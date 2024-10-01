Ла Лига назвала лучшего тренера сентября

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вчера, 13:56

Рулевой «Атлетика» признан лучшим тренером Ла Лиги в сентябре.

Под руководством специалиста команда из Бильбао провела 4 матча в прошлом месяце, одержала три победы (над «Лас-Пальмасом», «Леганесом» и «Сельтой») и один раз сыграла вничью (с «Севильей»). После 8 туров клуб занимает 5-е место с 14 очками.

Вальверде обошёл в финальном голосовании Ханса-Дитера Флика («Барселона») и Карло Анчелотти («Реал», Мадрид).