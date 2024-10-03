Каррера не против стать главным тренером «Оренбурга»

Экс-главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос источника, принял ли бы он предложение возглавить «Оренбург».
В четверг, 3 октября, южноуральский клуб отправил в отставку испанского специалиста Давида Деограсию.
Да. Я бы поговорил с этим клубом, чтобы понять ситуацию и цели, которые они ставят.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Цели Оренбурга?
А какая ему разница, лишь бы платили.
Цели Оренбурга?
А какая ему разница, лишь бы платили.