«Химки» в серии пенальти обыграли «Ростов» в Кубке России

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вчера, 18:29

«Химки» победили «Ростов» (2:2 в основное время, 8:7 по пенальти) в матче группового этапа Кубка России.

Первый гол в игре на 44-й минуте забил защитник «Ростова» Андрей Лангович. На 76-й минуте Мохаммад Мохеби удвоил преимущество гостей. На 81-й минуте нападающий «Химок» Александр Руденко сократил отставание в счете. На 88-й минуте Стефан Мелентьевич сравнял счёт. В серии пенальти удача была на стороне «Химок» — победа 8:7.

«Химки» идут на 3-м месте в группе В (5 очков), «Ростов» занимает 2-е место (10 очков).