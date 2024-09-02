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Сперцян в компании Салаха. Итоги Fantasy за август

вчера, 13:45

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Галатасарай. Второе место занимает KWW19. Замыкает первую тройку Зенит Москва.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 ФК Галатасарай 722
2 KWW19 665
3 Зенит Москва 620
4 Твердосплавцы 614
5 Babcha 613
6 В — 12 612
7 Jnusia 604
8 Maryia 603
9 Сборная Украины 592
10 внучата- 589
11 Uladim 584
12 Rosol 569
13 Команда Drynya 564
14 bulls-av 563
15 эльдо 558
16 ФК Черная Звезда 518
17 ЭДЕЛЬВЕЙС 504
18 ФК Уэска 494
19 zenit680 Июль 2024 491
20 Нищеброды из Мадрида 480
21 Пуффендуйцы 473
22 Варяг 431
23 Cucaraha 428
24 ЭНИГМА 424
25 Оборванцы из Мадрида 411
26 Игорь Болдырев Март 2024 382
27 Шаровики 380
28 Reipas 376
29 Владимир Голубятников Февраль 2023 348
30 Газонокосильщики 343

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

Сперцян в компании Салаха. Итоги Fantasy за август

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 18:36
Исправили таблицу на итоговую таблицу августа.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:13
Что-то тут напутали с результатами.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:30
Поздравляю победителя и призёров!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:50
Хоть в фантазиях, но Сперцян в такой компании
Гость
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