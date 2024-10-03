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«Интер Майами» досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС

вчера, 08:16
Коламбус КрюЛоготип футбольный клуб Коламбус Крю2 : 3Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Коламбус Крю» уступил клубу «Интер Майами» в 46-м туре МЛС (2:3).

У гостей дубль оформил Лионель Месси, забивший на 45-й и 45+5-й минуте. Диего Мартин Росси на 46-й отыграл один из мячей, но Луис Суарес на 48-й вернул разрыв в счете. У хозяев поля на 61-й пенальти реализовал Кучо. На 63-й «Крю» остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален Руди Камачо. На 84-й Кучо не забил «с точки».

«Коламбус Крю» идет на 2-м месте (57 очков), «Интер Майами» досрочно выиграл регулярный чемпионат, завоевав Supporters’ Shield (68 баллов).

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Перевод с espn.com Фото: Сайт goal.com
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:01, ред.
Смотрел. По - моему, футболисты "Интера" больше рады тому, что в их составе играет Месси, чем непосредственно чемпионству. Сверхположительные эмоции, радостные лица, все бегут к нему, чтобы поздравить; не к тренеру и трибунам, а к нему. ВСЕ - и болельщики, и игроки рады аргентинцу.
Уверен, что его присутствие вдохновляет ребят на подвиги. Пусть небольшие, всего лишь в футболе, но подвиги. Уверен также, что после его ухода "Интер" превратится в середняка чемпионата. И в этом ничего удивительного не будет.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 13:54
Обыграть Интеру без защиты победителя МЛС на его поле, прессингующего весь матч - дорогого стоит.. Но у Интера есть Месси и Ко, есть свой местный "Мартинес" в воротах - отсюда и титул.. Поздравляем!.. 👍👏🏆
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 11:19
Многим тесно, что Месси делает такую разницу.
Футбола в Америке нет, а в Аравии откуда футбол?
И почему же МЛС выше в рейтинге не задавали они себе вопрос.
Месси всегда делал разницу на поле пешком, при Гвардиоле ходил пешком и громил одной левой, и до сих пор это делает.
ssspartak
ssspartak ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:15
Противостояние Месси и Роналду действительно закончилось и не вчера, а еще гораздо раньше. Но вот увидите, дай бог им здоровья, их и в 60 лет будут сравнивать!
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 10:11
ЗМов много не бывает))))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:50
До прихода Месси Интер был на последнем месте, а с Месси стал чемпионом. Лео делает разницу!
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 09:23
Из аутсайдеров в чемпионы. Эффект Месси.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:17
Да, гном по прежнему забивает...
Но он перестал быть футболистом, сейчас он играет в соккер. В МЛС можно пешком ходить по полю, даже в Саудовской Аравии сложнее. Я не намекаю на Роналду, просто к слову пришлось. А противостояние Криштиану против Лионеля давно закончилось. Нынче каждый из них решает свои задачи. Они слишком разные, в смысле, их задачи на остаток карьеры.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:13
Два много а вот одного хватит)))
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:10
Драматичный финал. Не забитый пеналь подшатнул видимо. Не смогли дожать в большинстве
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 08:51
И убедительный реванш за проигрыш в кубке лиги
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:50
Ментальный победитель. Клуб с 29 места и без трофей за всю свою историю за какой то один год стал чемпионом регулярки и обладателем 2 кубков.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 08:44
Майами обыграл действующего чемпиона МЛС и победителя Кубка лиг на его же поле. Это сильно. В матче было всё: гол со штрафного, 2 пенальти, удаление.

Месси шикарен. Забил 66-й гол со штрафного, сравнялся с Роналдиньо. Выиграл 40-й клубный трофей и 46-й трофей в целом.

Если Майами выиграет Кубок МЛС, сыграет на Клубном ЧМ летом.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:42
Парочку ЗМ заверните!)
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 08:39
Остаётся только поздравить с таким успехом!
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:35
Оригинально - Месси - 2 гола "в раздевалку"...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:34
Особенно приятно, что выиграли у прямых конкурентов...
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