«Реал» отговорил Мбаппе от поддержки команды на стадионе «Атлетико»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не будет присутствовать на матче Ла Лиги с «Атлетико».
По информации источника, форвард, который не сможет сыграть в предстоящем поединке из-за травмы, хотел поддержать своих одноклубников на трибунах домашнего стадиона «матрасников», но «Реал» отговорил его от этого, чтобы избежать беспорядков среди болельщиков.
Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти рассказал об отсутствии форварда в дерби:
Без Мбаппе наша игра обязательно немного изменится. Но не так уж и сильно, ведь в прошлом сезоне его не было, а мы привыкли играть без него. Жаль, что его здесь нет, но я думаю, мы прекрасно справимся с его отсутствием.
И при чём здесь кукуха?
И при чём здесь кукуха?
"Но не так уж и сильно, ведь в прошлом сезоне его не было, а мы привыкли играть без него".
Как можно было к чему то привыкнуть если этого не было?
"Но не так уж и сильно, ведь в прошлом сезоне его не было, а мы привыкли играть без него".
Как можно было к чему то привыкнуть если этого не было?