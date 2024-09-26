«Манчестер Юнайтед» планирует выиграть АПЛ к 2028 году

«Манчестер Юнайтед» намерен выиграть АПЛ к 2028 году.
На встрече с сотрудниками клуба директор Омар Беррада сообщил о старте «Проекта 150». К 150-летнему юбилею в 2028 году команда намерена взять титул.
Сейчас «Манчестер Юнайтед» идёт на 11-м месте в АПЛ.
И эта пословица будет уместна к происходящему в МЮ.
И эта пословица будет уместна к происходящему в МЮ.
Стабильно попадал Ливерпуль в ЛЧ, Челси и в какой-то период Тоттенхэм, ну и МС само собой.
Стабильно попадал Ливерпуль в ЛЧ, Челси и в какой-то период Тоттенхэм, ну и МС само собой.
какую то долгосрочную дату и думать, что вот именно к этому моменту что то случится и будет лафа.
сколько лет прошло, когда МЮ стал чемпионом последний раз?
титул с САФом в 2013 году. плюс победа в ЛЕ с Жозе.
и это за 11 лет.
но стабильно в топ-4 были, в ЛЧ из группы выходили.
нет этого всего. а нам, болельщикам, результаты нужны здесь и сейчас.
но это не означает, что нужно забивать на структуру, стиль и тд.
4 года что-то "строить и ждать" это глупость.
думаю, к 2028 в МЮ никого не будет интересовать, и ни один топовый футболист не захочет перейти в МЮ.
клуб превратится в середняка с большими деньгами.
не нужно делать из МЮ лучшую футбольную команду мира.
сделайте хотя бы просто крепкую команду, которая сможет уверено обыгрывать клубы посильнее Барнсли.
какую то долгосрочную дату и думать, что вот именно к этому моменту что то случится и будет лафа.
сколько лет прошло, когда МЮ стал чемпионом последний раз?
титул с САФом в 2013 году. плюс победа в ЛЕ с Жозе.
и это за 11 лет.
но стабильно в топ-4 были, в ЛЧ из группы выходили.
нет этого всего. а нам, болельщикам, результаты нужны здесь и сейчас.
но это не означает, что нужно забивать на структуру, стиль и тд.
4 года что-то "строить и ждать" это глупость.
думаю, к 2028 в МЮ никого не будет интересовать, и ни один топовый футболист не захочет перейти в МЮ.
клуб превратится в середняка с большими деньгами.
не нужно делать из МЮ лучшую футбольную команду мира.
сделайте хотя бы просто крепкую команду, которая сможет уверено обыгрывать клубы посильнее Барнсли.
Тен Хаг чемпион Англии
Тен Хаг чемпион Англии