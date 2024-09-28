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Дзюба: «Однажды Карпин меня сильно обидел. Справедливость есть»

вчера, 22:28
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба в эфире «Матч ТВ» рассказал о впечатлениях после матча с «Ростовом» (2:0).

Форвард забил дебютный гол за тольяттинскую команду и был признан лучшим игроком встречи.

Давно не было такой награды, спасибо большое, кто выбрал. Такое путешествие [проделать] и получить награду. Слёзы… Всё не зря. Я весь выложился. Уже на 70‑й минуте сказал, чтобы меняли, но мне сказали терпеть. Продолжаем закаливать характер. У нас с Карпиным (главный тренер «Ростова» — прим.) непростые отношения, однажды он меня сильно обидел… Справедливость есть.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 08:45, ред.
Скорее всего снимал то самое видео, пытаясь остаться незамеченным, был обнаружен, но удалось уйти от погони с ценным компроматом, который в последствии был выложен в интернет. Тут, конечно, обида до конца жизни.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 05:36
Ну, не знаю, такую подставу не каждый простит.
Главная 75 российского футбола Володька Быстров всё красиво разыграл по приказу Карпина.
Кстати если Дзюба такой "мелочный человечишка", то как назвать тех кто про него пишут гадости про его прошлое?
А ведь могли бы уже простить и забыть.
Или это нечто другое.
bvh2nzcprjbh
bvh2nzcprjbh
сегодня в 00:35
Дзюба какой злопамятный.
112910415
112910415
сегодня в 00:35
Он ждал этого момента долгие годы!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 00:03
Неужели Карпин внезапно и без стука зашел в раздевалку, где Дзюба был один и живо интересовался содержимым карманов? Это жуткая обида!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:26
Да уж! Мелочный человечишка! Сильный человек сказал бы что уже все забыл!А этот и здесь пиарится!
ABir
ABir
вчера в 23:16
Несчастный человек, так долго держал в себе детскую обиду
armeec_
armeec_
вчера в 22:42
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 22:37
    Несколько лет назад Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России и Артём обиделся
    Сначала сам отказался приезжать в сборную, а потом обиделся что его уже не приглашают
    Но это дело прошлое. А сегодня Дзюба хорошо играл и помог Акрону победить
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 22:37
    Закон подлости, он же Закон Мерфи, Карпину воздалось по заслугам!!!
    yp7km8cjbd47
    yp7km8cjbd47
    вчера в 22:35
    Чемпионство, не чемпионство, но проиграть дома Акрону Ростову не прилично.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:33
    Дзюба так распинается, как будто чемпионство с Акроном выиграл)...
    5uj8n23ceztv
    5uj8n23ceztv
    вчера в 22:31
    Неужели так отомстил, сколько же он ждал?
    Гость
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