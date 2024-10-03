«Интер Майами» досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС

1727932618

вчера, 08:16

«Коламбус Крю» уступил клубу «Интер Майами» в 46-м туре МЛС (2:3).

У гостей дубль оформил Лионель Месси, забивший на 45-й и 45+5-й минуте. Диего Мартин Росси на 46-й отыграл один из мячей, но Луис Суарес на 48-й вернул разрыв в счете. У хозяев поля на 61-й пенальти реализовал Кучо. На 63-й «Крю» остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален Руди Камачо. На 84-й Кучо не забил «с точки».

«Коламбус Крю» идет на 2-м месте (57 очков), «Интер Майами» досрочно выиграл регулярный чемпионат, завоевав Supporters’ Shield (68 баллов).