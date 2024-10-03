«Ювентус» вдесятером обыграл «Лейпциг» в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:09

«Лейпциг» проиграл «Ювентусу» (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 30-й минуте нападающий Беньямин Шешко вывел «Лейпциг» вперёд. На 50-й минуте Душан Влахович сравнял счёт. На 59-й минуте вратарь «Ювентуса» Микеле Ди Грегорио получил красную карточку. На 65-й минуте Шешко реализовал пенальти, оформив дубль. На 68-й минуте Влахович снова сравнял счёт, также оформив дубль. На 83-й минуте Франсишку Консейсау принёс «Ювентусу» победу.

В следующем матче Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет против «Штутгарта», а «Лейпциг» встретится с «Ливерпулем».