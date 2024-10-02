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«Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Динамо» из Махачкалы

вчера, 21:12
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоЗакончился после серии пенальти

«Крылья Советов» обыграли «Динамо» из Махачкалы (4:3 после серии пенальти) в серии пенальти в матче группового этапа Кубка России.

Первый гол в игре на 1-й минуте забил нападающий «Крыльев» Улви Бабаев. На 11-й минуте Дмитрий Цыпленко удвоил преимущество самарского клуба. На 43-й минуте Бабаев оформил дубль. На 57-й минуте нападающий «Динамо» Гамид Агаларов отыграл один гол. На 66-й минуте Агаларов оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время Абакар Гаджиев сравнял счёт. В серии пенальти удача была на стороне «Крыльев» — 5:4.

«Крылья Советов» идут на 4-м месте в группе А (2 очка), «Динамо» занимает 3-е место (8 очков).

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Все комментарии
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 03:08
Динамо Махачкала-!
lotsman
lotsman
вчера в 22:24
Выигрывать в три мяча и всё профукать! Или так сильно хотелось до пенальти довести?
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:56
Крылышки довели сами до пенок!
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 21:45
Молодëжка Крылышек обыграло Махачкалу, Тренер, пока у руля.
drug01
drug01
вчера в 21:42
Игра была весёлая! Результат закономерен...
gorets004
gorets004
вчера в 21:19
отыграться с 0:3:чтоб огромный тяжёлый мешок Тимур опять в серии пенальти все пропустил. В игровых голах его вины особо не было ,там обо76ась опорная зона Ангбан и Крачковский.
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