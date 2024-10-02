«Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Динамо» из Махачкалы

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вчера, 21:12

«Крылья Советов» обыграли «Динамо» из Махачкалы (4:3 после серии пенальти) в серии пенальти в матче группового этапа Кубка России.

Первый гол в игре на 1-й минуте забил нападающий «Крыльев» Улви Бабаев. На 11-й минуте Дмитрий Цыпленко удвоил преимущество самарского клуба. На 43-й минуте Бабаев оформил дубль. На 57-й минуте нападающий «Динамо» Гамид Агаларов отыграл один гол. На 66-й минуте Агаларов оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время Абакар Гаджиев сравнял счёт. В серии пенальти удача была на стороне «Крыльев» — 5:4.

«Крылья Советов» идут на 4-м месте в группе А (2 очка), «Динамо» занимает 3-е место (8 очков).