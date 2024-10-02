Дебютный гол Соболева помог «Зениту» разгромить «Акрон» в Кубке России

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вчера, 23:10

«Зенит» обыграл «Акрон» (5:1) в матче группового этапа Кубка России.

Первый гол в игре на 6-й минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 13-й минуте нападающий Артур Гимараеш удвоил преимущество питерского клуба. На 43-й минуте Артур оформил дубль. На 61-й минуте Александр Соболев отправил четвёртый гол в ворота «Акрона», забив свой дебютный гол за «Зенит». На 81-й минуте красную карточку получил защитник «Акрона» Вячеслав Бардыбахин. На 87-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти. В дополнительное ко второму тайму Владимир Москвичев забил гол престижа.

«Зенит» идёт на 1-м месте в группе D (13 очков), «Акрон» занимает 2-е место (8 очков).