Дебютный гол Соболева помог «Зениту» разгромить «Акрон» в Кубке России

«Зенит» обыграл «Акрон» (5:1) в матче группового этапа Кубка России.
Первый гол в игре на 6-й минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 13-й минуте нападающий Артур Гимараеш удвоил преимущество питерского клуба. На 43-й минуте Артур оформил дубль. На 61-й минуте Александр Соболев отправил четвёртый гол в ворота «Акрона», забив свой дебютный гол за «Зенит». На 81-й минуте красную карточку получил защитник «Акрона» Вячеслав Бардыбахин. На 87-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти. В дополнительное ко второму тайму Владимир Москвичев забил гол престижа.
«Зенит» идёт на 1-м месте в группе D (13 очков), «Акрон» занимает 2-е место (8 очков).
Соболев забил, надеюсь это ему поможет в скорейшей адаптации и раскрытии.
Ещё понравился Мостовой. Желание через край.
Артур молодчик. Тоже прочувствовал матч и свои возможности.
Жаль не вышел Дзюба.... Тренер поберег. Ну правильно. Хороший тренер.
Акрон мне нравится ещё с 1 дивизиона. Хороший дерзкий футбол. Болдырев хороший игрок.
Счёт явно не отвечал уровню Акрона.
Не понравилось что судья будто принимал решения о КК и Пендале под давлением штаба Зенита. Это не так, но именно так все и смотрится. Обсуждать ещё неделю будут Хейтеры.
Соболев забил, надеюсь это ему поможет в скорейшей адаптации и раскрытии.
Ещё понравился Мостовой. Желание через край.
Артур молодчик. Тоже прочувствовал матч и свои возможности.
Жаль не вышел Дзюба.... Тренер поберег. Ну правильно. Хороший тренер.
Акрон мне нравится ещё с 1 дивизиона. Хороший дерзкий футбол. Болдырев хороший игрок.
Счёт явно не отвечал уровню Акрона.
Не понравилось что судья будто принимал решения о КК и Пендале под давлением штаба Зенита. Это не так, но именно так все и смотрится. Обсуждать ещё неделю будут Хейтеры.