Стали известны кандидаты на премию «Джентльмен года-2024»

Стартовало голосование за премию «Джентльмен года-2024».
Она вручается с 1994 года. Голосование будет длиться до 20 октября. Оно пройдёт в два этапа: сначала проголосуют болельщики, после чего определится тройка лидеров. Из тройки авторитетное жюри конкурса выберет победителя. В жюри входят легенды российского футбола и известные журналисты из различных изданий.
«По правилам, футболист должен не получать красные карточки, с уважением относиться к партнёрам, зрителям и журналистам. Но главное, он должен быть явлением», — говорится на официальной странице награды.
В список кандидатов вошли:
Дуглас Сантос («Зенит»)
Андрей Мостовой («Зенит»)
Никита Кривцов («Краснодар»)
Илья Лантратов («Локомотив»)
Александр Сильянов («Локомотив»)
Александр Максименко («Спартак»)
Руслан Литвинов («Спартак»)
Игорь Дивеев (ЦСКА)
Иван Обляков (ЦСКА)
Константин Тюкавин («Динамо»)
Фабиан Бальбуэна («Динамо»)
Данил Глебов («Ростов»)
Максим Осипенко («Ростов»)
Иван Сергеев («Крылья Советов»)
Арсен Адамов («Ахмат»)
Гиорги Шелия («Ахмат»)
Это когдато, были истинные Джентльмены- Кипиани, Чивадзе, Гаврилов, Черенков!!! А сейчас, так, одно название- соответственно уровню футбола и исполнителей...
Это когдато, были истинные Джентльмены- Кипиани, Чивадзе, Гаврилов, Черенков!!! А сейчас, так, одно название- соответственно уровню футбола и исполнителей...
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!