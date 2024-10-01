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Стали известны кандидаты на премию «Джентльмен года-2024»

вчера, 14:19

Стартовало голосование за премию «Джентльмен года-2024».

Она вручается с 1994 года. Голосование будет длиться до 20 октября. Оно пройдёт в два этапа: сначала проголосуют болельщики, после чего определится тройка лидеров. Из тройки авторитетное жюри конкурса выберет победителя. В жюри входят легенды российского футбола и известные журналисты из различных изданий.

«По правилам, футболист должен не получать красные карточки, с уважением относиться к партнёрам, зрителям и журналистам. Но главное, он должен быть явлением», — говорится на официальной странице награды.

В список кандидатов вошли:

Дуглас Сантос («Зенит»)

Андрей Мостовой («Зенит»)

Никита Кривцов («Краснодар»)

Илья Лантратов («Локомотив»)

Александр Сильянов («Локомотив»)

Александр Максименко («Спартак»)

Руслан Литвинов («Спартак»)

Игорь Дивеев (ЦСКА)

Иван Обляков (ЦСКА)

Константин Тюкавин («Динамо»)

Фабиан Бальбуэна («Динамо»)

Данил Глебов («Ростов»)

Максим Осипенко («Ростов»)

Иван Сергеев («Крылья Советов»)

Арсен Адамов («Ахмат»)

Гиорги Шелия («Ахмат»)

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:55
?
Сп62
Сп62
вчера в 19:16
У меня Обляков, Осипенко и Глебов.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:09
Чтобы претендовать на звание Джентльмен года надо быть идеальным во всём, даже в мелочах, особенно дисциплинированным на поле по отношению к соперникам. Понятно, что защитникам сложнее всего держать себя в рамках правил и тем не менее из всех перечисленных футболистов, как раз у Сантоса пять горчичников в двадцати шести матчах. Вратарям проще всего соблюдать дисциплину и свои жёлтые они чаще всего получают за затяжку, а это уже далеко не джентльменский поступок по отношению к сопернику это уже сознательное и умышленное нарушение и у Максименко таких два проступка в 24 матчах. Грешен в том же и вратарь Шелия. А вот у кого не было претензий у судей в этом списке, так это к Глебову, поэтому свой голос я отдал ростовскому полузащитнику. Только прошу не считать, что я отдал свой голос по причине землячества, в отличии от болельщиков с берегов Невы, проголосовавших за Сантоса, я руководствовался только статистикой.
Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 17:10
Плоховато у нас с джентльменами, если всерьёз
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:39
Полностью с Вами согласен и подписываюсь под каждой буквой!!!!!!! Даже нечего добавить- всё конкретно и по делу!!!!!!!
Capral
Capral
вчера в 16:36, ред.
Уважаемый Анатолий Кандауров!!!

Благодарю Вас за поправку, что конечно, существенно меняет дело. Я, к сожалению не видел этого эпизода, но всецело Вам доверяю. Поступок конечно не джентльменский и по футбольному безнравственный. Я не защищаю Максименко, но только, объективности ради, напомню, что похожий случай произошел с нашим Великим Л.И.Яшиным, в финале кубка страны, в игре с Вашим ЦСКА, за что, Прославленный вратарь и был удален с поля.

Я никаким образом не cравниваю этих двух людей, просто, как аналогия к Вашему комментарию. Еще раз- спасибо за поправку.
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:07, ред.
Точно, хочется подписаться под словами про то что перевелись джентльмены в нашем футболе. Когда увидел новость вообще не понял что она делает на футбольном сайте. Начал читать и параллельно ощущать какую то дикую оторванность понятия джентльмен от футболистов РПЛ в принципе. Не ощущается какого то джентльменского духа и кажется что это абсолютно инородное и чуждое РПЛ понятие. Чтобы быть джентльменом надо быть мужчиной для начала, а эти кадры у нас перевелись, остались в основном инфантильные мальчишки с фальшивым набором ценностей. Пока писал вспомнил про Георгия Джикию, он может быть и мог бы подойти на роль мужчины разве что. Был по истине мужской и джентельменский поступок в том сезоне когда он смело кинулся оказывать первую помошь Кади когда тот получил опасную травму.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:57
CapralCapral
Уважаемый. Виктор Семенович! Не готов с вами согласится по поводу Максименко. Напомню Вам, что эта награда дается по итогам сезона 23/24. А у Максименко был отвратительный эпизод, когда он во вратарской умышленно ударил ногой в пах лежащего соперника. Судья этого не видел. а ВАР не вмешался. Потом поднимался вопрос о красной постфактум на основании видеозаписи, но КДК не прореагировал. Но сотни болельщиков этот эпизод видели и оценили как положено. Возможно Вы об этом забыли, напомню Вам с извинениям. Не обижайтесь на старика, но советую еще раз почитать критерии для выбора Джентльмен года. Там все изложено.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
вчера в 15:41
А где в списке Алип?
h45f5ucs2nww
h45f5ucs2nww
вчера в 15:35
А где кучерявая истеричка лазурная Клава, вечно тянущая ручонки к судье в мольбе и возмущении?
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:11
Моё Почтение, Эдуард Григорьевич!!!
Да, мне тоже нравится Обляков- спокойный, скромный человек, вполне заслуживающий награду.

Вам, Уважаемый Эдуард Григорьевич- Здоровья и Долголетия!!!!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:08
Я тоже голосовал за Облякова.
Будь здрав Виктор Семёнович.
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:59
Он в номинации "дельфин года"
Capral
Capral
вчера в 14:58
А Сергеев при чем здесь? Сколько он сыграл, чтобы номинироваться? Парень он приятный, скромный, но сыграл мало. Я отдал свой голос за Облякова, но также, мне нравится спартаковец Максименко. Не понимаю, каким боком в списке Бальбуэна? Да и вообще, не очень понимаю значение и важность подобной награды. Настоящие Джентльмены давно перевелись в российском футболе. Много стало грубостей, конфликтов, да и, культура, чисто человеческая- на очень низком уровне, впрочем- как и футбольная...

Это когдато, были истинные Джентльмены- Кипиани, Чивадзе, Гаврилов, Черенков!!! А сейчас, так, одно название- соответственно уровню футбола и исполнителей...
3tpjtp9epvct
3tpjtp9epvct
вчера в 14:48
Еоечно этот игрок из Ростова,это Данило Глебов,интеллигент,обоятельный,красавец парень
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:29
А где Саша Соболев - он так по-джентельменски "перешагнул в стан" своих когда то ,непримиримых противников и теперь стойко сносит "кричалки" своих нынешних фанатов?)))
Гость
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