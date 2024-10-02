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Гол Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Болонью» в Лиге чемпионов

вчера, 23:51
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Болонью» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 11-й минуте забил полузащитник «Ливерпуля» Алексис МакАллистер. На 75-й минуте нападающий Мохамед Салах удвоил преимущество «красных».

В следующе матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет против «Лейпцига», а «Болонья» встретится с «Астон Виллой».

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Все комментарии
48gmzh245mpq
48gmzh245mpq
сегодня в 14:49
Салах красавец,неутомимый форвард
sihafazatron
sihafazatron ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 14:46
Да Брест в одиночку тащит))))
На мой взгляд Итальянские клубы слабее англ. и испан. Поэтому их упомянул.
А французов вроде 4 команды, ну да тоже многовато
Маг_тм
Маг_тм ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:42
У Итальянцев я бы не стал забирать, у Лиги 1 можно, там все равно только одна команда играет
sihafazatron
sihafazatron ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 10:16
У испанцев тоже 4 путевки?
Надо бы у итальяшек забрать одну уж точно, ну и еще там у кого-то)
sihafazatron
sihafazatron ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 10:11
Да глянем с интересом)) Ну правда у испанцев преимущество есть, Жирона явный фаворит)) А вот Реал, Барсу и Атлетов обыграют саксы))
Маг_тм
Маг_тм ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:24
Посмотрим что клубы Апл покажут против клубов Ла лиги, в 80 % случаев англичане проигрывают)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:19
На классе!))
Все 4 команды АПЛ победили!
Надо Англии 5 путевок уже получить в ЛЧ))
kf3fympkbfe5
kf3fympkbfe5
сегодня в 04:34
У красных получилась дежурная победа
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:43
Ну Слот только Нотингену влетел у себя дома единственный минус а Энфилд как мы знаем был крепостью
sv_1969
sv_1969 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 00:19
Думаю Салах больше привлечет к статье нежели МакКалистер! ))) Так они думают наверное
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 00:06
Почему гол Салаха помог Ливерпулю, если гол МакКалистера победный?
YNWA
YNWA
сегодня в 00:04
Так держать Ливерпуль!
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:01
Ливерпуль с победой!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:54
с победой красных, молодцы!
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