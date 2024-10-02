Гол Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Болонью» в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Болонью» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Первый гол в игре на 11-й минуте забил полузащитник «Ливерпуля» Алексис МакАллистер. На 75-й минуте нападающий Мохамед Салах удвоил преимущество «красных».
В следующе матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет против «Лейпцига», а «Болонья» встретится с «Астон Виллой».
На мой взгляд Итальянские клубы слабее англ. и испан. Поэтому их упомянул.
А французов вроде 4 команды, ну да тоже многовато
На мой взгляд Итальянские клубы слабее англ. и испан. Поэтому их упомянул.
А французов вроде 4 команды, ну да тоже многовато
Надо бы у итальяшек забрать одну уж точно, ну и еще там у кого-то)
Надо бы у итальяшек забрать одну уж точно, ну и еще там у кого-то)
Все 4 команды АПЛ победили!
Надо Англии 5 путевок уже получить в ЛЧ))
Все 4 команды АПЛ победили!
Надо Англии 5 путевок уже получить в ЛЧ))