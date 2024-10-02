Гол Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Болонью» в Лиге чемпионов

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вчера, 23:51

«Ливерпуль» обыграл «Болонью» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 11-й минуте забил полузащитник «Ливерпуля» Алексис МакАллистер. На 75-й минуте нападающий Мохамед Салах удвоил преимущество «красных».

В следующе матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет против «Лейпцига», а «Болонья» встретится с «Астон Виллой».