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«Ювентус» вдесятером обыграл «Лейпциг» в Лиге чемпионов

сегодня, 00:09
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«Лейпциг» проиграл «Ювентусу» (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 30-й минуте нападающий Беньямин Шешко вывел «Лейпциг» вперёд. На 50-й минуте Душан Влахович сравнял счёт. На 59-й минуте вратарь «Ювентуса» Микеле Ди Грегорио получил красную карточку. На 65-й минуте Шешко реализовал пенальти, оформив дубль. На 68-й минуте Влахович снова сравнял счёт, также оформив дубль. На 83-й минуте Франсишку Консейсау принёс «Ювентусу» победу.

В следующем матче Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет против «Штутгарта», а «Лейпциг» встретится с «Ливерпулем».

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 09:51
Про Соболя забыл .
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:15
Ух ты... Неожиданно)
Юве с победой, такой тяжелой. Надо будет обзор глянуть))
yn7bwxnnx74q
yn7bwxnnx74q
сегодня в 07:24
Вот это настоящая лигочемпионская группа.
ballak144
ballak144
сегодня в 06:10
Слов нет, не матч, а триллер!
ABir
ABir
сегодня в 05:52
В этом матче все складывалось против бьянконери: и чужое поле, и первые пропущенные мячи, и удаление вратаря, и пенальти, но старая сеньора проявила себя во всей красе и заслуженно победила.
shlomo
shlomo
сегодня в 05:44, ред.
Зрелищный матч получился.... молодца старая синьора.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:55
Интересно всё развивалось...
Никто такого после удаления не ожидал.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:51
Избавилась от Аллегри точнее сказать!А Кьеза был хорош.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 00:50
Этот Опенда толкнул Бремера, наглый пассажир хоть и умелый,я надеялся что Гатти снесет его,но снесли его команду.Ave Juve!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:33
Избавились от Кьезы и победы пошли
Penokkio
Penokkio
сегодня в 00:31
Легендарный матч. Просто УЖАСНОЕ судейство, надеюсь этого судью отстранят. Неназначенный пенальти в ворота РБ в первом тайме за контакт нога в ногу Влаховича. Нелепое удаление Ди Грегорио за придуманный "фол последней надежды". Во-первых, вратарь осознанно убирал руку, ее лишь слегка мяч коснулся уже по уходящей руке. Но даже если и фол, то какая ещё последняя надежда? Там ещё была куча защитников Ювентуса. Максимум - опасный штрафной и жёлтая вратарю

Ну и пенальти с этого же штрафного просто за то, что игрок прикрыл лицо от удара рукой. Ну это вообще комедия какая-то. Ювентус сегодня осознанно хотели потопить, но команда просто героически отыгралась

Ещё и 9 минут добавили, но все равно выстояли. Влахович и Консейсао в атаке и Калюлю с Гатти в защите просто феноменальный матч выдали! Браво, апплодирую команде стоя!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:23
Лучший матч дня.. 👍
БиллиБоб
БиллиБоб
сегодня в 00:19
Классная игра!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:17
После удаления думал РБ доведет матч до победы
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