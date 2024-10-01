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Клопп ответил на вопрос, возглавит ли он сборную Германии в 2026 году

вчера, 17:35

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, возглавит ли он сборную Германии в 2026 году после Юлиана Нагельсманна.

Все надеются, что Юлиан Нагельсманн останется на своем посту не до 2026 года, а гораздо дольше.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:42
главную миссию Нагельсманн выполнил в условиях ограниченности талантов
среди немецких футболистов в настоящее время.
конечно, после ЧМ 2026 самое время Юргену возглавит Ди Манншафт.
завершится смена поколений. молодые звезды станут зрелыми. все только его в пользу сложится... а такой команде нужен такой харизматичный вожак как Юрген Клопп. а Нагельсманн предпочтет вернуться в клубный футбол.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:41
Как обычно, дипломатичный ответ.
Думаете, он должен был прямо ответить "да, я возглавлю сборную в 2026" - подпортив все планы ассоциации страны и тренера сейчас? Или "нет, не буду тренировать" - закрыв себе все пути перед общественностью??
shlomo
shlomo
вчера в 18:19
Непонятно что ответил..... не стоит ему возглавлять сборную....
Capral
Capral
вчера в 17:53
А вот это, уже Клопп лукавит. Никто не надеется, что Нагель останется и после 2026-го. Нигде не читал. Больше того, такого провала и позора, как на недавнем ЧЕ- никто ему не простит. И не потому что проиграл, вспоминая, безбожно неназначенный пенальти, а потому что не прислушался к советам опытных коллег и сыграл, в свою, ничем неподкрепленную игру. Ну, разве что, только Маттеус поддержит.

Что касается Клоппа, то он спит и видит, как бы возглавить сборную, потому что понимает, что только национальная команда вернет его к полноценной футбольной жизни. От работы в клубах Клопп устал, утратил мотивацию, в определенном смысле, а в сборной его ждут- особенно фанаты, которые, никогда не скрывали своей любви к тренеру!!!
m7shnyhwvw8j
m7shnyhwvw8j
вчера в 17:51
Как-то очень туманно Клопяра осветил проблему
Гость
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