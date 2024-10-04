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Кержаков рассказал, готов ли он вернуться к тренерской работе в России

вчера, 10:02

Российский специалист Александр Кержаков рассказал, что готов рассмотреть предложения из России.

Конечно, моё возвращение к работе в России возможно. Если будет интересное предложение, то я с удовольствием его рассмотрю. Есть ли в планах постажироваться в иностранном клубе, как в «Севилье»? Всё будет зависеть от моей занятости и возможностей. Если будет получаться, то обязательно.

3 сентября текущего года Кержаков покинул «Кайрат». Под руководством 41-летнего специалиста казахстанский клуб провёл 12 матчей (6 побед, 3 ничьих и 3 поражения).

Ранее Кержаков сообщил, что отказался возглавить один из европейских клубов.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 13:06
"....зависеть от моей занятости..." - какая занятость у безработного, бездарного (тренера) нарцисса? балаболка...
rnz69jat7wr5
rnz69jat7wr5
вчера в 20:46
И кому нужен этот "испуганный патриот" ?
рсфср
рсфср
вчера в 18:03
продолжай искать нефть в воронежской области.
yydf39egaj5k
yydf39egaj5k
вчера в 11:16
Не его работа быть тренером ,здесь у него успехов не будет,кроме второсортных клубов,хоть в россии, хоть за бугром
shlomo
shlomo
вчера в 11:09
Пока что он не востребован... нужно занимать очередь, много безработных.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:27
Может поработать и в России,футбольных клубов полно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:18
У Кержакова, по моему, начало сносить крышу от собственной значимости. Он считает себя топовым тренером. Это называется звёздная болезнь. Теперь ему подавай топ-клуб. Да Александр просто любуется собой. Интересно, а какому европейскому клубу Кержаков отказал?
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 10:12
А почему бы и нет. Футбол он знает, стажировку прошёл, может не плохо получиться и в России.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:06
Он ждёт, когда уволят Семака...
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:05
А готовы видеть этого нытика в России?
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