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Сайт FourFourTwo составил рейтинг худших решений арбитров в истории

вчера, 12:43

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг худших решений рефери в истории футбола. В списке 25 позиций, топ-10 выглядит следующим обазом:

1. Три желтые карточки хорвату Йосипу Шимуничу от Грэма Полла в матче чемпионата мира 2006 между командами Хорватии и Австралии.

2. Арбитр из Замбии Дженни Сиказве дал финальный свисток на 85-й, а потом на 90-й минуте в поединке Кубка Африки между сборными Туниса и Мали.

3. Тунисский рефери Али Бин Нассер засчитал гол рукой Диего Марадоны в матче 1/4 финала мундиаля 1986 между сборными Аргентины и Англии.

4. Мартин Ханссон засчитал гол сборной Франции после паса рукой Тьерри Анри в стыковом матче против команды Ирландии за право сыграть на чемпионате мира 2010.

5. Чарльз Корвер, не показавший красную карточку голкиперу сборной ФРГ Харальду Шумахеру, врезавшемуся в прыжке шипами в футболиста Франции Патрика Баттистона в матче ЧМ-1982.

6. Работа Тома-Хеннинга Эвребе в поединке 1/2 финала «Челси» — «Барселона» в Лиге чемпионов.

7. Арбитр из полупрофессиональной лиги Бразилии засчитал гол болбоя во встрече «Сантакрузенсе» и «Атлетико Сорокаба».

8. Турецкий арбитр засчитал свой гол в ворота «Бешикташа» в матче против «Анкарагюджю» в 1986 году Мяч тогда отскочил от арбитра в ворота.

9. Марк Клаттенбург засчитал гол Нани за «Манчестер Юнайтед» в ворота «Тоттенхэма» после падения игрока в штрафной площади, португалец требовал назначить пенальти и схватил мяч руками.

10. Судейство эквадорского рефери в матче ЧМ-2002 между командами Италии и Южной Кореи.

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Все комментарии
f3shy3rz89zg
f3shy3rz89zg
вчера в 17:13
Эти ошибки повлияли на исход матчей и вызвали недовольство игроков, тренеров и болельщиков.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:46
Эвребе вижу есть в списке. Не хватает еще Айтекина он тогда знатно Псж убил на 6-1.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 14:58
Метровые офсайды Роналду в ЛЧ где? Ну-ну...
Кэп 11
Кэп 11
вчера в 14:14
А как же Англия - Германия? Незасчитанный гол Лэмпарда!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:12, ред.
Не знаю, как на счёт "Гола Рукой Бога", но болельщики со стажем наверняка помнят, как четырьмя годами ранее шведский арбитр Эрик Фредриксон, обслуживая игру в 1/8 финала ЧМ-1986 в Мексике между сборными СССР и Бельгии, дважды принимал неправильные решения в определении метровых офсайдов в пользу бельгийцев, при чём в одном из случаев, настолько явных, что наши игроки остановились, в надежде услышать свисток арбитра о фикcации положения внеигры, но напрасно. Соперник забил нам четыре гола(два с нарушением) и отправил досрочно домой. Этот случай вполне тянет на десятку худших решений футбольных арбитров в истории.
Болейте за своих, а не против чужих.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 13:51
набери Баллак Эверебе в гукле и фотки глянь)) там сразу поймёшь
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:49
Так низко барсу ещё никто не ронял))
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:41
В матче Челси Барса, кого подсаживали?
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:24
Приветствую ! Скорее всего Али и не видел этого неординарного "финта ушами" от Диего , но у большинства любителей футбола, особенно старшего поколения этот гол прочно "застрял" в памяти...)
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:23
А еще я вспоминаю Турбина...когда тот показал что "Зенит" не должен пробивать штрафной без его свистка. Но кто-то из питерских игроков нанес удар и тогда Турбин показал желтую карточку (кстати вторую) стоящему рядом Халку, который вообще не касался мяча а просто стоял рядом и удалил его с поля
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:17
Три горчичника это явный перебор, тут уже не ошибка, а склероз...
Futurista
Futurista
вчера в 13:06
Ну не знаю)....тунисский рефери Али Бин Нассер и не видел, что Диего забил рукой...ВАРа то не было...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:05, ред.
Наверное самый знаковый ляп со стороны арбитров это всё таки "рука Бога" Марадоны...
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