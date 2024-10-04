Кержаков рассказал, готов ли он вернуться к тренерской работе в России

Российский специалист Александр Кержаков рассказал, что готов рассмотреть предложения из России.
Конечно, моё возвращение к работе в России возможно. Если будет интересное предложение, то я с удовольствием его рассмотрю. Есть ли в планах постажироваться в иностранном клубе, как в «Севилье»? Всё будет зависеть от моей занятости и возможностей. Если будет получаться, то обязательно.
3 сентября текущего года Кержаков покинул «Кайрат». Под руководством 41-летнего специалиста казахстанский клуб провёл 12 матчей (6 побед, 3 ничьих и 3 поражения).
Ранее Кержаков сообщил, что отказался возглавить один из европейских клубов.