Бывший тренер «Спартака» вернётся в РПЛ. Задача – спасти от вылета необузданную команду

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вчера, 18:30

В «Оренбурге» устали проигрывать.

Деограсия скатился после победы над «Спартаком»

«Оренбург» круто начал сезон. Забрали три очка в первом матче Станковича в РПЛ . Выиграли 2:0, правильно работали вторым номером. Тот успех Деограсии позже использовали другие соперники «Спартака». Отдавали мяч, создавали моменты, проходили центр поля забросами за шиворот защитникам «красно-белых». Но написать учебник для других и быть классным практикующим тренером – разные задачи. Деограсия не был популярным наставником в Испании. Работал в экзотических для футбола странах, вроде Таиланда и Омана. В белорусском футболе трудился в академиях, в «Оренбург» его пригласили для работы с молодыми игроками.

Деограсия неожиданно стал главным в первой команде. Поскольку в составе многие знают испанский язык, то Давид задержался. Но «Оренбург» не играл круто в прошлом сезоне. Вратарь тащил, но оборона привозила. Запомнились оголтелой атакой и непоследовательностью. Сумели обойти «Пари НН» и «Урал» в борьбе за прямую путевку в новый сезон, но разница в один пункт. Забавно, что балл выиграли в поединке со «Спартаком». Научились играть с одним московским клубом, но не нашли правильный подход к девяти другим соперникам. У «Оренбурга» 1 победа, 4 мировых и 5 поражений в РПЛ . Также есть неудачи в Кубке страны, уступили «Локомотиву».

Уволили испанца, но могут пригласить человека из «Спартака». Слишкович возглавил «красно-белых» после отставки Абаскаля весной. Не сумел вывести команду в финал Кубка, но боснийца запомнили. Владимир не остался в штабе Станковича, хотя таким был изначальный план. Видать, надеялся получить пост главного тренера в одном из клубов РПЛ . В «Оренбурге» готовы доверить судьбу команды человеку, с которым связано прямое спасение весной? Именно Слишкович не заставил подопечных обыграть «Оренбург» в последнем туре, посчитав сезон законченным до тридцатого тура. Наведет ли Слишкович порядок, если у Деограсии не получилось?

«Оренбург» напоминает младшего брата «Динамо»

Философию команды формировали Федотов – бывший тренер ЦСКА , и Личка – чех работает с «Динамо». У Марцела «Оренбург» действовал остро и нагло, но все знали, что тренер не сумел поставить середняку игру в защите. Оборона у «Динамо» тоже остается ключевой проблемой, пропускают слишком глупо и очень часто. «Оренбург» похож на младшего брата столичного клуба по подходу. В этом сезоне у них хватало тяжелых для просмотра матчей с яркими отрезками в атаке. Прямо как у «Динамо». Атакующий потенциал есть даже у защитников «Оренбурга», вроде Переса – снова параллель с москвичами.

Но у «Динамо» полно денег. Исправят недочеты, а зимой могут усилить состав, если разочарует форма отдельных игроков. У «Оренбурга» бюджет скромнее. Один из лидеров команды – аргентинец Лукас Вера, хотел попасть в «Локомотив». Но трансфер сорвался, плеймейкера отдали за 1 миллион евро в «Химки». К сожалению, аргентинцам тяжело найти надежную мотивацию, чтобы остались в «Оренбурге». Независимо от результатов сезона, многие заметные футболисты могут уйти следующим летом. В заявке сейчас 11 человек с контрактами до следующего лета. Причем там не только арендованные и запасные исполнители.

Центральный защитник Матиас Перес может зимой вести переговоры с новым клубом, а летом уйдет свободным агентом. У Флорентина сложная травма и короткий контракт. Если в Москве можно найти мотивацию деньгами и бытом, то в Оренбурге не так интересно женам и подругам молодых иностранцев. Хотя состав у середняка неплохой, если научиться играть против низкого блока. Молодой голкипер Москвичев – воспитанник «Зенита», разыгрался в аренде, умеет отразить пенальти. Также можно выделить иранца Горбани. У него есть проблемы при работе без мяча, но с таким исполнителем грех опускаться на дно в РПЛ .

Спортивные менеджеры не выбрали стратегию клуба

Строгий Деограсия должен был закрыть проект Лички, сделав «Оренбург» аккуратной командой? Если так, то у него не получилось. Состав нормальный, но есть вопрос к тем, кто выбирает стратегию. Один из главных скандалов сезона – выступление спортивного директора «Оренбурга» после матча с «Ростовом». Дмитрий Андреев оскорблял арбитров, после чего извинялся. Также досталось сотрудникам «Ростова». Понятно, что хорошим управленцем может быть человек, который через слово матерится. Но вряд ли такой подход обеспечит прорыв результатов. Коллеги господина Андреева из других клубов РПЛ умеют быть корректнее.

«Оренбургу» везет, что в этом сезоне есть команды слабее. У середняка в прошлом случались удачные отрезки, когда шла атакующая игра. Но Деограсия не смог выстроить стабильный футбольный рисунок. У «Оренбурга» всплески сменяются провалами, когда проседает опорная зона и огорчают все защитники. Держались только голкиперы Сысуев и Москвичев. Но результаты клуба говорят сами за себя. После победы над «Спартаком» у Деограсии 14 матчей без побед. В этой серии десять поражений. На выходных они сыграют с «Зенитом». Затем длинная пауза на игры сборных, после чего новому тренеру нужны ключевые победы.

Календарь нормальный. «Оренбург» встретит «Крылья Советов», где тоже хромает игра в обороне и говорят о смене тренера Осинькина. «Динамо» из Махачкалы и «Акрон» – соперники, которых надо обыгрывать, если хотите в середину таблицы. «Оренбург» в опасной близости от последнего места. Как показали вылеты «Динамо», «Рубина» и «Сочи», даже команды с опытом еврокубков легко могут зайти в черную полосу и оказаться в хвосте. «Оренбургу» нельзя повторять ошибки «Сочи». Ведь есть разница. У южан богатый владелец. А у «Оренбурга» спонсор может отвернуться, если окажутся в низшей лиге. Этого нельзя допускать.