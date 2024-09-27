Поттер рассказал, планирует ли он работать в сборной Англии

Экс-тренер «Челси» оценил свои шансы на работу в сборной Англии.

Чувствую, что готов вернуться к работе. Нужно сделать правильный выбор. Хочу понять, какие есть возможности, я изучу каждую из них и оценю в полной мере.

Сборная Англии? Я люблю ежедневный процесс управления командой на клубном уровне. Работа в сборной — это иной ритм, и у этого есть свои преимущества. Он более интенсивный, когда начинаются матчи, но у вас есть немного больше времени для отдыха. Я ничего не исключаю, но в то же время мне нравится ежедневная работа с футболистами в клубе, нравится работать над улучшением их игры. Менять игру футболистов — именно для этого идут в тренеры. Когда вы оглядываетесь на игроков, которым вы каким-то образом помогли, это самое приятное.