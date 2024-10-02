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«Химки» в серии пенальти обыграли «Ростов» в Кубке России

вчера, 18:29
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗакончился после серии пенальти

«Химки» победили «Ростов» (2:2 в основное время, 8:7 по пенальти) в матче группового этапа Кубка России.

Первый гол в игре на 44-й минуте забил защитник «Ростова» Андрей Лангович. На 76-й минуте Мохаммад Мохеби удвоил преимущество гостей. На 81-й минуте нападающий «Химок» Александр Руденко сократил отставание в счете. На 88-й минуте Стефан Мелентьевич сравнял счёт. В серии пенальти удача была на стороне «Химок» — победа 8:7.

«Химки» идут на 3-м месте в группе В (5 очков), «Ростов» занимает 2-е место (10 очков).

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 20:22
Что то Ростов совсем потерялся в конце игры. Вели в два мяча и на последних минутах всё профукали.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:47
Доброго Здоровья hjlzuf!
С силёнками у ростовчан всё в порядке. Причина сегодняшней осечки жёлто-синих слабая игра вратаря. Вот статистика матча Химки-Ростов:
Удары - 12:21; Удары в створ - 5:8; Угловые - 4:5; Сэйвы - 6:3;
Обухов сыграл значительно надёжнее Ятимова, как в основное время матча, так и в серии пенальти.
stanichnik
stanichnik ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 19:11
Доброго Здоровья Eugene!
Вы о каких играх и месяцах говорите? В РПЛ они ещё не играли, будут встречаться только в пятнадцатом туре, а в Кубке, в первом круге Пути РПЛ Ростов дома победил 3:1. Так что учите матчасть.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 19:11, ред.
Ростов с Химками в этом сезоне играл всего 2 раза и оба в Кубке (2 тур 3-1 в пользу Ростова и сегодняшнее поражение по пенальти). В РПЛ Ростов с Химками ещё не играл.
valt134
valt134
вчера в 19:08
Блин… Почти как в Англии…
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 19:02
Ятимов конечно нечто, на мой взгляд Ростов ошибся с его покупкой. С таким ростом как у него можно смело прыгать по удару, но он как упёртый баран прыгал постоянно в левый угол, хотя в основном игроки Химок били в правый угол, пару человек по центру и только Зе пробил влево и то в перекладину.
rdr97rc3tnpg
rdr97rc3tnpg
вчера в 18:58
Ростов постепенно превращается в серость с Валерой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:55
РОСТСЕЛЬМАШ что-то сдаёт.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:55
Смотрел только второй тайм. Химки после второго пропущенного мяча заиграли просто хорошо. Победу они заслужили.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 18:52
по итогам понятно что Ростов категорически не умеет играть против Химок. За 2 месяца 2 игры и обе проиграны.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 18:51
Ростов начал хорошо но до конца игры силёнок не хватило. А Химки выждали и ударили.)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:49
Ростов играет все хуже и хуже.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:48
Многие аутсайдеры чемпионата делают ставку на кубок...
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:40
Перед началом этого матча у Химок в случае победы оставался мизерный шанс на продолжение борьбы за Кубок в турнире Пути РПЛ и они её добились, но только после продолжительной перестрелки в серии пенальти и значит подопечные Карпина вслед за Локомотивом проходят дальше, с чем я поздравляю земляков-болельщиков и всех, кто сегодня был за жёлто-синих. Ну а Химкам удачи в Пути регионов. Болейте за своих, а не против чужих!
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:35, ред.
Порадовали команды особенно серией пенальти, которые не имели уже никакого значение на расклад команд в группе. Ну и респект Химкам за камбэк в концовке основного времени...Смотря на лица игроков в серии пенальти было ясно что обе команды довольны ничейным исходом в основное время.
y2xd8esx329u
y2xd8esx329u
вчера в 18:31
Игра двух пердивных команд, Химки с победой по пенальти, легенду цска пора гнать вон.
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