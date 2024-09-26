Сайт FourFourTwo составил рейтинг худших решений арбитров в истории

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вчера, 12:43

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг худших решений рефери в истории футбола. В списке 25 позиций, топ-10 выглядит следующим обазом:

1. Три желтые карточки хорвату от Грэма Полла в матче чемпионата мира 2006 между командами Хорватии и Австралии.

2. Арбитр из Замбии Дженни Сиказве дал финальный свисток на 85-й, а потом на 90-й минуте в поединке Кубка Африки между сборными Туниса и Мали.

3. Тунисский рефери Али Бин Нассер засчитал гол рукой в матче 1/4 финала мундиаля 1986 между сборными Аргентины и Англии.

4. Мартин Ханссон засчитал гол сборной Франции после паса рукой Тьерри Анри в стыковом матче против команды Ирландии за право сыграть на чемпионате мира 2010.

5. Чарльз Корвер, не показавший красную карточку голкиперу сборной ФРГ Харальду Шумахеру, врезавшемуся в прыжке шипами в футболиста Франции Патрика Баттистона в матче ЧМ -1982.

6. Работа Тома-Хеннинга Эвребе в поединке 1/2 финала «Челси» — «Барселона» в Лиге чемпионов.

7. Арбитр из полупрофессиональной лиги Бразилии засчитал гол болбоя во встрече «Сантакрузенсе» и «Атлетико Сорокаба».

8. Турецкий арбитр засчитал свой гол в ворота «Бешикташа» в матче против «Анкарагюджю» в 1986 году Мяч тогда отскочил от арбитра в ворота.

9. Марк Клаттенбург засчитал гол Нани за «Манчестер Юнайтед» в ворота «Тоттенхэма» после падения игрока в штрафной площади, португалец требовал назначить пенальти и схватил мяч руками.