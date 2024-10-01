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Ла Лига назвала лучшего тренера сентября

вчера, 13:56

Рулевой «Атлетика» Эрнесто Вальверде признан лучшим тренером Ла Лиги в сентябре.

Под руководством специалиста команда из Бильбао провела 4 матча в прошлом месяце, одержала три победы (над «Лас-Пальмасом», «Леганесом» и «Сельтой») и один раз сыграла вничью (с «Севильей»). После 8 туров клуб занимает 5-е место с 14 очками.

Вальверде обошёл в финальном голосовании Ханса-Дитера Флика («Барселона») и Карло Анчелотти («Реал», Мадрид).

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Athletic Club de Bilbao (раскрыть)
вчера в 19:19
Все так думали до игры с Осасуной.
lotsman
lotsman
вчера в 15:13
Правильное решение, хотя я склонен был к Флику.
амурец
амурец
вчера в 15:06
Вообщем то справедливо
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:15
Вальверде заслужил.
кстати, это при Вальверде Барса установила рекорд из 43 матчей без поражений.
STVA 1
STVA 1 ответ Athletic Club de Bilbao (раскрыть)
вчера в 14:09
Мне тоже так казалось! Значит не срослось у Флика!
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 14:01
Неожиданно, думал будет Флик!
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