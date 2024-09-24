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Marca: «Винисиус уже знает, что выиграет „Золотой мяч-2024“»

вчера, 14:41

По информации источника, нападающий «Реала» Винисиус Жуниор уже знает, что станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.

Церемония пройдёт 28 октября в парижском театре Шатле.

Сообщается. что бренд спортивной одежды Nike, с которым сотрудничает бразилец, планирует вновь открыть свой магазин на Гран-Виа в Мадриде всего через два дня после церемонии.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:08
Как по мне Родри должен был получить мяч , что Веня показал на Кубке Америки ? Да ничего провалился
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:40
Прочти второй абзац, где я сказал, что он главный претендент только из-за 4-х матчей плей-офф ЛЧ. А так он провел средний сезон и статистика один из факторов, которая это подтверждает.

Не преувеличивай значение Винисиуса. Вне Реала видно, что он за игрок. А в Реале тащить не сложно. До него тащил Бензема, а еще раньше Роналду. А после Реала чего они добились? Не было бы Винисиуса, его заменил бы любой другой игрок.

Хочешь доказать, что я неправ, покажи статистику, где Винисиус был бы лидером по обводкам, передачам, созданным моментам и т. д. В общем, любое доказательство, что он был ключевым игроком.
Incredulous
Incredulous ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 18:23
ЗМ - это не Золотая Бутса, где победитель определяется по голой статистике. Здесь учитывается много факторов, а не только то, сколько забил и отдал голевых передач. Много ли забил Модрич, когда получал свой ЗМ в 2018? Или Зидан в 1998? Или Беккенбауэр в 1972 и 1976? Или пойдём ещё дальше, и подсчитаем сколько забил и отдал голевых передач Лев Яшин? Или может все они тоже не заслужил ЗМ?
Брулин
Брулин
вчера в 17:51
Полностью заслужил. Как и остальные номинанты.
Дело в том что номинироваться, это уже часть победы. Остальное предпочтения выбирающих)
gsjtd3akcx2g
gsjtd3akcx2g
вчера в 17:26
Лучше совсем убрать этот трофей,чем давать таким игрокам
Toro
Toro
вчера в 17:22
Разве он его заслужил?
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:16
Лишь бы опять не Месси !))
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 17:05
Ну может и не доятгивает Вини, но, кто если не он? Белингем провалил концовку сезона! Родри? Ну спорно тоже, в заслугах сб испании более влиятельным был Ямаль. Точно пулучит кто то из Мадрида!
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:48
В своё время о том, что получит ЗМ знал Рибери... Даже рассказал о комнате в своей квартире, где будет его хранить. Золотой Мяч Франк не получил.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 16:32
Мбаппе тоже должен присутствовать в Шатле.. Заодно Хелаифи передаст ему 55 лямов "долга".. Прям на на сцене.. 🤭🤣
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:18
Абсолютно незаслуженная награда. Просто черный расизм в тренде. А винисиус икона этого движения
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:12
Хотя Винисиус демонстрирует отличную игру, мне интересно, насколько это действительно заслуженная награда. Футбол — это командная игра, и иногда индивидуальные награды могут быть спорными. Но если он действительно получит «Золотой мяч», это станет значимым шагом в его карьере.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 15:52
Не Винисиус стал уровня ЗМ, а ЗМ стал уровня Винисиуса. Самый слабый обладатель ЗМ за многие годы. Как так вышло, что игрок со средней статистикой за сезон (26+13) стал обладателем ЗМ? Пиар, пиар и еще раз пиар. Почему со средней статистикой? Для сравнения: Хоселу, который толком не играл, имеет 20+5 за сезон. К тому же, в придачу к трофеям с Реалом, он чемпион Европы.

Помню, как хейтили Месси в прошлом году и говорили, что не стоит давать ЗМ за 7 матчей. Что у Винисиуса? Гол Лейпцигу в 1/8, 2 голевых в матче с МС, дубль в матче с Баварией и гол в финале. Итого: 4+2 в 4-х матчах плей-офф ЛЧ. Без этих 4-х матчей он даже в тройке не был бы.
k5ev3buju4tk
k5ev3buju4tk
вчера в 15:36
Что-то за последние годы вся эта вечно мутная и нездоровая возня с золотыми мячишками сильно поднадоела
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:34
Ничего пока не ясно, это просто реклама. Но все же Вини выиграет, Кросс, Беллингем и Родри выдали сумасшедший сезон, примерно одинаково сыграли, Вини сыграл чуть сильнее, потому как, в каждом важном матче, он или забил, или отдал ГП, обострял очень сильно, по созданным моментам, и обострению игры 1 игрок в Мире, сыграл ярко, красиво, как подобает настоящему лидеру. Он не в одном топ матче не провалился, хотя очень часто топ игроки просто набивают статистику против слабых команд, а с топами их почти не видно. У Вини все одинаково, он даже против топов 2 раза сильнее играет. Заслужил!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:25
Хитрый рекламный трюк от "Найк".
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:05
Ну вся интрига закончилась не успев начаться.
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