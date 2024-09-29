«Начнётся новая эра» — Инфантино о клубном чемпионате мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о проведении клубного чемпионата мира-2025:
Футбол – самый популярный вид спорта в мире, и в 2025 году начнется новая эра клубного футбола, когда ФИФА проведет самое масштабное, самое инклюзивное и глобальное клубное соревнование здесь, в США.
Клубный чемпионат мира ФИФА 2025 года примут 12 стадионов, на которых игроками из 32 лучших клубов мира будет написана новая глава в мировой истории футбола.
Этот новый турнир ФИФА – единственный реальный пример настоящей солидарности и инклюзивности в мировом клубном футболе, позволяющий лучшим клубам из Африки, Азии, Центральной и Северной Америки и Океании играть с сильнейшими клубами Европы и Южной Америки. Это будет невероятный чемпионат мира, который окажет огромное влияние на рост клубного футбола и талантов во всем мире.