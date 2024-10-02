«Спартак» и «Оренбург» в лидерах. Итоги КП за сентябрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за сентябрь.
Победителем по итогам месяца стал пользователь ЮЗИК. Второе место занял Quilby. Замкнул топ-3 shlomo2.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|ЮЗИК
|3300
|2.
|Quilby
|3004
|3.
|shlomo2
|1796
|4.
|stanichnik
|1717
|5.
|Obdulio Varela
|1128
|6.
|Guzhel
|735
|7*.
|ПлеймейкерЪ
|632
|8*.
|Billagon
|439
|9*.
|пират Елизаветы
|0
|10*.
|Capral
|0
* — за счет доп. показателей.
Также призёром главного конкурса стал пользователь rubin kazzzan, занявший первое место в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает Katerman, второе Hamman, а третье — Звезда по имени Солнце.
|Пользователь
|ROI
|1.
|Katerman
|29
|2.
|Hamman
|24
|3.
|Звезда по имени Солнце
|22
|4.
|LOpp
|22
|5.
|КЭТиК
|19
|6.
|susanin ultrazenith
|14
|7.
|nice
|12
|8.
|NATAN Redwood
|11
|9.
|ИГРОЧИШКА
|9
|10.
|vasyapupkin007
|9
Да, особенно финиш. Твой спурт был впечатляющий! Я со страху всю заначку спулил)))
Да, особенно финиш. Твой спурт был впечатляющий! Я со страху всю заначку спулил)))