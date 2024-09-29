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Гильерме считает, что «Локомотив» может стать чемпионом в этом сезоне

вчера, 10:03

Вратарь Гильерме высказался о шансах «Локомотива» на чемпионство:

Как мне «Локомотив»? Офигенно. Потенциал стать чемпионом есть.

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Все комментарии
Николай 1
Николай 1
сегодня в 05:46, ред.
"_____________высказался о шансах «__________» на чемпионство:"
(вставить нужное)
А ответ оставить тот же.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Сергей Тихонов (раскрыть)
вчера в 14:21
нет..какой эксперт..)))...я тролль...мне и футбол то смотреть не часто удается...
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:16
Вон оно че. Я-то думал ты эксперт, а оказывается из этих... прославителей
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Сергей Тихонов (раскрыть)
вчера в 14:11
Вся информация конечно фильтруется...во славу Чемпиона...
Иначе смысл прославления теряется...
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:52
23 вычеркнул, но до 21 капнул. Удобненько)) Но до 19 копать не решился, ибо циферки уже были бы не столь радужные. Как всегда, объективность ушла и не вернулась.
viv
viv
вчера в 12:57
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Сергей Тихонов (раскрыть)
    вчера в 12:45
    Почему как в прошлом ???
    Как обычно...

    30.07.2022
    Зенит - Локо 5:0

    30.04.2022
    Зенит - Локо 3:1

    17.07.2021
    Зенит - Локо 3:0

    02.05.2021
    Зенит - Локо 6:1
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 12:31
    Как в прошлом сезоне?
    5ej77ffqjc7u
    5ej77ffqjc7u
    вчера в 11:58
    «Локомотив» — команда мечты! Гильерме знает, о чём говорит: его уверенность в чемпионских амбициях заряжает нас всех. Вместе мы — сила, способная преодолеть любые преграды на пути к успеху!»
    mcr9gfazej55
    mcr9gfazej55
    вчера в 11:49
    Все может быть, зависит от соперников.
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 10:44
    Локомотиву светит только Бронза.
    Capral
    Capral
    вчера в 10:40
    А я так не считаю. Во-первых, тренер еще недостаточно опытный и точно не гениальный. Во-вторых, состав не чемпионский. Да, есть способные игроки, молодые, интересные, но насколько стабильные- неизвестно. Будут спады, поражения- это неизбежно. Игра с Краснодаром в Москве показала, что много недоработок в игре Локо... Да и вчерашняя игра со Спартаком не выглядела однозначной и шедевральной. Зенит остается попрежнему главным фаворитом первенства. Очень симпатичен мне Краснодар и особенно Мусаев, но весенняя часть сезона, как правило быкам не удается.

    Был бы рад победе Локо в чемпионате, но пока, эта команда не созрела, даже, до такого низкопробного чемпионствa, как российское...
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 10:34
    Сыграна толко треть чемпионата и рано делать далеко идущие прогнозы. Тем более ещё не сыгран матч с чемпионом в первом круге у которого в этом сезоне запредельная мотивация. Есть ещё Краснодар, которому Локомотив разгромно проиграл у себя дома.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    Billagon
    Billagon
    вчера в 10:31
    Спроси у любого из спартака, скажут тоже самое про себя.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 10:23
    Моё непредвзятейшее мнение....Локомотив через 28 дней будет обыгран в Питере...крупно...
    SSC Napoli
    SSC Napoli
    вчера в 10:08
    Го. но вопрос.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 10:06
    Гильерме высказал лишь своё мнение
    Гость
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