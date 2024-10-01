Стали известны кандидаты на премию «Джентльмен года-2024»

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вчера, 14:19

Стартовало голосование за премию «Джентльмен года-2024».

Она вручается с 1994 года. Голосование будет длиться до 20 октября. Оно пройдёт в два этапа: сначала проголосуют болельщики, после чего определится тройка лидеров. Из тройки авторитетное жюри конкурса выберет победителя. В жюри входят легенды российского футбола и известные журналисты из различных изданий.

«По правилам, футболист должен не получать красные карточки, с уважением относиться к партнёрам, зрителям и журналистам. Но главное, он должен быть явлением», — говорится на официальной странице награды.

В список кандидатов вошли:

(«Зенит»)

(«Зенит»)

(«Краснодар»)

(«Локомотив»)

(«Локомотив»)

(«Спартак»)

(«Спартак»)

( ЦСКА )

( ЦСКА )

(«Динамо»)

(«Динамо»)

(«Ростов»)

(«Ростов»)

(«Крылья Советов»)

(«Ахмат»)

(«Ахмат»)