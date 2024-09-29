Тренер «Урала» об игре с «Енисеем»: «Мне сложно комментировать это безумие»

Главный тренер «Урала» Евгений Аверьянов подвёл итоги матча 12-го тура Первой лиги против «Енисея» (0:3).
Мне сложно комментировать это безумие, которое было со стороны нашей команды, поэтому не буду никакие слова подбирать. Нам предстоит серьёзный разговор внутри клуба. Сегодня мы не то что так играть, мы проигрывать не имели права.
Аверьянов, как ты команду подготовил, так она и сыграла. А может они тебя просто сливают? В любом случае, надо принимать какие-то экстренные меры к игрокам. Большинство из них на поле валяли дурака. Кого-то надо усадить на лавку, кого-то закрыть на базе... Или что в таких случаях ещё делают?
Аверьянов, как ты команду подготовил, так она и сыграла. А может они тебя просто сливают? В любом случае, надо принимать какие-то экстренные меры к игрокам. Большинство из них на поле валяли дурака. Кого-то надо усадить на лавку, кого-то закрыть на базе... Или что в таких случаях ещё делают?