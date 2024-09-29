В «Локомотиве» рассказали, какие задачи стоят перед командой

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, какие задачи стоят перед командой.
Можно ещё раз сказать, что аппетит приходит во время еды. Команда укрепляется. В составе нет людей, которые бы не работали на общий результат.
Перед началом сезона мы обсуждали с командой, что наша задача — биться и бороться в каждой игре, быть в топе. Мы следуем этому. Команда на сезон выполняет установку.
Считайте, что она не очень чёткая. В текущем сезоне у нас не установка, а договорённость с командой.
Ранее руководство «Локомотива» оценило работу главного тренера Михаила Галактионова.
С Зенитом ещё не играли....
С сильными Краснодаром и Динамо сыграли так...что лучше бы и не играли...))
С Зенитом ещё не играли....
С сильными Краснодаром и Динамо сыграли так...что лучше бы и не играли...))