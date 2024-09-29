Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших атакующих хавбеков мира

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вчера, 19:33

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших атакующих полузащитников мира. Во внимание принимались игроки, которых можно считать плеймейкерами или «десятками». Оценивались футболисты центра поля, принимающие участие в построении атак. Выбор основан на нынешнем уровне хавбеков, их выступлении в прошлом и нынешнем сезоне. Предыдущие достижения также учтены. В списке 10 позиций:

1. («Реал»).

2. («Манчестер Сити»);

3. («Бавария»);

4. Фил Фоден («Манчестер Сити»);

5. Флориан Вирц («Байер»);

6. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

7. Мартин Эдегор («Арсенал»);

8. Антуан Гризманн («Атлетико»);

9. Коул Палмер («Челси»);

10. Дани Ольмо («Барселона»);