Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтинги

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших атакующих хавбеков мира

вчера, 19:33

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших атакующих полузащитников мира. Во внимание принимались игроки, которых можно считать плеймейкерами или «десятками». Оценивались футболисты центра поля, принимающие участие в построении атак. Выбор основан на нынешнем уровне хавбеков, их выступлении в прошлом и нынешнем сезоне. Предыдущие достижения также учтены. В списке 10 позиций:

1. Джуд Беллингем («Реал»).

2. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);

3. Джамал Мусиала («Бавария»);

4. Фил Фоден («Манчестер Сити»);

5. Флориан Вирц («Байер»);

6. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

7. Мартин Эдегор («Арсенал»);

8. Антуан Гризманн («Атлетико»);

9. Коул Палмер («Челси»);

10. Дани Ольмо («Барселона»);

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших центральных защитников мира
Вчера, 18:53
Сайт FourFourTwo составил рейтинг худших решений арбитров в истории
26 сентября
Суперкомпьютер назвал фаворитов на победу в Лиге Европы
24 сентября
ОфициальноСборная России опустилась на одну позицию в новом рейтинге ФИФА
19 сентября
Сайт FourFourTwo составил рейтинг тренеров, не игравших на элитном уровне
17 сентября
ОфициальноГоловин получил самый высокий рейтинг среди россиян в FC 25
16 сентября Фото
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:43, ред.
Палмер на 9 месте? 😁 они вообще футбол смотрят? Пацан имеет больше всех из них голевых действий начиная с прошлого сезона и по сей день)
ABir
ABir
вчера в 20:12
Джуд заслуженно на первом месте, с большим отрывом. Остальные позади на целый корпус.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:49
Эдегор, Гризманн... Что они делают в списке?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 