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Юран высказался о работе иностранных тренеров в РПЛ

вчера, 13:45

Футбольный тренер Сергей Юран высказался о работе иностранных тренеров в РПЛ. Он привёл в пример Сергея Семака из «Зенита»:

Вот вам и иностранные специалисты. Я давно уже говорил, что они здесь не нужны. Если турнирную таблицу посмотрим, то первая тройка лидеров – все с русскими тренерами.

Чего мы тогда хотим? Очень рад за российских специалистов, парни молодцы, работают. Надо доверять своим тренерам, а не привозить кого-то. Сейчас скажут: «Нужно еще адаптироваться». К чему адаптироваться? У нас что, в футбол играют квадратным мячом или трое ворот вместо двух?

У нас такая логика: что-то не получилось у российского или белорусского тренера – значит все! Тема закрыта, российских тренеров не будет! Иностранцев сколько везем? Одного, второго, третьего, но почему-то не закрываем эту тему.

В «Зените» были иностранцы, но руководство от них отказалось, дали поработать Семаку. Да, первый сезон что-то не очень получалось, но ничего. Вот нужно пример брать откуда.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:06
А может к моменту их прихода в РПЛ они уже с ярмарки ехали? Разве только Эмери ехал на ярмарку. Или суровые реалии РПЛ сделали свое дело?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:54
Так в том то и дело что в квалификации условных Скалы, Хуанде Рамоса, Эмери и Манчини никто не сомневался....но...
Сп62
Сп62 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:52
Кто подбирает иностранных тренеров и из каких соображений?
Ответ на поверхности: люди, которые к профессиональному футболу не имеют ни какого отношения. Многие наши болельщики дадут им громадную фору в понимании футбола.
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:45
Не важно, что он в действительности не лучший, важно, что и не худший.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:18
Все верно, но надо приглашать не за фамилию и страну происхождения, а за квалификацию и опыт.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:12
Юран без работы поэтому и гонит на тренеров иностранцев
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:25
Ирония иронией....но можно понять англичан которые зовут испанца...и он берёт им 18 титулов за 7 сезонов.......могу понять испанцев которые зовут итальянца и он берёт им 13 титулов включая 3 ЛЧ.....
Но зачем наши клубы зовут этих...обойдёмся без фамилий - непонятно......
w2a4gmfh5srm
w2a4gmfh5srm
вчера в 16:21
Просто Юрана увольняли за то, что иностранных тренеров никогда не уволят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:20
Тон комментария в значительной степени ироничный. что лично мне импонирует и как говорят " В каждой шутке есть доля...шутки! Немного смущает только то, что лучшим тренером в РПЛ назначают не лучшего, у какого клуб бюджет больше. Но иноземцы того калибра, что есть сейчас в РПЛ однозначно не нужны.
p72p57b79qv4
p72p57b79qv4
вчера в 14:45
Ладно бы иностранные тренеры были бы хорошими специалистами, а то никакие, у нас свои гораздо лучше, но на них не наваришься.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 14:28
Ещё бы Рпл без легионеров, своим дорогу !
ffvjra62g2ec
ffvjra62g2ec
вчера в 14:25
Весь иностранный ширпотреб собрали, а своим работать не дают.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:01, ред.
Я тоже не понимаю зачем этих практикантов односезонников везут сюда оптом....
Пусть свою мнимую философию испытывают на тамошних игроках....
Зачем мы им рабочие места даём?? Чему,в отличии от футболистов, наши тренеры у них могут научиться???
Повышенным зарплатам и местам в центре таблицы???
Всех импортных главных тренеров в маршрутку и по родным пенатам.....
У нас свои Юраны-Мостовые жаждут работать.....

Это РПЛ ....тут принципы опыта,умения и профессионализма не работают....
Тут Манчини-Эмери - тренеришки....
А помощники тренера (Массимо) - чемпионы.....

Потому и нет смысла наших прятать а импортных приглашать.....

Будь моя воля...завтра же распорядился бы подготовить список команд РПЛ которые будут возглавлять Тихонов, Аленичев, Юран, Кержаков, Евсеев и опять не побоюсь этого слова Мостовой....и пр...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:57
А вот тут Юран совершенно прав.
Интересно, кто подбирает иностранных тренеров и из каких соображений? О половине из них никто ничего не слышал. Тем временем, российские тренеры сидят без работы. Что говорить, если сам Черчесов одно время был без команды
6vzdjdn28m9d
6vzdjdn28m9d
вчера в 13:48
Совершенно прав Юран, зачем нам всякие Иличи, Николичи, Станковичи?
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