знает язык и мало встроен в структуру команды. Защитники его либо не слушают, либо не понимают, поэтому страются играть по надежней и не отдают мяч без лишней необходимости.
То, что у Сафонова будут победы, никто не сомневался. ПСЖ сильнейшая команда в лиге даже без Мбаппе и Месси. Но будет ли Сафонов также хорошо стоять против сильных соперников из ЛЧ? И будет ли вообще в воротах на серьезных матчах?
Думаю, что как только Доннарумма поправится, Сафонов займет свое законное место не в раме, а на скамейке.
Но титул чемпиона Франции конечно возьмет. Только будет ли это поводом для гордости? Вопрос риторический.
Добавлю, что перед началом второго тайма Матвей о чём - то беседовал на языке жестов с игроком своей команды. О чём они говорили, я не в курсе по причине незнания этого языка и отсутствия рядом со мной сурдопереводчика.
Добавлю, что перед началом второго тайма Матвей о чём - то беседовал на языке жестов с игроком своей команды. О чём они говорили, я не в курсе по причине незнания этого языка и отсутствия рядом со мной сурдопереводчика.