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«Спартак» на последних минутах вырвал победу у «Динамо» в Кубке России

вчера, 21:05
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» в гостях обыграл «Динамо» (3:2) в матче группового этапа Кубка России.

Первый гол в игре на 2-й минуте забил защитник «Динамо» Эли Даса. На 10-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко с пенальти сравнял счёт. На 20-й минуте нападающий Эль Мехди Маухуб снова вывел «Динамо» вперёд. На 83-й минуте полузащитник Кристофер Мартинс сравнял счёт. На 90-й минуте Виллиан Жозе принёс победу «Спартаку».

«Динамо» идёт на 2-м месте в группе А (8 очков), «Спартак» занимает 1-е место (12 очков).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 10:53
Спартак и в СССР был самой кубковой командой.
galem72
galem72
сегодня в 10:51
Где всё это рвение в рамках рпл? Такая яркая победа, конечно же, очень улыбает, но посредственное выступление в регулярке затмевает эти лучики хорошего настроения. Удачи Спартаку!
Capral
Capral ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 10:46
Видио со "свиньями"- это лицо нынешнего банкирского клуба, которое, я даже не хочу называть именем Великого Клуба Динамо. Это всё, на что способно банкирская нечисть, вот в этом- весь банкирский "интеллект". Пройдет немного времени и гафин снова запоёт, что Динамо- неудачный банкирский проект... Хорошо еще, если, из некогда Легендарного стадиона Динамо, банкиры не сделают, какой-нибудь развлекательный центр...

Динамо- игрушка ВТБ, а как известно, игрушки, даже самые любимые и красивые- вечными не бывает... Наглядный пример (к несчастью)- минифутбольное Динамо.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 07:25
Вот таких игр не хватает в чемпионате. Обезбашенная открытая о обоюдоострая но преимущество все равно было у Спартака. Понравился Мангаш-подключался к нападению Маркиньоса очень неплохо. Еще раз скажу Станковичу-если уж пока опорника не взяли-Мартинс железно в основе должен быть-с его появлением остроты и креатива в центре добавилось. Единственно ниочем Николсон он хочет но не умеет. А вот Жозе умеет но не хочет-это другой уже вопрос. Хлусевич просто в дно превращается который матч уже. Маркиньос бился как лев и это радует-его в основе надо наигрывать потенциал есть у него. Не знаю кто говорит про средних легионеров-на Винисиусов и Девисов с Канте бабла нет знаете ли.P.S где те петухи из Динамо выложившие неделю назад фото с дрессированными свиньями-выкладывайте еще-вместе вежливо посмеемся.. С победой Спартак!
баск
баск ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:35
Не стоит так уж важничать..))
Дело не в Спартаке как таковом, а скорее в устойчивой склонности команды слишком часто проигрывать решающие матчи
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 22:26
Всех красно белых с победой. Удивляюсь я, почему Станкович не выпускает Селихова в основе РПЛ? Давно заметил, как Селихов в воротах, так сама команда с удвоенной энергией бежит к чужой сетке. Может чувствуют какую то уверенность что ли. Это даже по статистике видно...
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:06
у нас даже сейчас состав команды не слабее динамо, краснодара и тем более локомотива. Станкович начал ошибаться с стартовым составом, некоторые более сильные футболисты сидят на скамейке запасных. в интересах команды тренеру нужно помириться с Дуарте, на правом фланге обороны не тянут уровень Спартака Хлусевич и Денисов. требуется уже этой зимой покупка вингера и как минимум одного забивного форварда ( Николсон и Жозе на выход оба) Зиньковского пора вернуть в Самару, Игнатова отправить в аренду...нужны свои " Батраковы", а их пока на горизонте нет и близко
ABir
ABir
вчера в 22:06
Молодцы, что смогли переломить дважды неудачно складывающийся матч в свою пользу. Значит у команды есть характер, а значит и победы еще будут.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:06
Он сам - большая ошибка ! )))
jx8zh22n6r7c
jx8zh22n6r7c ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:05
За комментарий 5+.Болел и болею за Динамо, но тут все по полочкам разложено. Браво!
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 22:04
Невероятно, но ошибки у Станковича, из матча в матч- одни и те же. Просто слов нет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:04
У Спартака нет основы !!! Даже Станкович её не знает .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:02
Всех наших с победой ! Игра начала радовать только с уходом Литвинова и Хлусевича . Надеюсь ,что в скором времени , их куда-нибудь сплавят .Да и Станковичу пора чемоданы собирать . Как игрок он был отличный ,но как тренер ,у которого нет мозгов , он полнейшее дер....мо . Этот тупой бычара слабее даже Абаскаля . Убеждаюсь в этом из раза в раз . Но ...... других нет .
Capral
Capral
вчера в 21:57
Яков.

