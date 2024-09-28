Популярность Мбаппе во Франции упала

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вчера, 18:14

По информации источника, популярность нападающего во Франции снизилась. Летом форвард перешёл из ПСЖ в мадридский «Реал».

54% французов положительно относятся к игроку, популярность которого по сравнению с апрелем упала на 12 пунктов. 58% считают его «дружелюбным» (-22 балла по сравнению с 2019 годом), 57% «близким к публике» (-19 пунктов) и 35% «скромным» (-31 балл).

73% считают, что он добьётся успеха в «Реале», а 57% — что с ним мадридский клуб сильнее.

Однако большинство из них (59%) также отмечают, что в его отсутствие смотреть Лигу 1 не менее приятно и только по мнению 52%, его уход ослабил ПСЖ .

Что касается сборной Франции, 52% считают, что Мбаппе – плохой вариант на роль капитана, 54% хотели бы, чтобы Дидье Дешам дал повязку другому игроку, а 58% — что лучше было бы назначить капитаном Антуана Гризманна.