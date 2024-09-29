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«Реал» отговорил Мбаппе от поддержки команды на стадионе «Атлетико»

сегодня, 00:36
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал22:00 Не начался

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не будет присутствовать на матче Ла Лиги с «Атлетико».

По информации источника, форвард, который не сможет сыграть в предстоящем поединке из-за травмы, хотел поддержать своих одноклубников на трибунах домашнего стадиона «матрасников», но «Реал» отговорил его от этого, чтобы избежать беспорядков среди болельщиков.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти рассказал об отсутствии форварда в дерби:

Без Мбаппе наша игра обязательно немного изменится. Но не так уж и сильно, ведь в прошлом сезоне его не было, а мы привыкли играть без него. Жаль, что его здесь нет, но я думаю, мы прекрасно справимся с его отсутствием.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 09:59, ред.
Да, привыкли играть без него, потому что с появлением нового игрока к нему надо привыкать, к его манере игры и тп. Что тут непонятно?

И при чём здесь кукуха?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:41
Правильное решение,нечего будоражить фанатов !
kx2bms6rkfn3
kx2bms6rkfn3
сегодня в 08:30
В ВИП ложе посидел бы и ничего страшного.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:29
А что на стадилне нет ложи для почётных гостей, или Мбаппе не заслуживает того, чтобы там находиться?
3h9egye445x9
3h9egye445x9
сегодня в 08:28
Что-то странное, неужели болельщики его затискают?
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 08:17
И подумал : ну зачем он нам))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:15
Интересно че бы с ним болелы сделали? Автографами замучали бы? Или че нить другое))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:03
Папа Карло как-то резковато высказался
3jv5344pqx64
3jv5344pqx64
сегодня в 07:44
На одного Мбаппе пришлось бы сажать 100 охранников
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:34
Да, Мбаппе явно не совсем здоров.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:16
Двусмысленно конечно сказано, но факт есть факт, да и восстанавливаться Киллиану надо
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 06:23
Так сказать от греха подальше!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:02
Думаю они и не успели привыкнуть к игре с Мбаппе!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:13
То ли перевод неправильный, то ли у Карло опять кукуха поехала.

"Но не так уж и сильно, ведь в прошлом сезоне его не было, а мы привыкли играть без него".
Как можно было к чему то привыкнуть если этого не было?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:51
"Ведь в прошлом сезоне его не было, а мы привыкли играть без него" - С ностальгией вздохнул Карло...)
k2y6r52fsz7z
k2y6r52fsz7z
сегодня в 00:38
Руководство команды право, зачем лишний косяк.
Гость
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