Не надо так переживать. Я тебе гарантирую, что до зимы, точно, аватарку менять не будешь.)))
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:51
К сожалению, мало в чем ошибаешься. Игроки как раз для 5-6- го места. Где мы и находимся.
stanichnik
stanichnik ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 21:48
Доброго Здоровья Красно-белый!
Маричаль помог вам трижды, в стенке во время третьего гола именно он увернулся от летящего ему в голову мяча. По первым двум наверное комментарии не требуются.
матос
матос
вчера в 21:46
Здорово , с победой Спартак и удачи далее!
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 21:43
Спартак ни о чем
Futurista
Futurista ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:40, ред.
"Чёрных шаров" в ящике Динамо от Спартака за последние 25 очных матчей предостаточно)...более чем...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:39
Я постараюсь сохранить нейтралитет. Победа Спартака и заслуженная и ожидаемая. С чем можно поздравить КБ. Но игры стройной, системной я не увидел, хотя смотрел внимательно за всеми перемещениями и заменами. Не буду нападать на Стнковича, выскажу свое мнение, повторяю свое личное мнение о причинах. На мой взгляд в Спартаке несмотря на большое количество легионеров , классных игроков всего трое. Это Бабич, Барко и Угальде. Остальные легионеры это усредненные Медина, Мартинс, Абена, Дуарте, Жозе, Маркиньос, Бонгонда, Мангаш и Николсон ( 12!!!! легионеров) Зачем столько середняков в составе легионеров? В сочетании с Денисовым, Умяровым, Пруцевым, Зобниным, Зиньковским они и образуют этот Спартак, которому очень трудно поставить хорошую спартаковскую игру. Возможно и ошибаюсь, но это мое личное мнение, которое никому не навязываю.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 21:37
всех КБ с победой! решили свои задачи в групповом этапе кубка России и не стали откладывать всё до гостевого матча в Махачкале ( московскому динамо точно нужно обыгрывать крылья советов в заключительном туре, в Дагестан наверняка полетит дубль и без главного тренера, Станкович умудрился схлопотать удаление на бровке) выходим на ростов Карпина в плей - офф, сейчас это совсем не плохой вариант кажется...сегодня по игре снова чего- то не хватало и матч катился к итоговой победе динамо, Маричаль дважды за игру помог нам забить, а гол Виллиана Жозе!!!😂🥰😍🤩 движемся дальше, уже в эти выходные принимаем в Москве ростов Карпина, похоже это будет последний шанс вернуться в гонку за медали, ну и заодно проверить перед кубком России нашего соперника. вперёд Спартак!!!
112910415
112910415
вчера в 21:36
Ну, не скучный матч!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:35
    Capral
    Capral ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 21:35
    В адекватности Маричаля я всегда сомневался, а после того, как он бабахнул по своим воротам, весной, в Краснодаре, окончательно понял, кто он такой. Одного понять не могу- каким образом он в сб.Уругвая? Что касается Лички, то ему крупно повезло, что он не проиграл, недавно в чемпионате Спартаку, иначе, серия из поражений от Спартака могла и продлиться...
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 21:31, ред.
    Я бы разделил сегодняшний матч на две НЕравные части:
    1-я где-то до 2-го гола Динамо, где ИХ ПОЛУоснова отлично смотрелась, а колхозники в КБ-форме только глазами хлопали.
    Потом Динамо (почему-то???!!!) стало играть "по счёту", и сразу стало понятно, что у Лички, в общем-то, тоже колхоз, как и у "звёздного серба".
    Игроки основы Динамо, вышедшие во 2-м тайме, ничуть силы команде не добавили.
    Даса, конечно, забил нашим ВЫДАЮЩИЙСЯ гол, правда, с элементами удачи, поскольку ТАК пролететь ВСЕХ игроков обеих команд в штрафной площади Спартака может только Баба Яга на метле. ))
    Вилиан Жозе красиво победный положил (хорошо, что комментатор "накаркал" )) ).
    Ещё были моменты и у тех, и у других.
    ИГРА КБ сегодня КАТЕГОРИЧЕСКИ и ОПЯТЬ не понравилась.
    НЕТ ЕЁ, ИГРЫ ЭТОЙ!!!
    "Звёздному сербу", по-моему, пора домой. Или ещё куда пожелает.
    Но прощелыги Лукойла его не отпустят, поскольку никого из кандидатур на место ГТ у них нет.
    А если и есть, то только такие же, как Станкович или ещё хуже.
    В общем - бензинчик льётся - денюШки сыпятся...
    Ну, как-то так, по моему мнению...
    Больше в этом посте писать просто не хочу: все всё и так видели...
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 21:29, ред.
    Маричаль сегодня подтвердил, что он самый бестолковый, кривоногий и криворукий защитник в Динамо. Непонятно, для чего выпустили на поле Кутицкого вместо Гагнидзе. В общем Личка опять двойка, снова начудил с заменами. Спасибо Крыльям не дали махачкалинцам опередить в таблице одноклубников из Москвы. Вспоминая весну шестнадцатого года нет никакой уверенности, что Спартак не сольёт игру в последнем туре в гостях другому Динамо. Спартачей с досрочной победой в группе.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    suiw
    suiw
    вчера в 21:28
    Из пяти голов четыре со стандартов. А по игре мало интересных ходов
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:26
    По первому тайму думал что Динамо выиграет, но Спартак вспомнил что он Спартак и всё расставил по своим местам. А оно опять пролетело.)
    баск
    баск
    вчера в 21:22
    У Динамо в старте вышел довольно выраженный резервный состав, в котором из твёрдой основы были разве что Бальбуэна и Лаксальт, да плюс из полуосновы- Скопинцев, Маричаль да Карраскаль.

    А вот Спартак играл практически основой.
    Хотел именно сегодня гарантированно оформить выход из группы в путь РПЛ?
    Что ж, у него получилось, хотя бОльшую часть времени матч был скорее выигрышным для Динамо.

    Особенно Даса, конечно, выдал номер. Суперским выстрелом на 2-ой минуте он разом отсидел за многие свои косяки)
    А потом ещё и Карраскаль наконец-то сыграл по-людски, нормально отдав Муахубу.

    И тем не менее, всего этого Динамо не хватило- второй тайм провели безыдейно и попались в ловушку соперника, резко сбросившего темп и, на мой взгляд, образцово усыпившего бдительность динамовцев.

    Концовка и исход этого матча, драматичного для Динамо и красиво-успешного для Спартака, положил большой и увесистый чёрный шар в ящик Марцела Лички..
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 21:21
    Спасибо за понимание, Дружище!!!!!!!)))))))
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