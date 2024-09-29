Юран высказался о работе иностранных тренеров в РПЛ

Футбольный тренер высказался о работе иностранных тренеров в РПЛ . Он привёл в пример из «Зенита»:

Вот вам и иностранные специалисты. Я давно уже говорил, что они здесь не нужны. Если турнирную таблицу посмотрим, то первая тройка лидеров – все с русскими тренерами.

Чего мы тогда хотим? Очень рад за российских специалистов, парни молодцы, работают. Надо доверять своим тренерам, а не привозить кого-то. Сейчас скажут: «Нужно еще адаптироваться». К чему адаптироваться? У нас что, в футбол играют квадратным мячом или трое ворот вместо двух?

У нас такая логика: что-то не получилось у российского или белорусского тренера – значит все! Тема закрыта, российских тренеров не будет! Иностранцев сколько везем? Одного, второго, третьего, но почему-то не закрываем эту тему.

В «Зените» были иностранцы, но руководство от них отказалось, дали поработать Семаку. Да, первый сезон что-то не очень получалось, но ничего. Вот нужно пример брать откуда.