Сперцян в компании Салаха. Итоги Fantasy за август

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Галатасарай. Второе место занимает KWW19. Замыкает первую тройку Зенит Москва.
|Команда
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|722
|2
|KWW19
|665
|3
|Зенит Москва
|620
|4
|Твердосплавцы
|614
|5
|Babcha
|613
|6
|В — 12
|612
|7
|Jnusia
|604
|8
|Maryia
|603
|9
|Сборная Украины
|592
|10
|внучата-
|589
|11
|Uladim
|584
|12
|Rosol
|569
|13
|Команда Drynya
|564
|14
|bulls-av
|563
|15
|эльдо
|558
|16
|ФК Черная Звезда
|518
|17
|ЭДЕЛЬВЕЙС
|504
|18
|ФК Уэска
|494
|19
|zenit680 Июль 2024
|491
|20
|Нищеброды из Мадрида
|480
|21
|Пуффендуйцы
|473
|22
|Варяг
|431
|23
|Cucaraha
|428
|24
|ЭНИГМА
|424
|25
|Оборванцы из Мадрида
|411
|26
|Игорь Болдырев Март 2024
|382
|27
|Шаровики
|380
|28
|Reipas
|376
|29
|Владимир Голубятников Февраль 2023
|348
|30
|Газонокосильщики
|343
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.