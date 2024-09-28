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Популярность Мбаппе во Франции упала

вчера, 18:14

По информации источника, популярность нападающего Килиана Мбаппе во Франции снизилась. Летом форвард перешёл из ПСЖ в мадридский «Реал».

54% французов положительно относятся к игроку, популярность которого по сравнению с апрелем упала на 12 пунктов. 58% считают его «дружелюбным» (-22 балла по сравнению с 2019 годом), 57% «близким к публике» (-19 пунктов) и 35% «скромным» (-31 балл).

73% считают, что он добьётся успеха в «Реале», а 57% — что с ним мадридский клуб сильнее.

Однако большинство из них (59%) также отмечают, что в его отсутствие смотреть Лигу 1 не менее приятно и только по мнению 52%, его уход ослабил ПСЖ.

Что касается сборной Франции, 52% считают, что Мбаппе – плохой вариант на роль капитана, 54% хотели бы, чтобы Дидье Дешам дал повязку другому игроку, а 58% — что лучше было бы назначить капитаном Антуана Гризманна.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:28
Вряд ли ему дадут золотой мяч
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:27
Евро 2024 неважно провел.
французы требовательные болельщики, понятно, разочаровали игрой мадридиста.
нет худа без добра.
будет у них новый лидер.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:45
Гризманну потому что он француз?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:42
Пора записать пару хитов в Париже...)
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:36
Насчет падения популярности - ожидаемо после перехода в Реал, но опросу в сборной удивлен. Хотя, если так подумать, Мбаппе не тянет на роль лидера. Зря ему дали повязку.
37j68m5x9y9z
37j68m5x9y9z
вчера в 18:23
Естественно, играет на за своих.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:20
Этого следовало ожидать...
Мбаппе перешёл из французского клуба в испанский. Реал Мадрид принципиальный соперник ПСЖ в борьбе за Лигу чемпионов.
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