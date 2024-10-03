ФИФА создала дополнительное трансферное окно в связи с Клубным ЧМ

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вчера, 19:28

Совет Международной федерации футбола ( ФИФА ) одобрил регламент Клубного чемпионата мира 2025 года.

У ассоциаций-членов, клубы которых примут участие в предстоящем турнире, появится возможность открыть дополнительное трансферное окно в период с 1 по 10 июня 2025 года. Решение об этом остаётся на усмотрение каждой ассоциации-члена ФИФА .

Поскольку контракты некоторых игроков истекают по ходу соревнования, клубы-участники могут заменить футболистов в период с 27 июня по 3 июля 2025 года в пределах установленного лимита и в соответствии с конкретными ограничениями, включая тот факт, что в это время для клуба должно быть открыто стандартное окно регистрации.