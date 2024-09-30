ВЦИОМ: число постоянных футбольных болельщиков в России сократилось

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вчера, 11:59

Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ) опубликовал результаты опроса о том, как изменились представления жителей России о российском футболе за последние годы.

По данным источника, за почти два десятилетия доля постоянных болельщиков сократилась в пять раз (в 2005 году было 19%, в 2024-м — 4%), доля периодических болельщиков (тех, кто следит за футболом время от времени) — в два раза (2005-й — 34%, 2024-й — 18%), а доля равнодушных к этому виду спорта увеличилась до 77% (2005-й — 43%, 2009-й — 45%, 2022-й — 63%).

Постоянных футбольных болельщиков больше среди мужчин (8% против 1% у женщин), россиян со средним полным образованием (7%) и жителей Северо-Кавказского федерального округа (8%).

Периодические болельщики чаще встречаются среди мужчин (22% против 15% у женщин), россиян с высшим или незаконченным высшим образованием (21%), с хорошим материальным положением (25%), жителей Южного федерального округа (27%).

Равнодушных к футболу больше среди женщин (84% против 68% у мужчин), молодёжи до 24 лет (84%), россиян с неполным средним образованием (85%), плохим материальным положением (83%). Менее популярным футбол оказался среди тех, кто живёт в Сибирском (82%) и Дальневосточном (86%) округах.

На фоне снижения интереса россиян к футболу существенно снизилось и количество соотечественников, которые могут назвать действующего игрока российского футбола, интересного и симпатичного им с точки зрения его профессиональных и человеческих качеств. Если в 2009 году на данный вопрос содержательно ответили 47% (практически каждый второй), то сегодня — только 17% (почти в три раза меньше). В общей сложности только восемь футболистов набирают более 1%. Речь идёт об Артёме Дзюбе (6%), Игоре Акинфееве (3%), Андрее Аршавине и Александре Головине (по 2%), Льве Яшине, Алексее и Антоне Миранчуке и Матвее Сафонове (по 1%). Это при том, что не все они являются действующими игроками.

Четверо из десяти россиян (40%) затрудняются оценить ситуацию в нашем футболе. О развитии и прогрессе говорят 13%, о стабильности — 21%, негативно оценивают 26% (в том числе 16% говорят о проблемах, а 10% — об ухудшении). 20% людей в возрасте от 18 до 24 лет отметили развитие и прогресс, 33% — более или менее хорошее положение дел.

О проблемах и ухудшении говорят 42% постоянных и 36% периодических болельщиков (против 26% среди всех опрошенных).

Несмотря на всё, большая часть соотечественников (64%, +10% по сравнению с 2014 годом) считают, что в России созданы условия для развития детско-юношеского футбола и эффективной подготовки молодых футболистов. Доля отрицательных ответов в сравнении с показателем десятилетней давности сократилась в два раза (31% против 16%). Доля затруднившихся с ответом на этот вопрос достигает 20%, это в два раза меньше по сравнению с ответами на вопрос об оценке ситуации в российском футболе (40%).

Чаще о наличии условий для развития детско-юношеского футбола говорят женщины (70% против 56% мужчин), представители молодёжи 18-24 лет (71%), россияне с хорошим материальным положением (71%) и проживающие в Южном федеральном округе (73%).