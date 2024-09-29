Гильерме считает, что «Локомотив» может стать чемпионом в этом сезоне

Вратарь Гильерме высказался о шансах «Локомотива» на чемпионство:
Как мне «Локомотив»? Офигенно. Потенциал стать чемпионом есть.
Вратарь Гильерме высказался о шансах «Локомотива» на чемпионство:
Как мне «Локомотив»? Офигенно. Потенциал стать чемпионом есть.
Был бы рад победе Локо в чемпионате, но пока, эта команда не созрела, даже, до такого низкопробного чемпионствa, как российское...
Был бы рад победе Локо в чемпионате, но пока, эта команда не созрела, даже, до такого низкопробного чемпионствa, как российское...