Каррера не против стать главным тренером «Оренбурга»

Экс-главный тренер московского «Спартака» ответил на вопрос источника, принял ли бы он предложение возглавить «Оренбург».

В четверг, 3 октября, южноуральский клуб отправил в отставку испанского специалиста Давида Деограсию.

Да. Я бы поговорил с этим клубом, чтобы понять ситуацию и цели, которые они ставят.