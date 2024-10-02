«Спартак» и «Оренбург» в лидерах. Итоги КП за сентябрь

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вчера, 12:42

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за сентябрь.

Победителем по итогам месяца стал пользователь ЮЗИК. Второе место занял Quilby. Замкнул топ-3 shlomo2.

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь rubin kazzzan, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает Katerman, второе Hamman, а третье — Звезда по имени Солнце.