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ВЦИОМ: число постоянных футбольных болельщиков в России сократилось

вчера, 11:59

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о том, как изменились представления жителей России о российском футболе за последние годы.

По данным источника, за почти два десятилетия доля постоянных болельщиков сократилась в пять раз (в 2005 году было 19%, в 2024-м — 4%), доля периодических болельщиков (тех, кто следит за футболом время от времени) — в два раза (2005-й — 34%, 2024-й — 18%), а доля равнодушных к этому виду спорта увеличилась до 77% (2005-й — 43%, 2009-й — 45%, 2022-й — 63%).

Постоянных футбольных болельщиков больше среди мужчин (8% против 1% у женщин), россиян со средним полным образованием (7%) и жителей Северо-Кавказского федерального округа (8%).

Периодические болельщики чаще встречаются среди мужчин (22% против 15% у женщин), россиян с высшим или незаконченным высшим образованием (21%), с хорошим материальным положением (25%), жителей Южного федерального округа (27%).

Равнодушных к футболу больше среди женщин (84% против 68% у мужчин), молодёжи до 24 лет (84%), россиян с неполным средним образованием (85%), плохим материальным положением (83%). Менее популярным футбол оказался среди тех, кто живёт в Сибирском (82%) и Дальневосточном (86%) округах.

На фоне снижения интереса россиян к футболу существенно снизилось и количество соотечественников, которые могут назвать действующего игрока российского футбола, интересного и симпатичного им с точки зрения его профессиональных и человеческих качеств. Если в 2009 году на данный вопрос содержательно ответили 47% (практически каждый второй), то сегодня — только 17% (почти в три раза меньше). В общей сложности только восемь футболистов набирают более 1%. Речь идёт об Артёме Дзюбе (6%), Игоре Акинфееве (3%), Андрее Аршавине и Александре Головине (по 2%), Льве Яшине, Алексее и Антоне Миранчуке и Матвее Сафонове (по 1%). Это при том, что не все они являются действующими игроками.

Четверо из десяти россиян (40%) затрудняются оценить ситуацию в нашем футболе. О развитии и прогрессе говорят 13%, о стабильности — 21%, негативно оценивают 26% (в том числе 16% говорят о проблемах, а 10% — об ухудшении). 20% людей в возрасте от 18 до 24 лет отметили развитие и прогресс, 33% — более или менее хорошее положение дел.

О проблемах и ухудшении говорят 42% постоянных и 36% периодических болельщиков (против 26% среди всех опрошенных).

Несмотря на всё, большая часть соотечественников (64%, +10% по сравнению с 2014 годом) считают, что в России созданы условия для развития детско-юношеского футбола и эффективной подготовки молодых футболистов. Доля отрицательных ответов в сравнении с показателем десятилетней давности сократилась в два раза (31% против 16%). Доля затруднившихся с ответом на этот вопрос достигает 20%, это в два раза меньше по сравнению с ответами на вопрос об оценке ситуации в российском футболе (40%).

Чаще о наличии условий для развития детско-юношеского футбола говорят женщины (70% против 56% мужчин), представители молодёжи 18-24 лет (71%), россияне с хорошим материальным положением (71%) и проживающие в Южном федеральном округе (73%).

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Источник: Wciom.ru
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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 13:59
Большой интерес к футболу был в старые, ещё советские времена. Болельщики и любители футбола той, старой закалки, постепенно уходят. Интерес к футболу у современной молодёжи очень низкий. Отсюда и все эти цифры снижения футбольных болельщиков. Когда то футбол был в каждом дворе, в каждом районе. Проводились соревнования между районами, школами.............. Один "Кожаный мяч" чего стоял. Интерес был. Болели за своих. А сейчас, на поле, своих можно и не заметить за загорелыми игроками из далёких стран. Футбол стал другим, менее интересным для современных жителей страны.)
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:49, ред.
Я не особо доверяю этому ВЦИОМу, потому как опросы проходят локально и среди отдельных категорий граждан. Гораздо объективнее было бы делать выводы на основе анализа посещаемости футбольных матчей и количества зрителей посмотревших трансляции этих же матчей по телевидению. Понятно, что в советское время, особенно до середины восьмидесятых годов, гораздо больше людей интересовалось футболом, чем в настоящее время, но то что в 2005 году интерес к этому вида спорта был выше, чем 2024 весьма сомнительное и спорное утверждение, это доказывает средняя посещаемость футбольных матчей, которая выросла в среднем в полтора раза.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:32, ред.
ВЦИОМу больше нечем заняться, как считать болельщиков? У них задачи более серьёзные. Правда могли какие-то студенты-стажёры такое исследование в качестве курсовой работы провести... Или за деньги...
nik9373
nik9373
вчера в 12:27, ред.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 21 сентября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:17, ред.
С тех пор как у нас игроков учат грести бабло минимальными усилиями, а не любить и уважать своё дело, с тех пор как комментаторы рекламируют чипсы и букмекеров в прямом эфире становится очевидным пагубное влияние капитализма, но души людей не обманешь красивыми обёртками, им важна суть, а суть у нашего футбола прогнившая стала, коммерческая, медийная. Никто уже не играет за эмблему и клуб неся ответ перед фанатами. Поэтому нечему удивляться, если плевать на болельщиков то в итоге они наплюют в ответ. И эта новость очень радует, потому что есть в мире значит справедливость и есть у народа рычаги управления процессами в нашем футболе, точнее надеюсь что будет какая то здоровая реакция и со стороны деятелей наших футбольных.

А так да, я вот болельщик Спартака и на меня плюёт руководство этого клуба десятилетиями, я уже устал обтекать и меня всё чаще посещает мысль и вовсе отказаться от такого пагубного увлечения как футбол, пить и курить кажется более здоровой альтернативой)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:09
Вымираем.....
Популяризировать надо футбол, делать его более доступным .
Я в детстве бесплатно занимался, как и все. И помню нам бесплатные билеты частенько давали на игры молодежной сборной.
Гость
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