«Ювентус» вдесятером обыграл «Лейпциг» в Лиге чемпионов

«Лейпциг» проиграл «Ювентусу» (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
На 30-й минуте нападающий Беньямин Шешко вывел «Лейпциг» вперёд. На 50-й минуте Душан Влахович сравнял счёт. На 59-й минуте вратарь «Ювентуса» Микеле Ди Грегорио получил красную карточку. На 65-й минуте Шешко реализовал пенальти, оформив дубль. На 68-й минуте Влахович снова сравнял счёт, также оформив дубль. На 83-й минуте Франсишку Консейсау принёс «Ювентусу» победу.
В следующем матче Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет против «Штутгарта», а «Лейпциг» встретится с «Ливерпулем».
Ну и пенальти с этого же штрафного просто за то, что игрок прикрыл лицо от удара рукой. Ну это вообще комедия какая-то. Ювентус сегодня осознанно хотели потопить, но команда просто героически отыгралась
Ещё и 9 минут добавили, но все равно выстояли. Влахович и Консейсао в атаке и Калюлю с Гатти в защите просто феноменальный матч выдали! Браво, апплодирую команде стоя!
Ну и пенальти с этого же штрафного просто за то, что игрок прикрыл лицо от удара рукой. Ну это вообще комедия какая-то. Ювентус сегодня осознанно хотели потопить, но команда просто героически отыгралась
Ещё и 9 минут добавили, но все равно выстояли. Влахович и Консейсао в атаке и Калюлю с Гатти в защите просто феноменальный матч выдали! Браво, апплодирую команде стоя!