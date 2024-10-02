«Спартак» на последних минутах вырвал победу у «Динамо» в Кубке России

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вчера, 21:05

«Спартак» в гостях обыграл «Динамо» (3:2) в матче группового этапа Кубка России.

Первый гол в игре на 2-й минуте забил защитник «Динамо» Эли Даса. На 10-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко с пенальти сравнял счёт. На 20-й минуте нападающий Эль Мехди Маухуб снова вывел «Динамо» вперёд. На 83-й минуте полузащитник Кристофер Мартинс сравнял счёт. На 90-й минуте Виллиан Жозе принёс победу «Спартаку».

«Динамо» идёт на 2-м месте в группе А (8 очков), «Спартак» занимает 1-е место (12 очков).