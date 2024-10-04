Кержаков рассказал, готов ли он вернуться к тренерской работе в России

Российский специалист рассказал, что готов рассмотреть предложения из России.

Конечно, моё возвращение к работе в России возможно. Если будет интересное предложение, то я с удовольствием его рассмотрю. Есть ли в планах постажироваться в иностранном клубе, как в «Севилье»? Всё будет зависеть от моей занятости и возможностей. Если будет получаться, то обязательно.