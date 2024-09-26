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«Манчестер Юнайтед» планирует выиграть АПЛ к 2028 году

вчера, 22:44

«Манчестер Юнайтед» намерен выиграть АПЛ к 2028 году.

На встрече с сотрудниками клуба директор Омар Беррада сообщил о старте «Проекта 150». К 150-летнему юбилею в 2028 году команда намерена взять титул.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» идёт на 11-м месте в АПЛ.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:50
Тен Хага если не выкинуть, то он будет в 2028 году рассказывать своим длинным языком, что кубок двора Бейкери стрит 32, корпус 3, подъезд 4 , тоже отличный трофей вместо чемпионства. Мол отличный подарок на 150-летие.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ wgs9gj6t79sa (раскрыть)
сегодня в 17:43
На Бога надейся, а сам не плошай!
И эта пословица будет уместна к происходящему в МЮ.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 17:40
МЮ очень редко попадал в ЛЧ после Фергюсона.
Стабильно попадал Ливерпуль в ЛЧ, Челси и в какой-то период Тоттенхэм, ну и МС само собой.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 17:36
Да нужно, но необязательно, что это свершится.
kmu8wte48yn9
kmu8wte48yn9
сегодня в 05:59
Пока вообще предпосылок к этому нет. В лучшем случае зона Лиги Чемпионов.
3m6c84ye6q24
3m6c84ye6q24
сегодня в 00:21
Планы хорошие, но возможностей пока не видно.
амурец
амурец
сегодня в 00:14
с Тен Хагом?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 23:23
Только предпосылок пока к этому нет, даже в перспективе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:00
самое глупое тупое и несерьезное, что можно делать человек, это выбрать
какую то долгосрочную дату и думать, что вот именно к этому моменту что то случится и будет лафа.
сколько лет прошло, когда МЮ стал чемпионом последний раз?
титул с САФом в 2013 году. плюс победа в ЛЕ с Жозе.
и это за 11 лет.
но стабильно в топ-4 были, в ЛЧ из группы выходили.
нет этого всего. а нам, болельщикам, результаты нужны здесь и сейчас.
но это не означает, что нужно забивать на структуру, стиль и тд.
4 года что-то "строить и ждать" это глупость.
думаю, к 2028 в МЮ никого не будет интересовать, и ни один топовый футболист не захочет перейти в МЮ.
клуб превратится в середняка с большими деньгами.
не нужно делать из МЮ лучшую футбольную команду мира.
сделайте хотя бы просто крепкую команду, которая сможет уверено обыгрывать клубы посильнее Барнсли.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 22:57
К 200-му юбилею шансы будут выше, чем через 4 года
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:55
Что представляет из себя этот проект? Пока выглядит просто как хотелки какие-то...Семака позовите, может он поможет)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:50
сильное заявление.
Тен Хаг чемпион Англии
wgs9gj6t79sa
wgs9gj6t79sa
вчера в 22:49
Планы хорошие ,труднее будет их выполнить
Гость
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