Популярность Мбаппе во Франции упала

По информации источника, популярность нападающего Килиана Мбаппе во Франции снизилась. Летом форвард перешёл из ПСЖ в мадридский «Реал».
54% французов положительно относятся к игроку, популярность которого по сравнению с апрелем упала на 12 пунктов. 58% считают его «дружелюбным» (-22 балла по сравнению с 2019 годом), 57% «близким к публике» (-19 пунктов) и 35% «скромным» (-31 балл).
73% считают, что он добьётся успеха в «Реале», а 57% — что с ним мадридский клуб сильнее.
Однако большинство из них (59%) также отмечают, что в его отсутствие смотреть Лигу 1 не менее приятно и только по мнению 52%, его уход ослабил ПСЖ.
Что касается сборной Франции, 52% считают, что Мбаппе – плохой вариант на роль капитана, 54% хотели бы, чтобы Дидье Дешам дал повязку другому игроку, а 58% — что лучше было бы назначить капитаном Антуана Гризманна.
французы требовательные болельщики, понятно, разочаровали игрой мадридиста.
нет худа без добра.
будет у них новый лидер.
французы требовательные болельщики, понятно, разочаровали игрой мадридиста.
нет худа без добра.
будет у них новый лидер.
Мбаппе перешёл из французского клуба в испанский. Реал Мадрид принципиальный соперник ПСЖ в борьбе за Лигу чемпионов.
Мбаппе перешёл из французского клуба в испанский. Реал Мадрид принципиальный соперник ПСЖ в борьбе за Лигу чемпионов.