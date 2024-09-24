Marca: «Винисиус уже знает, что выиграет „Золотой мяч-2024“»

По информации источника, нападающий «Реала» Винисиус Жуниор уже знает, что станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.
Церемония пройдёт 28 октября в парижском театре Шатле.
Сообщается. что бренд спортивной одежды Nike, с которым сотрудничает бразилец, планирует вновь открыть свой магазин на Гран-Виа в Мадриде всего через два дня после церемонии.
Помню, как хейтили Месси в прошлом году и говорили, что не стоит давать ЗМ за 7 матчей. Что у Винисиуса? Гол Лейпцигу в 1/8, 2 голевых в матче с МС, дубль в матче с Баварией и гол в финале. Итого: 4+2 в 4-х матчах плей-офф ЛЧ. Без этих 4-х матчей он даже в тройке не был бы.
Помню, как хейтили Месси в прошлом году и говорили, что не стоит давать ЗМ за 7 матчей. Что у Винисиуса? Гол Лейпцигу в 1/8, 2 голевых в матче с МС, дубль в матче с Баварией и гол в финале. Итого: 4+2 в 4-х матчах плей-офф ЛЧ. Без этих 4-х матчей он даже в тройке не был бы.
Не преувеличивай значение Винисиуса. Вне Реала видно, что он за игрок. А в Реале тащить не сложно. До него тащил Бензема, а еще раньше Роналду. А после Реала чего они добились? Не было бы Винисиуса, его заменил бы любой другой игрок.
Хочешь доказать, что я неправ, покажи статистику, где Винисиус был бы лидером по обводкам, передачам, созданным моментам и т. д. В общем, любое доказательство, что он был ключевым игроком.
Не преувеличивай значение Винисиуса. Вне Реала видно, что он за игрок. А в Реале тащить не сложно. До него тащил Бензема, а еще раньше Роналду. А после Реала чего они добились? Не было бы Винисиуса, его заменил бы любой другой игрок.
Хочешь доказать, что я неправ, покажи статистику, где Винисиус был бы лидером по обводкам, передачам, созданным моментам и т. д. В общем, любое доказательство, что он был ключевым игроком.