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Койта: «В России более конкурентоспособный чемпионат, чем в Австрии»

вчера, 12:49

Нападающий ЦСКА и сборной Мали Секу Койта рассказал, как проходит процесс его адаптации в РПЛ.

Моя адаптация в ЦСКА — это всего лишь вопрос времени. Иногда она проходит быстро, иногда не очень. Но думаю, что со временем всё будет хорошо и постепенно я наберу свои лучшие кондиции.

В России более конкурентоспособный чемпионат, чем в Австрии. Там я выступал за «Зальцбург», и мы обыгрывали всех, будучи самой сильной командой лиги. Здесь мы встречаемся с соперниками более высокого уровня. Поэтому мне нужно прибавлять с каждым матчем и улучшать свою игру.

Койта сыграл за ЦСКА 13 матчей, в которых получил жёлтую карточку.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:33
Что то адаптация затянулась у Секу, пора начинать забивать ))).
fzm58setvp84
fzm58setvp84 ответ 311 (раскрыть)
вчера в 13:08
Чем он там прогрессирует?
311
311
вчера в 12:57
Вот только там чемпионат прогрессирует, а у нас стагнирует
Гость
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