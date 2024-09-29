Койта: «В России более конкурентоспособный чемпионат, чем в Австрии»

Нападающий ЦСКА и сборной Мали рассказал, как проходит процесс его адаптации в РПЛ .

Моя адаптация в ЦСКА — это всего лишь вопрос времени. Иногда она проходит быстро, иногда не очень. Но думаю, что со временем всё будет хорошо и постепенно я наберу свои лучшие кондиции.

В России более конкурентоспособный чемпионат, чем в Австрии. Там я выступал за «Зальцбург», и мы обыгрывали всех, будучи самой сильной командой лиги. Здесь мы встречаемся с соперниками более высокого уровня. Поэтому мне нужно прибавлять с каждым матчем и улучшать свою игру.