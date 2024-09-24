Marca: «Винисиус уже знает, что выиграет „Золотой мяч-2024“»

1727178068

вчера, 14:41

По информации источника, нападающий «Реала» уже знает, что станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.

Церемония пройдёт 28 октября в парижском театре Шатле.

Сообщается. что бренд спортивной одежды Nike, с которым сотрудничает бразилец, планирует вновь открыть свой магазин на Гран-Виа в Мадриде всего через два дня после церемонии.