Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших атакующих хавбеков мира

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших атакующих полузащитников мира. Во внимание принимались игроки, которых можно считать плеймейкерами или «десятками». Оценивались футболисты центра поля, принимающие участие в построении атак. Выбор основан на нынешнем уровне хавбеков, их выступлении в прошлом и нынешнем сезоне. Предыдущие достижения также учтены. В списке 10 позиций:
1. Джуд Беллингем («Реал»).
2. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
3. Джамал Мусиала («Бавария»);
4. Фил Фоден («Манчестер Сити»);
5. Флориан Вирц («Байер»);
6. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
7. Мартин Эдегор («Арсенал»);
8. Антуан Гризманн («Атлетико»);
9. Коул Палмер («Челси»);
10. Дани Ольмо («Барселона»);