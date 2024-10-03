ФИФА создала дополнительное трансферное окно в связи с Клубным ЧМ

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил регламент Клубного чемпионата мира 2025 года.
У ассоциаций-членов, клубы которых примут участие в предстоящем турнире, появится возможность открыть дополнительное трансферное окно в период с 1 по 10 июня 2025 года. Решение об этом остаётся на усмотрение каждой ассоциации-члена ФИФА.
Поскольку контракты некоторых игроков истекают по ходу соревнования, клубы-участники могут заменить футболистов в период с 27 июня по 3 июля 2025 года в пределах установленного лимита и в соответствии с конкретными ограничениями, включая тот факт, что в это время для клуба должно быть открыто стандартное окно регистрации.
Клубный чемпионат мира-2025 пройдёт с 15 июня по 13 июля в США. В нём впервые выступят 32 клуба.