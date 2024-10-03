Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Каррера не против стать главным тренером «Оренбурга»

вчера, 17:26

Экс-главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос источника, принял ли бы он предложение возглавить «Оренбург».

В четверг, 3 октября, южноуральский клуб отправил в отставку испанского специалиста Давида Деограсию.

Да. Я бы поговорил с этим клубом, чтобы понять ситуацию и цели, которые они ставят.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе к Слишковичу
Вчера, 13:57
Стали известны условия, которые «Оренбург» предложил Слишковичу
Вчера, 12:36
Бывший тренер «Спартака» близок к назначению в «Оренбург»
Вчера, 12:19
Сёмин: «Артисты иногда заканчивают карьеры, но потом их возобновляют»
29 сентября
Тренер Первой лиги отказался возглавить «Пари НН»
27 сентября
В «Крыльях Советов» отреагировали на слухи о возможной отставке Осинькина
25 сентября
Сортировать
Все комментарии
xajaks
xajaks
вчера в 22:12
В Оренбурге наверное против
ABir
ABir
вчера в 22:07
Не факт, что получится, но попробовать стоит.
Georgud
Georgud
вчера в 19:48
Разве в Оренбурге намечается чей-то юбилей?
dm98nydbskak
dm98nydbskak
вчера в 19:47
Карера в Европе всем показал какой он физрук.
Andy Rush
Andy Rush ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:43
у оренбурга есть один мешочек с сольдо для него...... не удивлюсь
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:57, ред.
В его комментарии Карреры прослушивается явный посыл руководителям оренбургского клуба о согласии на любое предложение для сотрудничества, как говорится мяч теперь на стороне уральцев. Ждём сообщение о согласии или опровержении данного предложения. Ведь наверняка, отправляя в отставку Деограсию у них уже есть на примете кандидат на замещение вакантной должности.
Болейте за своих, а не против чужих!
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:44
Каррера — это человек, который уже доказал свою способность добиваться успеха в России. Я бы с радостью увидел его в Оренбурге. У него есть опыт работы в РПЛ и понимание особенностей российского футбола. Если он согласится, это может стать настоящим толчком для команды. Важно, чтобы у тренера была поддержка клуба, и он мог строить свою команду с учетом текущих реалий.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:23
Иностранные чайки начали летать... Добычу учуяли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:09
Вопрос в том, нужен ли он Оренбургу? Чемпионство в юбилейный год ни о чём не говорит. Там и Мостовой стал бы чемпионом...
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:36
Как в России то понравилось... тепло, светло, денег дают...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:36
Везде оказался ненужным, готов на всё.
Цели Оренбурга?
А какая ему разница, лишь бы платили.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 