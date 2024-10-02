«Спартак» на последних минутах вырвал победу у «Динамо» в Кубке России

«Спартак» в гостях обыграл «Динамо» (3:2) в матче группового этапа Кубка России.
Первый гол в игре на 2-й минуте забил защитник «Динамо» Эли Даса. На 10-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко с пенальти сравнял счёт. На 20-й минуте нападающий Эль Мехди Маухуб снова вывел «Динамо» вперёд. На 83-й минуте полузащитник Кристофер Мартинс сравнял счёт. На 90-й минуте Виллиан Жозе принёс победу «Спартаку».
«Динамо» идёт на 2-м месте в группе А (8 очков), «Спартак» занимает 1-е место (12 очков).
А вот Спартак играл практически основой.
Хотел именно сегодня гарантированно оформить выход из группы в путь РПЛ?
Что ж, у него получилось, хотя бОльшую часть времени матч был скорее выигрышным для Динамо.
Особенно Даса, конечно, выдал номер. Суперским выстрелом на 2-ой минуте он разом отсидел за многие свои косяки)
А потом ещё и Карраскаль наконец-то сыграл по-людски, нормально отдав Муахубу.
И тем не менее, всего этого Динамо не хватило- второй тайм провели безыдейно и попались в ловушку соперника, резко сбросившего темп и, на мой взгляд, образцово усыпившего бдительность динамовцев.
Концовка и исход этого матча, драматичного для Динамо и красиво-успешного для Спартака, положил большой и увесистый чёрный шар в ящик Марцела Лички..
А вот Спартак играл практически основой.
Хотел именно сегодня гарантированно оформить выход из группы в путь РПЛ?
Что ж, у него получилось, хотя бОльшую часть времени матч был скорее выигрышным для Динамо.
Особенно Даса, конечно, выдал номер. Суперским выстрелом на 2-ой минуте он разом отсидел за многие свои косяки)
А потом ещё и Карраскаль наконец-то сыграл по-людски, нормально отдав Муахубу.
И тем не менее, всего этого Динамо не хватило- второй тайм провели безыдейно и попались в ловушку соперника, резко сбросившего темп и, на мой взгляд, образцово усыпившего бдительность динамовцев.
Концовка и исход этого матча, драматичного для Динамо и красиво-успешного для Спартака, положил большой и увесистый чёрный шар в ящик Марцела Лички..