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Поттер рассказал, планирует ли он работать в сборной Англии

вчера, 13:43

Экс-тренер «Челси» Грэм Поттер оценил свои шансы на работу в сборной Англии.

Чувствую, что готов вернуться к работе. Нужно сделать правильный выбор. Хочу понять, какие есть возможности, я изучу каждую из них и оценю в полной мере.

Сборная Англии? Я люблю ежедневный процесс управления командой на клубном уровне. Работа в сборной — это иной ритм, и у этого есть свои преимущества. Он более интенсивный, когда начинаются матчи, но у вас есть немного больше времени для отдыха. Я ничего не исключаю, но в то же время мне нравится ежедневная работа с футболистами в клубе, нравится работать над улучшением их игры. Менять игру футболистов — именно для этого идут в тренеры. Когда вы оглядываетесь на игроков, которым вы каким-то образом помогли, это самое приятное.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:33
Английский футбол на уровне сборных это отдельный вид искусства....
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:09
Мне кажется, что Поттер сбитый лётчик, но он слишком уверен в себе. Или пытается создать такое впечатление. В любом случае он не топ-тренер. Не стоит этот человек нашего драгоценного внимания.
axf7pk8ygw5z
axf7pk8ygw5z
вчера в 13:55
Поттеру уже нет доверия
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