Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Тренер «Урала» об игре с «Енисеем»: «Мне сложно комментировать это безумие»

вчера, 14:29
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)3 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Евгений Аверьянов подвёл итоги матча 12-го тура Первой лиги против «Енисея» (0:3).

Мне сложно комментировать это безумие, которое было со стороны нашей команды, поэтому не буду никакие слова подбирать. Нам предстоит серьёзный разговор внутри клуба. Сегодня мы не то что так играть, мы проигрывать не имели права.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Юран высказался о работе иностранных тренеров в РПЛ
Вчера, 13:45
Мостовой оценил уровень тренера «Краснодара» Мусаева
Вчера, 13:00
Койта: «В России более конкурентоспособный чемпионат, чем в Австрии»
Вчера, 12:49
Дзюба: «Даже Яшина гнобили»
Вчера, 11:34
Аршавин высказался о позиции «Локомотива» в РПЛ
Вчера, 11:17
В «Локомотиве» рассказали, какие задачи стоят перед командой
Вчера, 11:05
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:37
Да не надо комментировать " это безумие" - надо тренировать и работать с командой по всем направлениям...
Сп62
Сп62 ответ 7e6a5gbf52rx (раскрыть)
вчера в 19:18
Если тренер подбирал игроков, готовил команду к сезону, тогда да. Но, если ему дали не "знамо што", то как с него что-то спрашивать.
7e6a5gbf52rx
7e6a5gbf52rx
вчера в 14:40
Тренер виноват в любом поражении команды.
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:40
А может всё проще и Аверьянов не причём? И раньше ведь были разговоры про сдачу Уралом игр. Это мои просто догадки.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:37, ред.
Парень, ты что несёшь?
Аверьянов, как ты команду подготовил, так она и сыграла. А может они тебя просто сливают? В любом случае, надо принимать какие-то экстренные меры к игрокам. Большинство из них на поле валяли дурака. Кого-то надо усадить на лавку, кого-то закрыть на базе... Или что в таких случаях ещё делают?
sn94mzb5t7vm
sn94mzb5t7vm
вчера в 14:31
Урал пошёл в разнос! Надо менять тренера
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 