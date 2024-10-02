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Кейн и Палмер идут вперёд. Итоги Fantasy за сентябрь

02 октября 2024, 12:58

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Галатасарай. Второе место занимают твердоcплавцы. Замыкает первую тройку ФК Уэска.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 ФК Галатасарай 707
2 твердоcплавцы 665
3 ФК Уэска 664
4 Jnusia 644
5 Uladim 627
6 Варяг 592
7 Babcha 581
8 Rosol 581
9 Сборная Украины 573
10 Maryia 547
11 KWW19 529
12 Оборванцы из Мадрида 529
13 Зенит Москва 527
14 АЛМАЗ 513
15 ФК Черная Звезда 508
16 В — 12 501
17 РУБИН 478
18 внучата- 477
19 Нищеброды из Мадрида 458
20 ИЗУМРУД 455
21 Cucaraha 421
22 Bulls-se 388
23 zenit680 Июль 2024 362
24 Игорь Болдырев Март 2024 359
25 Команда БАРСЕЛОНА 345
26 Street Judges 328
27 Пуффендуйцы 327
28 Команда Drynya 321
29 Игорь 578 Апрель 2024 290
30 Space Rangers 288

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

Кейн и Палмер идут вперёд. Итоги Fantasy за сентябрь

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Источник: soccer.ru
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VeniaminS
VeniaminS
02 октября в 13:15
Поздравляем тройку победителей !!!
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