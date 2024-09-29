Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Локомотиве» рассказали, какие задачи стоят перед командой

вчера, 11:05

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, какие задачи стоят перед командой.

Можно ещё раз сказать, что аппетит приходит во время еды. Команда укрепляется. В составе нет людей, которые бы не работали на общий результат.

Перед началом сезона мы обсуждали с командой, что наша задача — биться и бороться в каждой игре, быть в топе. Мы следуем этому. Команда на сезон выполняет установку.

Считайте, что она не очень чёткая. В текущем сезоне у нас не установка, а договорённость с командой.

Ранее руководство «Локомотива» оценило работу главного тренера Михаила Галактионова.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Руководство «Локомотива» оценило работу Галактионова
Вчера, 10:55
Защитник «Ахмата» Шатара: «Думали, что с ЦСКА сможем забрать ничью»
Вчера, 10:42
Монтес: «Нельзя сказать, что матч со „Спартаком“ был лёгким»
Вчера, 10:32
Гильерме считает, что «Локомотив» может стать чемпионом в этом сезоне
Вчера, 10:03
В «Локомотиве» высказались об интересе других клубов к Батракову
Вчера, 09:51
Защитник «Зенита» Караваев извинился перед болельщиками
28 сентября
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:32
Чего то рано медали примеряют.........
С Зенитом ещё не играли....
С сильными Краснодаром и Динамо сыграли так...что лучше бы и не играли...))
viv
viv
вчера в 12:51, ред.
    v3rpza555vps
    v3rpza555vps
    вчера в 12:32
    Московские команды в задачах почти одинаковые, в их реализации тоже.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 11:27
    " В текущем сезоне у нас договорённость с командой". Детский сад и штаны на лямках. Посмотрели на турнирную таблицу, неожиданно для себя обнаружили, что "Локомотив" лидирует и тут как тут, вылезли с гордым видом на свет божий с громогласными заявлениями.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 11:13
    Вот кстати в духе Спартака, если бы Спартак вчера выиграл такие же слова бы мы слышали с другой стороны. Это какой то шаблон похоже, клубы РПЛ делятся этим файлом для работы с журналистами, там наверное есть ответы на все случаи жизни)
    ws98mnjcgxhf
    ws98mnjcgxhf
    вчера в 11:10
    Задачи какие-то неопределенные.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     