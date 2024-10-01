Ла Лига назвала лучшего тренера сентября

Рулевой «Атлетика» Эрнесто Вальверде признан лучшим тренером Ла Лиги в сентябре.
Под руководством специалиста команда из Бильбао провела 4 матча в прошлом месяце, одержала три победы (над «Лас-Пальмасом», «Леганесом» и «Сельтой») и один раз сыграла вничью (с «Севильей»). После 8 туров клуб занимает 5-е место с 14 очками.
Вальверде обошёл в финальном голосовании Ханса-Дитера Флика («Барселона») и Карло Анчелотти («Реал», Мадрид).
кстати, это при Вальверде Барса установила рекорд из 43 матчей без поражений.
кстати, это при Вальверде Барса установила рекорд из 43 матчей без поражений.