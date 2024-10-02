Кейн и Палмер идут вперёд. Итоги Fantasy за сентябрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Галатасарай. Второе место занимают твердоcплавцы. Замыкает первую тройку ФК Уэска.
|Команда
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|707
|2
|твердоcплавцы
|665
|3
|ФК Уэска
|664
|4
|Jnusia
|644
|5
|Uladim
|627
|6
|Варяг
|592
|7
|Babcha
|581
|8
|Rosol
|581
|9
|Сборная Украины
|573
|10
|Maryia
|547
|11
|KWW19
|529
|12
|Оборванцы из Мадрида
|529
|13
|Зенит Москва
|527
|14
|АЛМАЗ
|513
|15
|ФК Черная Звезда
|508
|16
|В — 12
|501
|17
|РУБИН
|478
|18
|внучата-
|477
|19
|Нищеброды из Мадрида
|458
|20
|ИЗУМРУД
|455
|21
|Cucaraha
|421
|22
|Bulls-se
|388
|23
|zenit680 Июль 2024
|362
|24
|Игорь Болдырев Март 2024
|359
|25
|Команда БАРСЕЛОНА
|345
|26
|Street Judges
|328
|27
|Пуффендуйцы
|327
|28
|Команда Drynya
|321
|29
|Игорь 578 Апрель 2024
|290
|30
|Space Rangers
|288
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.