«Реал» отговорил Мбаппе от поддержки команды на стадионе «Атлетико»

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сегодня, 00:36

Нападающий «Реала» не будет присутствовать на матче Ла Лиги с «Атлетико».

По информации источника, форвард, который не сможет сыграть в предстоящем поединке из-за травмы, хотел поддержать своих одноклубников на трибунах домашнего стадиона «матрасников», но «Реал» отговорил его от этого, чтобы избежать беспорядков среди болельщиков.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти рассказал об отсутствии форварда в дерби: