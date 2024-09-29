В «Локомотиве» рассказали, какие задачи стоят перед командой

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал, какие задачи стоят перед командой.

Можно ещё раз сказать, что аппетит приходит во время еды. Команда укрепляется. В составе нет людей, которые бы не работали на общий результат.

Перед началом сезона мы обсуждали с командой, что наша задача — биться и бороться в каждой игре, быть в топе. Мы следуем этому. Команда на сезон выполняет установку.

Считайте, что она не очень чёткая. В текущем сезоне у нас не установка, а договорённость с командой.