«Интер Майами» досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС

«Коламбус Крю» уступил клубу «Интер Майами» в 46-м туре МЛС (2:3).
У гостей дубль оформил Лионель Месси, забивший на 45-й и 45+5-й минуте. Диего Мартин Росси на 46-й отыграл один из мячей, но Луис Суарес на 48-й вернул разрыв в счете. У хозяев поля на 61-й пенальти реализовал Кучо. На 63-й «Крю» остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален Руди Камачо. На 84-й Кучо не забил «с точки».
«Коламбус Крю» идет на 2-м месте (57 очков), «Интер Майами» досрочно выиграл регулярный чемпионат, завоевав Supporters’ Shield (68 баллов).
Но он перестал быть футболистом, сейчас он играет в соккер. В МЛС можно пешком ходить по полю, даже в Саудовской Аравии сложнее. Я не намекаю на Роналду, просто к слову пришлось. А противостояние Криштиану против Лионеля давно закончилось. Нынче каждый из них решает свои задачи. Они слишком разные, в смысле, их задачи на остаток карьеры.
Но он перестал быть футболистом, сейчас он играет в соккер. В МЛС можно пешком ходить по полю, даже в Саудовской Аравии сложнее. Я не намекаю на Роналду, просто к слову пришлось. А противостояние Криштиану против Лионеля давно закончилось. Нынче каждый из них решает свои задачи. Они слишком разные, в смысле, их задачи на остаток карьеры.