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Дебютный гол Соболева помог «Зениту» разгромить «Акрон» в Кубке России

вчера, 23:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Зенит» обыграл «Акрон» (5:1) в матче группового этапа Кубка России.

Первый гол в игре на 6-й минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 13-й минуте нападающий Артур Гимараеш удвоил преимущество питерского клуба. На 43-й минуте Артур оформил дубль. На 61-й минуте Александр Соболев отправил четвёртый гол в ворота «Акрона», забив свой дебютный гол за «Зенит». На 81-й минуте красную карточку получил защитник «Акрона» Вячеслав Бардыбахин. На 87-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти. В дополнительное ко второму тайму Владимир Москвичев забил гол престижа.

«Зенит» идёт на 1-м месте в группе D (13 очков), «Акрон» занимает 2-е место (8 очков).

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 06:44
Не зря Соболя брали такой важный гол забил.
3n34jbanmfw8
3n34jbanmfw8
сегодня в 05:08
Не для забивания во второстепенных матчах его брали
Городецкий
Городецкий
сегодня в 00:02, ред.
Зенит с победой. Омрачила победу травма Глушенкова. Видимо дёрнул заднюю поверхность бедра.
Соболев забил, надеюсь это ему поможет в скорейшей адаптации и раскрытии.
Ещё понравился Мостовой. Желание через край.
Артур молодчик. Тоже прочувствовал матч и свои возможности.
Жаль не вышел Дзюба.... Тренер поберег. Ну правильно. Хороший тренер.
Акрон мне нравится ещё с 1 дивизиона. Хороший дерзкий футбол. Болдырев хороший игрок.
Счёт явно не отвечал уровню Акрона.
Не понравилось что судья будто принимал решения о КК и Пендале под давлением штаба Зенита. Это не так, но именно так все и смотрится. Обсуждать ещё неделю будут Хейтеры.
Petergoff
Petergoff
вчера в 23:56
Соболь загубил кучу моментов. Видно было, что команда играет на него.
sr5n6pr8yjq6
sr5n6pr8yjq6
вчера в 23:35
Там и без Соболева заранее было всё понятно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:30
Зенит с победой!!
Соболева с почином!!!
Глушенкову здоровья!!!
Дзюбе не прятаться!!
Всех с прекрасным футбольным вечером!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:14, ред.
Соболева не выделили жирным. Правильно. Глядишь хейтеры не заметят и не будут расстраиваться. Однако заголовок всё равно палевный, сам только из-за него и зашёл
Гость
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