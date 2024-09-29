Футбольный тренер Сергей Юран высказался о работе иностранных тренеров в РПЛ. Он привёл в пример Сергея Семака из «Зенита»:
Вот вам и иностранные специалисты. Я давно уже говорил, что они здесь не нужны. Если турнирную таблицу посмотрим, то первая тройка лидеров – все с русскими тренерами.
Чего мы тогда хотим? Очень рад за российских специалистов, парни молодцы, работают. Надо доверять своим тренерам, а не привозить кого-то. Сейчас скажут: «Нужно еще адаптироваться». К чему адаптироваться? У нас что, в футбол играют квадратным мячом или трое ворот вместо двух?
У нас такая логика: что-то не получилось у российского или белорусского тренера – значит все! Тема закрыта, российских тренеров не будет! Иностранцев сколько везем? Одного, второго, третьего, но почему-то не закрываем эту тему.
В «Зените» были иностранцы, но руководство от них отказалось, дали поработать Семаку. Да, первый сезон что-то не очень получалось, но ничего. Вот нужно пример брать откуда.
Ответ на поверхности: люди, которые к профессиональному футболу не имеют ни какого отношения. Многие наши болельщики дадут им громадную фору в понимании футбола.
Ответ на поверхности: люди, которые к профессиональному футболу не имеют ни какого отношения. Многие наши болельщики дадут им громадную фору в понимании футбола.
Но зачем наши клубы зовут этих...обойдёмся без фамилий - непонятно......
Но зачем наши клубы зовут этих...обойдёмся без фамилий - непонятно......
Пусть свою мнимую философию испытывают на тамошних игроках....
Зачем мы им рабочие места даём?? Чему,в отличии от футболистов, наши тренеры у них могут научиться???
Повышенным зарплатам и местам в центре таблицы???
Всех импортных главных тренеров в маршрутку и по родным пенатам.....
У нас свои Юраны-Мостовые жаждут работать.....
Это РПЛ ....тут принципы опыта,умения и профессионализма не работают....
Тут Манчини-Эмери - тренеришки....
А помощники тренера (Массимо) - чемпионы.....
Потому и нет смысла наших прятать а импортных приглашать.....
Будь моя воля...завтра же распорядился бы подготовить список команд РПЛ которые будут возглавлять Тихонов, Аленичев, Юран, Кержаков, Евсеев и опять не побоюсь этого слова Мостовой....и пр...
Пусть свою мнимую философию испытывают на тамошних игроках....
Зачем мы им рабочие места даём?? Чему,в отличии от футболистов, наши тренеры у них могут научиться???
Повышенным зарплатам и местам в центре таблицы???
Всех импортных главных тренеров в маршрутку и по родным пенатам.....
У нас свои Юраны-Мостовые жаждут работать.....
Это РПЛ ....тут принципы опыта,умения и профессионализма не работают....
Тут Манчини-Эмери - тренеришки....
А помощники тренера (Массимо) - чемпионы.....
Потому и нет смысла наших прятать а импортных приглашать.....
Будь моя воля...завтра же распорядился бы подготовить список команд РПЛ которые будут возглавлять Тихонов, Аленичев, Юран, Кержаков, Евсеев и опять не побоюсь этого слова Мостовой....и пр...
Интересно, кто подбирает иностранных тренеров и из каких соображений? О половине из них никто ничего не слышал. Тем временем, российские тренеры сидят без работы. Что говорить, если сам Черчесов одно время был без команды
Интересно, кто подбирает иностранных тренеров и из каких соображений? О половине из них никто ничего не слышал. Тем временем, российские тренеры сидят без работы. Что говорить, если сам Черчесов одно время был без команды