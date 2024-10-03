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ФИФА создала дополнительное трансферное окно в связи с Клубным ЧМ

вчера, 19:28

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил регламент Клубного чемпионата мира 2025 года.

У ассоциаций-членов, клубы которых примут участие в предстоящем турнире, появится возможность открыть дополнительное трансферное окно в период с 1 по 10 июня 2025 года. Решение об этом остаётся на усмотрение каждой ассоциации-члена ФИФА.

Поскольку контракты некоторых игроков истекают по ходу соревнования, клубы-участники могут заменить футболистов в период с 27 июня по 3 июля 2025 года в пределах установленного лимита и в соответствии с конкретными ограничениями, включая тот факт, что в это время для клуба должно быть открыто стандартное окно регистрации.

Клубный чемпионат мира-2025 пройдёт с 15 июня по 13 июля в США. В нём впервые выступят 32 клуба.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:02
Чего ФИФА только не придумает ради прибыли... Это окно готовы оставить хоть всегда открытым.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:46
Сделали б уж лучше с 1 июня для всех европейских клубов, как раз все ведущие чемпионаты завершаются к тому времени...так у клубов будет больше времени не только на комплектование состава, но и на то, чтобы наигрывать приобретенных игроков
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:58
Одного дополнительного трансферного окна может и не хватить , есть резон подумать ещё о паре "форточек"...)
u935yrv6cmms
u935yrv6cmms
вчера в 19:34
Сами правила устанавливают,и сами их обходят
Гость
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