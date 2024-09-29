Тренер «Урала» об игре с «Енисеем»: «Мне сложно комментировать это безумие»

Главный тренер «Урала» подвёл итоги матча 12-го тура Первой лиги против «Енисея» (0:3).

Мне сложно комментировать это безумие, которое было со стороны нашей команды, поэтому не буду никакие слова подбирать. Нам предстоит серьёзный разговор внутри клуба. Сегодня мы не то что так играть, мы проигрывать не имели права.