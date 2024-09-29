Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыКлубный чемпионат мира 2025

«Начнётся новая эра» — Инфантино о клубном чемпионате мира

вчера, 14:17

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о проведении клубного чемпионата мира-2025:

Футбол – самый популярный вид спорта в мире, и в 2025 году начнется новая эра клубного футбола, когда ФИФА проведет самое масштабное, самое инклюзивное и глобальное клубное соревнование здесь, в США.

Клубный чемпионат мира ФИФА 2025 года примут 12 стадионов, на которых игроками из 32 лучших клубов мира будет написана новая глава в мировой истории футбола.

Этот новый турнир ФИФА – единственный реальный пример настоящей солидарности и инклюзивности в мировом клубном футболе, позволяющий лучшим клубам из Африки, Азии, Центральной и Северной Америки и Океании играть с сильнейшими клубами Европы и Южной Америки. Это будет невероятный чемпионат мира, который окажет огромное влияние на рост клубного футбола и талантов во всем мире.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Александр Медведев оценил новый формат проведения Лиги чемпионов
23 сентября
Платини предложил играть в футбол 10 на 10
20 сентября
АПЛ упростила трактовки игры рукой
16 августа
ОфициальноIFAB и ФИФА выпустили рекомендации по общению арбитров и капитанов команд
24 июля
«Крылья Советов» записали промо к новому сезону в стиле культовой игры 90-х
16 июля Видео
ФНЛ опробует формат проведения матчей без участия болбоев
12 июля
Сортировать
Все комментарии
1580556558
1580556558
вчера в 23:11
На 90 процентов уверен, что КЧМ будет помойка похуже Евро 2024, есть ощущение, что европейские топ клубы будут сливать этот турнир, а может не только европейские. Футбольные чинуши активно боролись против суперлиги и тут же создали свой вариант, только краткосрочный. Качество футбола и так упало, количество травм возросло, игроки на матчах сборных уже буквально ползают по полю, но чинушам всё мало.
687m5kwqcz23
687m5kwqcz23
вчера в 19:08
Начнётся новая эра-когда уберут коррупционера Инфантино!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:00
alexamit
alexamit
вчера в 17:14, ред.
Очередной идиотизм от чинуш от футбола.А вы о футболистах подумали?Им ведь тоже отдыхать надо!Даже у гладиаторов в Древнем Риме было меньше выступлений,чем игр в футболе в настоящее время.Футболисты-рабы 21 века!
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:17
В США футбол не развит
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:46
Чем то эта речь невольно напоминает знаменитый спич Остапа в Нью-Васюках...)
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:41
Удивительно видеть, как ФИФА хочет развивать клубный футбол на международном уровне. Клубный чемпионат мира 2025 года, кажется, действительно изменит правила игры. Возможность для команд из разных континентов встретиться на одном турнире — это именно то, что нужно для глобализации футбола. Надеюсь, что этот турнир будет не только зрелищным, но и поможет развивать таланты в регионах, где футбол только начинает набирать популярность. Это будет отличная возможность для болельщиков увидеть неожиданные результаты и новые звездные имена.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:29
Денежный пузырь продолжает надуваться... Это сколько же можно ради денег спланировать игр? Чем-то придётся жертвовать. Сначала национальные Кубки будут играть вторым составом, потом третьим. А затем их вообще отменят. А что станет с национальными чемпионатами?
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:27
Больше игр и соответственно больше травм....
4qa4wkhg9535
4qa4wkhg9535
вчера в 14:23
Как все уже устали от этих ваших новых эр!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 