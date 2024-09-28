Дзюба: «Однажды Карпин меня сильно обидел. Справедливость есть»

Нападающий «Акрона» в эфире «Матч ТВ» рассказал о впечатлениях после матча с «Ростовом» (2:0).

Форвард забил дебютный гол за тольяттинскую команду и был признан лучшим игроком встречи.

Давно не было такой награды, спасибо большое, кто выбрал. Такое путешествие [проделать] и получить награду. Слёзы… Всё не зря. Я весь выложился. Уже на 70‑й минуте сказал, чтобы меняли, но мне сказали терпеть. Продолжаем закаливать характер. У нас с Карпиным (главный тренер «Ростова» — прим.) непростые отношения, однажды он меня сильно обидел… Справедливость есть.