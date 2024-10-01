Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, возглавит ли он сборную Германии в 2026 году после Юлиана Нагельсманна.
Все надеются, что Юлиан Нагельсманн останется на своем посту не до 2026 года, а гораздо дольше.
Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, возглавит ли он сборную Германии в 2026 году после Юлиана Нагельсманна.
Все надеются, что Юлиан Нагельсманн останется на своем посту не до 2026 года, а гораздо дольше.
среди немецких футболистов в настоящее время.
конечно, после ЧМ 2026 самое время Юргену возглавит Ди Манншафт.
завершится смена поколений. молодые звезды станут зрелыми. все только его в пользу сложится... а такой команде нужен такой харизматичный вожак как Юрген Клопп. а Нагельсманн предпочтет вернуться в клубный футбол.
среди немецких футболистов в настоящее время.
конечно, после ЧМ 2026 самое время Юргену возглавит Ди Манншафт.
завершится смена поколений. молодые звезды станут зрелыми. все только его в пользу сложится... а такой команде нужен такой харизматичный вожак как Юрген Клопп. а Нагельсманн предпочтет вернуться в клубный футбол.
Думаете, он должен был прямо ответить "да, я возглавлю сборную в 2026" - подпортив все планы ассоциации страны и тренера сейчас? Или "нет, не буду тренировать" - закрыв себе все пути перед общественностью??
Думаете, он должен был прямо ответить "да, я возглавлю сборную в 2026" - подпортив все планы ассоциации страны и тренера сейчас? Или "нет, не буду тренировать" - закрыв себе все пути перед общественностью??
Что касается Клоппа, то он спит и видит, как бы возглавить сборную, потому что понимает, что только национальная команда вернет его к полноценной футбольной жизни. От работы в клубах Клопп устал, утратил мотивацию, в определенном смысле, а в сборной его ждут- особенно фанаты, которые, никогда не скрывали своей любви к тренеру!!!
Что касается Клоппа, то он спит и видит, как бы возглавить сборную, потому что понимает, что только национальная команда вернет его к полноценной футбольной жизни. От работы в клубах Клопп устал, утратил мотивацию, в определенном смысле, а в сборной его ждут- особенно фанаты, которые, никогда не скрывали своей любви к тренеру!!!