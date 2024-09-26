«Манчестер Юнайтед» планирует выиграть АПЛ к 2028 году

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вчера, 22:44

«Манчестер Юнайтед» намерен выиграть АПЛ к 2028 году.

На встрече с сотрудниками клуба директор Омар Беррада сообщил о старте «Проекта 150». К 150-летнему юбилею в 2028 году команда намерена взять титул.