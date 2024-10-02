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«Спартак» и «Оренбург» в лидерах. Итоги КП за сентябрь

вчера, 12:42

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за сентябрь.

Победителем по итогам месяца стал пользователь ЮЗИК. Второе место занял Quilby. Замкнул топ-3 shlomo2.

Итоги КП
Пользователь Выигрыш
1. Логотип Спартак ЮЗИК 3300
2. Quilby 3004
3. Логотип Оренбург shlomo2 1796
4. Логотип Динамо stanichnik 1717
5. Логотип Россия Obdulio Varela 1128
6. Guzhel 735
7*. Логотип ЦСКА ПлеймейкерЪ 632
8*. Billagon 439
9*. пират Елизаветы 0
10*. Capral 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь rubin kazzzan, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает Katerman, второе Hamman, а третье — Звезда по имени Солнце.

Пользователь ROI
1. Katerman 29
2. Логотип Реал Hamman 24
3. Логотип Локомотив Звезда по имени Солнце 22
4. Логотип Реал LOpp 22
5. Логотип Краснодар КЭТиК 19
6. Логотип Зенит susanin ultrazenith 14
7. nice 12
8. Логотип Ноттингем Форест NATAN Redwood 11
9. Логотип Спартак ИГРОЧИШКА 9
10. vasyapupkin007 9
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:48
Ну все равно не хватило догнать тебя!Ну ничего!Как сказано было в Великом фильме-будем жить!!!)))
stanichnik
stanichnik ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:43, ред.
Доброго Здоровья Володя!
Да, особенно финиш. Твой спурт был впечатляющий! Я со страху всю заначку спулил)))
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:38
Приветствую Иван!Славная была охота!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:19, ред.
Поздравляю победителя и призёров конкурса прогнозов в сентябре месяце и отдельные слова благодарности участникам с никами sv_1969 и Alex 67 за острое соперничество в группе в течении месяца. Удачи всем в октябре.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:08
Мои поздравления победителям и призёрам!!!
exsa9ucehczq
exsa9ucehczq
вчера в 13:08
Спартак по-любому чемпион
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